‫شركة Accops تطلق حل BioAuth لتوفير الحماية لجميع التطبيقات القديمة والحديثة للشركات

بونا، الهند، 19 فبراير 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Accops ، وهي شركة عالمية متخصصة في توفير الحلول المتكاملة للوصول عن بُعد، عن إطلاقها حل Accops BioAuth للمصادقة ببصمة الإصبع وبصمة الوجه وتوفير مراقبة مستمرة لبيئة عمل المستخدم؛ ومن خلال هذا الحل ستتمكّن الشركات من إنشاء بيئات عمل موثوقة أيًا كانت أماكن عمل مستخدمي تطبيقاتها.

سيساعد هذا الحل المتطور الشركات الخاضعة لرقابة حكومية صارمة، مثل شركات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ( BFSI) ، وشركات الأدوية، وشركات تعهيد العمليات التجارية/المعرفية ( BPO/KPO) ، وشركات قطاع الأعمال العام ( PSUs) ، على منع انتحال شخصيات موظفيها وسرقة بياناتهم، وكذلك الحماية من الهجمات السيبرانية المتعلقة بعمليات المصادقة.

كما يوفر حل Accops BioAuth ميزة المصادقة ببصمة الوجه والتي يسهل تكاملها مع أيّ جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي، لالتقاط صورة لوجه المستخدم، ومقارنتها بالصورة المسجلة مسبقًا في خادم بيانات Accops BioAuth المركزي الموضوع في مركز بيانات الشركة. وعند تمكينه، يمكن لحل Accops BioAuth أيضًا مراقبة بيئة عمل المستخدم باستمرار للتحقق من عدم وجود أيّ شخص غير مصرّح له أو إجراء أيّ نشاط غير مصرّح به، وحظر المستخدم إذا لزم الأمر.

كما يتضمّن حل Accops BioAuth ميزة المصادقة ببصمة الإصبع، والتي من خلالها يمكن تزويد أيّ تطبيق من تطبيقات الشركات بخدمات مصادقة المقاييس الحيوية. ويمكن أن يتكامل حل BioAuth مع أجهزة القياس الحيوي لعلامات تجارية مختلفة؛ وهو ما يتيح للشركات اعتماد أيّ جهاز من أجهزة القياس الحيوي.

وفي تعليقه على إطلاق حل BioAuth قال فيجيندر ياداف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Accops : “إنّ ميزة المراقبة المستمرة لحل BioAuth ستكون مفيدة بصفة خاصة للأشخاص الذين تقتضي أعمالهم تنفيذ عمليات حرجة ومعالجة بيانات مهمّة؛ حيث ستوفر لهم هذه الميزة إمكانية العمل من منازلهم بأمان”.

وأضاف ياداف: “إنّ ضمان الامتثال الصارم هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات اليوم. لذا، يوفر حل BioAuth للمصادقة ببصمة الوجه والتحقق من المقاييس الحيوية حلًا موثوقًا لضمان عدم انتحال الهوية، وهو ما يضمن أن يكون جميع المستخدمين الذين يصلون إلى بيانات أعمال الشركات من منازلهم معتمدين ومصرّح لهم”.

وأردف ياداف بقوله: “خلافًا للحلول الأخرى، يمكن لحل Accops BioAuth التكامل مع أيّ تطبيق في غضون دقائق، دون الحاجة إلى إجراء أيّ تغيير في برمجة التطبيق”.

ومع التصاعد الحاد في عدد الهجمات السيبرانية خلال العام الماضي، أصبح من الواضح مدى حاجة الشركات إلى ما هو أكثر من مجرد كلمات مرور ومصادقة متعدّدة العوامل. إنّ حل Accops BioAuth متاح الآن لتقييمه واستخدامه في بيئات العمل.

عن شركة Accops Systems :

شركة Accops هي شركة متخصصة في توفير حلول للشركات لمساعدتها على تمكين الوصول الآمن عن بُعد إلى تطبيقاتها من خلال أيّ جهاز وعبر أيّ شبكة. من خلال المحاكاة الافتراضية لبيئات العمل وبوابة الوصول ومجموعة حلول إدارة الهوية، توفر Accops حلولًا شاملة للشركات لإنشاء بيئات عمل رقمية بسيطة ومتكاملة تلبي احتياجاتها المستقبلية. ويقع المقرّ الرئيسي للشركة في بونا، الهند، وتزاول أعمالها في أكثر من 10 دول؛ حيث تقدّم خدماتها لأكثر من 700 شركة عاملة في قطاعات حيوية متعددة، مثل شركات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ( BFSI) ، وشركات الأدوية، والهيئات الحكومية، ووزارات الدفاع، وغير ذلك. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.accops.com