شركة وينرزشنيتزل، أكبر سلسلة لمطاعم الهوت دوغ في العالم، تبحث عن شركاء دوليين للتوسع عالميا

بعد سنة كسرت الأرقام القياسية، تركز الشركة أنظارها الآن على التوسع خارج الولايات المتحدة

إيرفاين، كاليفورنيا, 20 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire / — أصبحت شركة وينرزشنيتزل Wienerschnitzel، التي أسسها في العام 1961 جون غالاردي في جنوب كاليفورنيا، أكبر سلسلة لمطاعم الهوت دوغ في العالم، إذ لديها 300 موقع وتقدم أكثر من 120 مليون هوت دوغ سنويا. وتواصل العلامة التجارية الشهيرة ذات الاسم المثير للفرح الذي لا يُنسى وخيارات قائمة طعامها اللذيذة المليئة بالنكهات في النمو في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة. والآن أصبحت سلسلة المطاعم المملوكة للعائلة جاهزة لتوسيع نموذج أعمالها الناجح دوليًا وتوسيع مطاعم الهوت دوغ عالميًا.

في عالم مليء بالهامبرغر والبيتزا وخيارات الدجاج – يعتبر الهوت دوغ خيارًا فريدًا ولذيذًا”، كما يقول يقول فيرنر غلاس، رئيس تطوير الامتياز الدولي لشركة وينرزشنيتزل. “الهوت دوغ هو طعام محبوب عالميًا، وامتلاك امتياز وينرزشنيتزل يوفر عملًا تجاريا متميزًا للغاية في سوق مزدحم بالفعل.”

منذ ما يقرب من 60 عامًا، أثبتت وينرزشنيتزل أنها نموذج للنجاح وفرصة عمل مربحة. وبفضل ممارسات التشغيل القوية وفريق القيادة الملتزم، شهد أصحاب امتياز الشركة مبيعات قياسية عالية على الرغم من تحديات الوباء الأخير. تصميمات المطاعم المرنة، والتدريب المتميز بالإضافة إلى القيادة القوية وطلب المستهلكين، تجعل هذا الامتياز فرصة جذابة للمستثمرين ومشغلي خدمات العملاء السريعة.

تقدم وينرزشنيتزل واحدة من أكثر قوائم الطعام المميزة واللذيذة في الصناعة. وإذ تشتهر بأكلاتها العالمية الشهرة Chili Dogs و Corn Dogs و Chili Cheese Fries والمشروبات والحلويات اللينة Tastee Freez، لا تزال هذه العلامة التجارية تستحوذ على قلوب وشهية العملاء.

لمعرفة المزيد حول فرص الامتياز الدولي لشركة وينرزشنيتزل، يرجى الاتصال بـ ويرنر غلاس على (949) 390-3089 أو أرسل رسالة بريد ألكتروني إلىwglass@galardigroup.com.

حول وينرزشنيتزل

إذ أسسها جون غالاردي في العام 1961 بمنصة هوت دوغ واحدة في ويلمنغتون بولاية كاليفورنيا، وينرزشنيتزل هي واحدة من الشركات الرائدة الحقيقية في صناعة الأغذية السريعة. تقدم أكبر سلسلة هوت دوغ في العالم الآن أكثر من 120 مليون هوت دوغ سنويًا – وتدفعها مهمة “تقديم الطعام لخدمة الآخرين”، وتقدم أيضًا نسبة مئوية من الأرباح لشركائها من المؤسسات الخيرية. يقع مقر شركة وينرزشنيتزل في إيرفاين بولاية كاليفورنيا، وهي تدير 325 مطعمًا أو تمنح امتيازًا لها في 11 ولاية. وهي جزء من مجموعة غالاردي، كما أنها أيضًا الشركة الأم لشركة هامبرغر ستاند و تيستي فريز أل أل سي. يرجى زيارة صفحاتها على فيسبوك، تويتر، إنستاغرام، ويوتيوب لمعرفة المزيد عن العلامة التجارية.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1081907/Wienerschnitzel_Logo.jpg