شركة هيبانوس أس أيه تقدم العرض العالمي الأول من سيغار هويو دي مونتيري بريمافيراس الممتاز احتفالًا بالعام الصيني الجديد

– تقدم شركتا باسيفيك سيغار كو المحدودة وإنفيفو هونك كونغ المحدودة، الموزعان الحصريان لشركة هيبانوس أس أيه معًا سيغار فيتولا هذا الجديد في حدث فريد يجمع بين صيغ المؤتمرات الشخصية والافتراضية.

– تم اختيار سيغار فيتولا هويو دي مونتيري بريمافيراس الجديد (مقاس 48 حلقة وطول 167 مم) خصيصًا لهذا الإصدار المحدود المخصص لمهرجان الربيع للسنة القمرية الصينية، إيذانا بانطلاق سنة الثور.

هافانا, 12 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — تقدم شركة هيبانوس أس أيه، من خلال موزعيها الحصريين، شركتيها باسيفيك سيغار كو المحدودة وإنفيفو هونك كونغ المحدودة سيغارها فيتولا الجديد بريمافاريس دي هويا ديمونتري في حدث حصري خاص. تم اختيار سيغار فيتولا هذا خصيصًا من قبل هيبانوس أس أيه للاحتفال بعيد الربيع للسنة القمرية الصينية الجديدة، التي هي هذا العام “عام الثور”.

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سيكون إنتاج سيغار بريمافاريس دي هويا ديمونتري محدودًا، ولكنه سيكون متاحًا في جميع الأسواق. يتم تقديم هذا الفيتولا في صندوق خاص من 18 سيغار هيبانوس “ المصنوع يدويًا بالكامل مع حشو طويل – بعد اختيار دقيق لأوراق التغليف والحشو والموثق من منطقة فويلتا أباهو المرموقة في منطقة بينار ديل ريو، بكوبا. قوته المعتدلة هي إحدى السمات المميزة للعلامة التجارية، وسيكون بريمافاريس دي هويا ديمونتري خيارًا جيدًا للمدخنين الأكثر خبرة لما يعتبر أفضل أنواع التبغ في العالم.

سيقام حفل التقديم في 13 كانون الثاني/يناير </766 وسيحضره حوالي 200 ضيف، وستتاح لهؤلاء الفرصة للاستمتاع بهذا الإطلاق المباشر. سيجمع الحدث بين الاحتفال الشخصي والصيغة الافتراضية، كما جرت العادة في الأشهر الأخيرة، وسيحضره نائبا رئيس هيبانوس أس أيه، ليوبولدو سينترا وهوزيه ماريا لوبيز إنشوربي.

دي هويا ديمونتري هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة من هيبانوس. ويعود أصله إلى المزرعة التي تحمل نفس الاسم الموجودة في سان خوان إي مارتينيز، في قلب فويلتا أباهو، وهي بلا شك واحدة من أشهر المزارع (الأراضي الخصبة) التي ترمز إلى ثراء الأراضي الكوبية حيث تتم زراعة أفضل أنواع التبغ في العالم. جميع منتجات فيتولا من هذه العلامة التجارية مصنوعة يدويًا بالكامل” مع حشو طويل “</1096، بأوراق من منطقة بينار ديل ريو، في منطقة فويلتا أباهو.

( D.O.P.) * حماية تسميات المنشأ

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شركة باسيفيك سيغار كو

شركتا باسيفيك سيغار كو المحدودة (بي سي سي) وإنفيفو هونك كونغ المحدودة هما الموزعان الحصريان لشركة هيبانوس أس أيه في المنطقة الآسيوية. وهما تمتلكان أكثر من 50 متجرًا في آسيا والمحيط الهادئ والصين، مع 32 متجرًا في المنطقة، و 2 في الصين، و 2 في كندا، و 21 متجرًا إضافيًا يديرها شركاؤهم في آسيا.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1396884/Habanos_Hoyo_de_Monterrey.jpg

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كارلا لادو

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