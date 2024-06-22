‫شركة BYD تطرح محفظة طاقة جديدة في The Smarter E Europe وتحتفل بتركيب مليون نظام من أنظمة BatteryBox

شنجن، الصين وميونخ, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

عرضت شركة BYD Co. Ltd.‎ (المسجلة في بورصة هونج كونج تحت الرقم: 1211)، وهي واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن والسيارات الكهربائية، حلولها للطاقة المتجددة في “The Smarter E Europe” خلال الفترة من 19 يونيو إلى 21 يونيو. وقد شمل العرض في كشك العرض B1.130 وكشك العرض B1.131 أحدث أنظمة تخزين الطاقة بنظام BatteryBox و BatteryMax Lite و BYD MC Cube-T للاستخدام على نطاق المرافق فضلاً عن الاستخدامات التجارية والصناعية. يمكن للزائرين استكشاف “ختم” سيارة BYD الكهربائية والتعرف على دور BYD بصفتها شريك التنقل الإلكتروني لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم ‎2024 ‎.

ومنذ ظهورها للمرة الأولى في 2015، أصبحت سلسلة BYD BatteryBox حلاً رائدًا على مستوى العالم في مجال تخزين الطاقة المنزلية، وهي تفخر الآن بتركيب أكثر من مليون وحدة مع الحفاظ على سجل نظيف في مجال السلامة. في 19 يونيو الساعة 3:00 مساءً، استضافت BYD فعالية خاصة لتوجيه الشكر إلى شركائها. وقد قدّم Yin Xiaoqiang، المدير العام لشركة BYD Energy Storage الشهادات والجوائز، مثل تذاكر حضور نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم 2024 وأنظمة BatteryBox إلى القائمين بالتوزيع والتركيب. شمل العرض محفظة BYD BatteryBox Premium الكاملة، بما في ذلك الموديلات عالية الفولتية HVS/HVM والموديلات منخفضة الفولتية LVL/LVS. كما تم طرح وحدة جديدة للتحكم في البطاريات (BCU) لسلسلة HVM وسلسلة HVS لتبسيط التركيب عن طريق الإغناء عن الحاجة إلى إزالة الأغطية لتوصيل الكبلات.

تم إطلاق بطاريات BatteryMax Lite الجديدة في ees Europe 2024، وهي مصممة للاستخدامات التجارية والصناعية، حيث توفر حلولاً قابلة للتطوير من 30 كيلو وات/ساعة إلى 90 كيلو وات/ساعة، وحتى 5.76 ميجا وات/ساعة مع وصلات متوازية. تتوافق البطاريات مع المحولات من علامات تجارية مثل SMA و GoodWe، وستتاح بطاريات BatteryMax Lite للطلب المسبق من أغسطس مع بدء الشحنات في أواخر الصيف، ومن المتوقع أن يصبح النظام متوفرًا في أوروبا بحلول أكتوبر 2024.

وفي ees Europe 2024، حصلت BYD على لقب أفضل علامة تجارية لتخزين الطاقة الكهروضوئية في أوروبا لعام 2024 “Top Brand PV Storage Europe 2024” وجائزة أفضل علامة تجارية لتخزين الطاقة الكهروضوئية لعام 2024 “Top Brand PV Storage 2024” على مستوى الدول بالعديد من الأسواق الأوروبية، مثل بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، والنمسا، والمملكة المتحدة. وقد جاء تصنيف BYD هذا العام مرة أخرى باعتبارها العلامة التجارية الرائدة في مجال أنظمة تخزين الطاقة الكهروضوئية استنادًا إلى التقييمات من شركات تركيب البطاريات والموزعين عبر أنحاء أوروبا.

وقد شدد Jiang Feng، مدير تخزين الطاقة في المناطق السكنية بشركة BYD، على أهمية الأسواق الأوروبية وهدف الشركة الرامي إلى توفير حلول طاقة خضراء. إن شراكة BYD مع كأس أمم أوروبا “UEFA Euro 2024 ‎” يتواءم مع تعزيز حلول الطاقة والتنقل الصديقة للبيئة.

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www.byd.com

www.bydenergy.com

www.batterybox.com

بيانات الاتصال: essmarketing@fdbatt.com

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