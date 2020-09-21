شركة ﺗﺷﺎﻧﻐﻬﻭﻧﻎ تعلن رعاية منتخب الصين لتنس الريشة

تشنغدو، الصين، 21 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / – تشانغهونغ (شنغهاي: 600839)، وقعت إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية في الصين اتفاقية مع منتخب الصين لتنس الريشة في حفل توقيع أقيم في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان، في 16 سبتمبر، لتصبح الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والفائز بـ 41 ميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل صانع الأجهزة وفريق تنس الريشة بشكل مشترك على تعزيز تطوير صناعة الرياضة في الصين من خلال وضع تعاون دمج “التكنولوجيا + الرياضة” في بوتقة واحدة. وفي الحفل الرسمي، أعلنت شركة تشانغهونغ (Changhong) أيضًا عن الظهور العالمي الأول لسلسلة جديدة من أجهزة التلفاز والثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات.

صرح لي وي، المدير العام لشركة تشانغهونغ، إن منتخب الصين لتنس الريشة ليس مليئًا بالشغف والابتكار والتفاني فحسب، بل إنه مشبع أيضًا بالروح القتالية التي تمنحهم الثقة لمواجهة المنافسين الأكثر تحديًا في الرياضة. يتماشى الموقف بشكل جيد مع روح المسؤولية والابتكار والمثابرة لشركة تشانغهونغ. يجمع التعاون الجديد بين هذا الفريق الرائد، والصناعة عالية التطور وأفضل المنتجات في فئتها؛ مما ينتج لنا شكلًا نهائيًا من المتوقع أن يخلق المزيد من القيمة لمشجعي كرة الريشة والمستهلكين.

وهذه اللحظة، رسخت شركة تشانغهونغ ريادة عالمية في ما يقرب من عشرة قطاعات، بما في ذلك ضواغط التبريد، ووحدات إنترنت الأشياء، ومصادر طاقة النقل بالسكك الحديدية وموصلات 5G المتخصصة. كما يوفر المزود الصيني منتجاته وخدماته لحوالي مائة من الشركات الرائدة في العالم.

تعمل السلسلة الجديدة من المنتجات، بما في ذلك التلفاز 5G + 8K، وثلاجة M Fresh، ومكيف الهواء بتقنية الذكاء الاصطناعي والغسالة فائقة النحافة 487 مم، على إظهار مدى قوة الصناعة في شركة تشانغهونغ في إنتاج أفضل المنتجات في فئتها.

بالإضافة إلى التدفق المستمر للمنتجات المبتكرة، أخذت شركة تشانغهونغ على عاتقها زمام المبادرة في التحول مع دخول العالم عصر إنترنت الأشياء. وقد حققت الشركة نتائج من حيث تطوير “بنية تحتية جديدة” في هذا القطاع. وسعيًا من اجل تعزيز القدرة التنافسية للشركة، أنشأت شركة تشانغهونغ نظامًا بحثيًا وتطوير ثلاثي المستويات يتألف من مختبرات البحث والقدرة التنافسية، ونظام بيئي تقني، يوفر الدعم الفني لتطوير الأجهزة المنزلية الذكية والمكونات الأساسية، لتقديم خدمة أفضل لكل من المستهلكين والشركات.