‫شركة Authentix توقّع عقدًا مدّته عشر سنوات مع دائرة الإيرادات الموحّدة في بوتسوانا لتزويدها ببرنامج ختم ضريبي وتتبع رقمي لحوكمة أسواق منتجات التبغ والمنتجات الكحولية

أديسون، تكساس؛ وغابورون، بوتسوانا، 3 أغسطس 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة Authentix أنّها قد وقعت عقدًا مدّته عشر سنوات مع دائرة الإيرادات الموحّدة في بوتسوانا ( BURS ) لتزويد الدائرة بحل ختم ضريبي وتتبع رقمي لمنتجات التبغ والمنتجات الكحولية المُباعة في البلاد. ويهدف برنامج الختم الضريبي الرقمي هذا إلى منع الاتجار غير المشروع في هذه المنتجات ومنع تقليدها، وضمان حصول المواطنين على منتجات أصلية وآمنة.

وسيُسهم هذا النظام الجديد للتتبع الرقمي للمنتجات في تعزيز عملية تحصيل الإيرادات الضريبية المفروضة على المُصنّعين والمستوردين من خلال تعزيز امتثالهم للقوانين واللوائح ذات الصلة، والحد من التجارة غير المشروعة، ومنع تقديم تقارير مبيعات غير صحيحة. وبموجب العقد الجديد، سيتم الختم الضريبي والتتبع الرقمي لحوالي 500 مليون وحدة من وحدات المنتجات سنويًا.

وستُزوّد الشركة دائرة الإيرادات الموحّدة في بوتسوانا بحل رائد عالي الأمان لتتبع المنتجات رقميًا والمساعدة على امتثال الجهات المعنية للقوانين المعمول بها من خلال الجمع بين ميزات منصة Authentix TransAct ، وهي منصة آمنة لبيانات تكنولوجيا المعلومات قائمة على البرمجيات كخدمة ( SaaS) ، والطباعة المباشرة لرموز رقمية آمنة ومتسلسلة للمنتجات. وسيُسهم هذا النظام في مكافحة الأنشطة الاحتيالية والحد منها؛ وهو ما سيساعد على حماية المواطنين من الآثار الضارة للسلع المُهرّبة وتوفير بيئة عمل تتسم بتكافؤ الفرص لجميع الجهات الشرعية العاملة في هذا القطاع. وسيتولى مكتب عمليات شركة Authentix في بوتسوانا تنفيذ وإدارة أنشطة هذا البرنامج الذي سيُعمّم في جميع أنحاء البلاد، والتي تشمل عمليات التدريب والدعم الفنّي وتركيب الأجهزة ذات الصلة وصيانتها الدورية.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال كيفن ماكينا، الرئيس التنفيذي لشركة Authentix : “يُسعدنا اختيار دائرة الإيرادات الموحّدة في بوتسوانا ( BURS ) لنا وثقتها في شركتنا لتنفيذ وإدارة حل التتبع الرقمي لهذه المنتجات؛ والذي يُعدّ الحل الأول من نوعه والأكثر أهمية في البلاد. ونحن نتطلع إلى العمل مع الدائرة وتنفيذ هذا البرنامج للمساعدة على استفادة مواطني بوتسوانا من فوائده العديدة على نحو سريع”.

وقد ساعدت برامج Authentix لحوكمة الأسواق، التي نفذتها الشركة بالتعاون مع العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، على ضمان التحقق من هوية المنتجات وتتبعها، بالإضافة إلى زيادة حصيلة إيراداتها الضريبية بمليارات الدولارات.

عن شركة Authentix :

Authentix هي شركة متخصصة في توفير حلول ناجحة وفعّالة للتحقق من هوية المنتجات في المراحل المترابطة لسلاسل التوريد. وتوفر الشركة للحكومات والبنوك المركزية والشركات المصنّعة للمنتجات التجارية حلول تحقق متقدمة تسهم في تنمية الاقتصادات المحلية، وتحافظ على أمان العملات الورقية، وتوفر فرصًا أكبر للمنتجات التجارية للوصول إلى الأسواق. ويُسهم نهج الشراكة الذي تطبقه Authentix مع عملائها، بالإضافة إلى خبرتها الفنّية الراسخة، في تحفيز العملاء على الابتكار، ومساعدتهم على الحد من المخاطر، وزيادة إيراداتهم، وتحقيق ميزات تنافسية. يقع المقرّ الرئيسي لشركة Authentix في مدينة أديسون في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وللشركة مقرّات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وآسيا وإفريقيا تقدّم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://www.authentix.com . ® Authentix هي علامة تجارية مسجلة لشركة Authentix .