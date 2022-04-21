‫ شركة CLÉ DE PEAU BEAUTÉ تشرع في عامها الثالث من الشراكة مع اليونيسف في مبادرتها التي وصلت إلى 7.9 مليون فتاة وترمي إلى التعليم والتعلم من أجل التوظيف والتمكين

حيث ستتبرع Clé de Peau Beauté بجزء من المبيعات العالمية لـ The Serum من أجل دعم تعليم الفتيات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات كمفتاح لتحويل العالم إلى مكان أفضل

طوكيو، 21 أبريل 2022 / PRNewswire / – تفخر شركة Clé de Peau Beauté ، العلامة التجارية العالمية الفاخرة المختصة في العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، بشراكتها مع اليونيسف[1] للعام الثالث من خلال دعم البرنامج العالمي للمساواة بين الجنسين الذي يدعم حقوق كل طفل في مستقبل متساوٍ. حيث تؤمن Clé de Peau Beauté أن إطلاق العنان لقوة إمكانات الفتيات اللامحدودة من خلال التعليم والمعرفة سيؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع. وتهدف اليونيسف و Clé de Peau Beauté ، بحلول العام الثالث على شراكتهما، إلى الاستمرار في إزالة العراقيل التي تعوق الفتيات الصغيرات من خلال تحسين وصولهن إلى تعلم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات ( science, technology, engineering, and mathematics – STEM ) والمهارات ذات الصلة – لتمكينهن بالأدوات اللازمة من أجل تحقيق تأثير إيجابي على مجتمعاتهم والعالم. وستتبرع Clé de Peau Beauté بجزء من مبيعات The Serum العالمية من أجل دعم جهود اليونيسف في بنغلاديش، وقرغيزستان، والنيجر من بين مناطق أخرى من أجل تثقيف الفتيات وتمكينهن. وستسري المبادرة في المتاجر من مايو حتى يونيو وعبر الإنترنت من مايو حتى ديسمبر 2022[2].

وندرك، في ظل بدء العالم في التعافي من جائحة كوفيد والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا، إرث العامين الماضيين وتأثيره على كيفية تشكيل المستقبل. ورأينا ثقة متزايدة في العلوم والعلماء في جميع أنحاء العالم وأصبحت التقنيات الجديدة ضرورية للحياة اليومية – مما أدى إلى فهم جماعي بأن الحلول العلمية والتقنية ستكون مفتاحًا للعديد من التحديات العالمية الحالية والمستقبلية. وتعتقد Clé de Peau Beauté ، مع زيادة التركيز على موضوعات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تسليح الجيل القادم من الفتيات بتعلم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات وتمكينهن بالأدوات التي يحتاجون إليها من أجل خلق مستقبل أفضل لأنفسهم وللمجتمع ككل.

وضُخت الأموال، التي تم جمعها لصالح اليونيسف من مبيعات العام الماضي من منتج The Serum ، في مبادرات في جميع أنحاء العالم من أجل تمكين الفتيات من التغلب على العراقيل التي تعوق عملية التعليم وتنمية المهارات. وتضمنت الإنجازات البلدان الآتية:

بنجلاديش: تعزيز برنامج تعليم المراهقين من أجل جعله مراعيًا للاعتبارات الجنسانية

حيث تدعم شركة Clé de Peau Beauté برامج اليونيسف في بنجلاديش من أجل تعزيز المساواة الجنسانية وتخفيف العراقيل الجنسانية التي تعوق نظام التعليم من أجل الحد من العنف الجنساني.

وتتبع اليونيسف، بالشراكة مع حكومة بنغلاديش، أسلوبًا منهجيًا من اجل تعزيز المساواة الجنسانية في نظام التعليم من خلال توفير الدعم الفني من أجل تطوير منهج المهارات، والذي وافق عليه رئيس وزراء بنغلاديش.

ونفذت اليونيسف برنامج تعلم بديل في بنغلاديش، للمراهقات الأكثر ضعفاً خارج المدرسة، وربطهن هذا البرنامج بالتلمذة الصناعية والتدريب الوظيفي مع المهارات النظرية والتأسيسية. والتحق به 1,100 فتاة.

قرغيزستان: بناء مهارات الفتيات الملائمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين

حيث تدعم شركة Clé de Peau Beauté برامج اليونيسف STEM4Girls في قيرغيزستان من أجل تمكين الفتيات من متابعة التعليم المهني والوظائف في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات وخارجها من أجل معالجة الفوارق الجنسانية – بما في ذلك معدلات البطالة المرتفعة بين النساء وانتشار زواج الأطفال.

وخضعت 621 فتاة للتدريب ليصبحن قدوة ومعلمات من الأقران للفتيات الأصغر سنًا في مجتمعاتهن. ونجحت هؤلاء المعلمات من الأقران في الوصول إلى أكثر من 16 ألف من الأقران – مما أدى إلى أن 81 بالمائة من المشاركين أفادوا بأن الجلسات ساعدتهم على تحديد اختيارهم المهني في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

والتحقت 155 فتاة بالجامعة من أجل دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، 39 في المائة منهن دخلن عن طريق المنحة الدراسية.

النيجر: تعزيز عملية تمكين الفتيات

حيث تدعم شركة Clé de Peau Beauté برامج اليونيسف في النيجر، حيث لا توجد أكثر من 1.3 مليون فتاة في المدرسة، من أجل إتاحة فرص جديدة للمراهقات من خلال مساعدتهن على تطوير الكفاءات والمهارات ذات الصلة.

ودعمت الشراكة 900 فتاة في المدارس الثانوية في مجموعات إرشادية من أجل تعزيز مهاراتهن الأساسية في الرياضيات واللغة الفرنسية. وقد تسرب حوالي ثلث هؤلاء الفتيات من المدرسة ولكن تم إعادتهن بنجاح إلى المدرسة من خلال برنامج التوجيه.

واستفادت 24,956 فتاة وامرأة من حملة وورشة عمل حول التغلب على الصور النمطية للجنسين وتعزيز رفاهيتهن.

وصرحت السيدة كارلا حداد مارديني، مديرة جمع التبرعات الخاصة والشراكات في اليونيسف، قائلة: “لقد سلط الوباء الضوء على أهمية العلم والتكنولوجيا في حل العديد من المشاكل التي يواجهها العالم. وتستثمر منظمة اليونيسف، بدعم من شراكتنا مع Clé de Peau Beauté ، في مبادرات بناء المهارات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والتقنيات الرقمية، وريادة الأعمال الاجتماعية. كما تدعم اليونيسف الجهود التي تضمن أن تعيش الفتيات حياة يمكنهن التحكم فيها وتتمتع بالموارد والفرص المناسبة. ونأمل، من خلال هذا البرنامج، أن نلهم الجيل القادم من القيادات النسائية ونوفر الأدوات اللازمة لهن”.

وصرحت السيدة ميزوكي هاشيموتو، كبيرة مسؤولي العلامة التجارية في Clé de Peau Beauté ، قائلة: “نؤمن، في Clé de Peau Beauté ، أن مفتاح التحول إلى عالم أفضل يكمن في إطلاق العنان لقوة الفتيات من خلال تعلم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. لذلك، فقد التزمنا بتخصيص نسبة مئوية من مبيعات The Serum ، أحد أكثر منتجاتنا المرغوبة، من أجل تثقيف وتمكين الشابات حول العالم. وسعينا، لأن العامان المنصرمان كانا رحلة مفيدة، من أجل إحداث فرق حقيقي، وكان من المميّز بشكل خاص تلقي مثل هذه المشاركة الحماسية من عملائنا. ويشرفنا أن نعرف أنه من خلال اليونيسف، أن مساهماتنا قادرة على إحداث التأثير الأكثر ضرورة والملوس”.

وترمي شركة Clé de Peau Beauté إلى تمكين الفتيات من خلال التعلم – وهي الخطوة الأولى لإطلاق قدرات الفتيات الكامنة وذكائهن الفطري، مما يؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع.

وسيتم تقديم، مقابل كل عملية شراء لـ The Serum ، تبرع لليونيسف من أجل دعم تعليم وتمكين الفتيات في جميع أنحاء العالم في وقت أصبح فيه تعلم مواد العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، أكثر أهمية لمستقبلنا من أي وقت مضى. معًا، سيكون الغد الأكثر إشراقًا وإيجابية في متناول اليد.

ملاحظة للمحررين

لا تعتمد اليونيسف أي شركة، أو علامة تجارية، أو منتج، أو خدمة.

نُبذة عن Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté ، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Cosmetics ، في عام 1982 للتعبير المثالي عن الأناقة والعلم. واسم الشركة Clé de Peau Beauté هو عبارة فرنسية تعني “مفتاح جمال البشرة”. وتهدف العلامة التجارية إلى إظهار جمال النساء من خلال إنتاج مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة متميزة باستخدام تقنيات عالمية متطورة. وأصبحت شركة Clé de Peau Beauté ، بفضل فريق عملها الذي يتمتع بالذكاء والحس الجمالي الرائع ومنتجاتها العصرية التي تتسم بالجمال والحيوية، من الشركات الرائدة ذات البصمة المتميزة في قطاع مستحضرات التجميل. وتتوفر منتجات Clé de Peau Beauté حاليًا في 23 دولة ومنطقة حول العالم[3].

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

صفحة الإنستجرام الرسمية لـ Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

صفحة بدء حملة The Serum : https://www.cledepeau-beaute.com/int/unlockthepowerofgirls.html

#KeyToABetterWorld

[ 1] لا تدعم اليونيسيف أيّ شركة، أو علامة تجارية، أو منتج، أو خدمة. [ 2] ستختلف التواريخ المحددة للمبادرة حسب السوق. يرجى مراجعة المتاجر المحلية لتأكيد التوقيت. [3] اعتبارًا من أبريل 2022.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1796448/CPB_22ss_UNICEF_CRM_Key_Visual.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg