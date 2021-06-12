شركة هواوي ديجيتال باور تتطلع لبناء مجتمع شركاء عالميا ومقتدرا من أجل مستقبل أخضر ومشرق

شنجن, الصين، 11 حزيران/يونيو، 2021 / PRNewswire/ — مع تركيز لا يكل على نجاحها مع الشركاء، استضافت شركة هواوي ديجيتال باور مؤخرا قمة شركاء النظام 2021 لاستكشاف كيفية بناء نظام شركاء مقتدر من أجل مستقبل أخضر ومشرق عبر حلول تنافسية، خالية من الكربون ويصلح لكل السيناريوهات، وعبر خدمة نوعية واستراتيجية شركاء ابتكارية. وبسبب وباء كوفيد-19، تجمع سلسلة فعاليات القمم الافتراضية التي نظمتها الشركةمع آسيا المحيط الهادىء، أميركا اللاتينية و أوروباشركاء من 81 دولة.

أصبحت حيادية الكربون الهدف الأكثر إلحاحًا في العالم، والذي أدى إلى إحداث ثورة في توليد الطاقة واستهلاكها، كما يسرع من التحديث الصناعي أيضًا. يوفر تحول الطاقة فرصًا صناعية وتجارية وفيرة. من خلال دمج تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة معا، فإن هواوي ديجيتال باور تدفع بثورة الطاقة إلى الأمام وتتعاون مع شركائنا لبناء مستقبل أخضر ومشرق”، كما قال جيمس لي، عضو مجلس الإشراف في هواوي ورئيس التسويق والمبيعات والخدمات في هواوي ديجيتال باور، في كلمته الترحيبية.

وأضاف السيد لي أن استراتيجية النظام تكمن في صميم استراتيجية تطوير هواوي ديجيتال باور. صناعة الطاقة الرقمية هي في الأساس صناعة نظام. سنلتزم بعمل الشيء الصحيح لتحقيق قيمة للشركاء، وتشارك الفوائد معهم، وتحسين قدراتهم، وتوحيد الجهود مع كل شريك كفؤ وطموح لبناء مستقبل أخضر ومشرق من خلال استراتيجية نظام تعاونية متعددة المستويات ومتعددة الأعمال.

تحتاج صناعة الطاقة الرقمية إلى نظام عام، ولهذا السبب توصلت هواوي ديجيتال باور إلى استراتيجية النظام ‘3-4-5-6’. “نقسم خدمات الشركاء إلى ثلاثة مجالات – الطاقة الكهروضوئية الذكية، ومركز البيانات ومنشأة الموقع، ومجال هواوي الداخلي – للسماح لكل مشارك بالتركيز على نقاط قوته. عند التعاون مع الشركاء، نلتزم بالمبادئ الأربعة التالية: الربحية والبساطة والتمكين والنظام العام. ومع أخذ هذا في الاعتبار، سنقوم بتنفيذ خمسة تدابير رئيسية هذا العام – بناء نظام شريك يركز على صناعة الطاقة الرقمية، وتحسين منصات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التوحيد القياسي، وتكثيف التسويق وتعريف العلامات التجارية، وزيادة مدخلات الموارد – لمساعدة الشركاء على تحسين ست قدرات في المبيعات والخدمات والتسويق وما إلى ذلك”، كما أكد السيد لي في خطابه.

تأتي قمة شركاء النظام العام السنوية، المصممة لعرض الموارد والأدوات التي يحتاجها شركاؤنا لدفع الربحية، في الوقت الذي تكثف فيه هواوي جهودها في بناء مجتمع خالٍ من الكربون وذكي. وفي القمة، قدم السيد جو تاويوان، رئيس المنتجات والحلول في هواوي ديجيتال باور، الذي تم تقديمه في القمة، حل هواوي لجميع السيناريوهات الخالي من الكربون، والذي يتميز بـ “5 تقنيات أساسية + 4 سيناريوهات تطبيق + 1 سحابة”. يغطي الحل مولد الطاقة الشمسية الذكي FusionSolar 8.0 و Green Residential Power 2.0 و Green C&I Power 1.0 وحلول إمداد الطاقة خارج الشبكة (إزالة الوقود) وسحابة الطاقة ومركز بيانات خالٍ من الكربون وموقع خالٍ من الكربون وشبكة الشحن الذكية والطاقة الوحداتية .

شارك ممثلو شركاء النظام من مختلف أنحاء العالم رؤاهم حول استراتيجية التسويق أثناء الوباء، واستراتيجية توسيع السوق، ونمو الأعمال، من بين أمور أخرى، في القمة الافتراضية. تم اختيار 72 شريكًا من أفضل الشركاء على مستوى العالم لتكريمهم لتفانيهم في خلق القيمة في العام 2020. ففي غضون بضع سنوات، وسع بعض الشركاء أعمالهم إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة، وذلك بفضل التعاون مع هواوي، كما قال السيد لي: “لا تضع هواوي قيودًا على شركائنا، لذا احلم أكبر وحقق أكثر.”

إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة، اذهب بمفردك. إذا كنت تريد أن تذهب بعيدًا، فلنذهب معًا. ستركز هواوي ديجيتال باور على إستراتيجية النظام العامة الخاصة بنا وتوحيد الجهود مع شركائنا لبناء كوكب أكثر خضرة واستدامة نسميه الوطن.

نبذة عن هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. كما يعمل لدينا أكثر من 197,000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونقدم خدمات لأكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيانا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، فسوف نقود الاتصالات في كل مكان ونُعزِّز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ ونجلب الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة من أجل توفير قوة حوسبة فائقة أينما ووقتما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وسنقوم بإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع هواوي على الإنترنت عبر الرابط www.huawei.com أو متابعتنا عبر:

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