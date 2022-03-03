‫شركة Cobira تختار منصة شركة Valid الخاصة بالإدارة النشطة للهوية الدولية لمشترك الجوال وإدارة الاشتراكات

مدريد، 3 مارس 2022 /PRNewswire/ — قامت شركة Cobira ApS، وهي مقدم خدمات اتصال إنترنت الأشياء العالمية والآمنة وخدمات تمكين إنترنت الأشياء الأخرى بين الشركات (Business-to-Business)، باختيار حل شركة Valid الخاص بالإدارة النشطة للهوية الدولية لمشترك الجوال، من أجل تعزيز خدمات اتصال إنترنت الأشياء الخاصة بهم. يوفر حل شركة Valid الخاص بالإدارة النشطة للهوية الدولية لمشترك الجوال اتصالًا آمنًا عالي الجودة ويوفر مرونة عالية في إدارة الاشتراكات التي ترعاها.

واختارت Cobira APS، علاوة على ذلك، استخدام أحدث إصدار من خدمة إدارة الاشتراك eReach الخاصة بشركة Valid، مما يتيح لشركة Cobira حلًا كاملاً من أجل إدارة دورة حياة وحدة تعريف المشترك المضمنة (eSIM) من البداية إلى النهاية. ويوفر الحلان سويًا أساسًا متينًا جدًا من أجل تقديم خدمات اتصال متقدمة وآمنة ضد التطور.

حيث تتوقع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول أنه سيكون هناك 24 مليار اتصال بإنترنت الأشياء في عام 2025. وستتخطى عمليات اتصال إنترنت الأشياء الخاصة بالمؤسسات عمليات اتصال المستهلك في عام 2024، وستتضاعف ثلاث مرات تقريبًا في الفترة من 2019 إلى 2025. ووفقًا لدراسة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، أن هذا سيكون مسؤولا عن أكثر من نصف جميع عمليات اتصال إنترنت الأشياء في عام 2025.

ويُعد حل شركة Valid الخاص بالإدارة النشطة للهوية الدولية لمشترك الجوال، وهو امتداد لمنصةOTA Connectivity Suite الخاصة بشركة Valid، حل خادم للعميل حيث يتضمن بريمج الهوية الدولية المتعددة لمشترك الجوال (SIM) الذي يعمل على بطاقة وحدة تعريف المشترك التي تدار عن بعد بواسطة منصة اتصال عن بعد (OTA). ويوفر هذا الحل مرونة عالية في إدارة الاشتراك الممول من خلال تحديد العديد من سمات الاشتراك، وربط بيانات الملف الشخصي الغنية بكل اشتراك بما في ذلك العديد من خيارات التكوين.

كما توفر شركة Valid خدمات إدارة الاشتراك عن بعد من أجل إدارة إنشاء ملفات تعريف وحدة تعريف المشترك المضمنة وتخزينها وتخصيصها وتنزيلها إلى أجهزة إنترنت الأشياء التي تدعم بطاقة الدوائر المتكاملة العالمية (eUICC) التي تتضمن اتصالات الآلة إلى آلة (M2M). ويتم تشغيل هذه المنصة كخدمة بواسطة Valid من مركز بيانات ساس – لإدارة الاشتراكات المعتمد الموجود بالقرب من مدريد في إسبانيا.

“عمل فريقي شركة Valid و Cobira معًا لسنوات عديدة ونعرف شركة Valid كشريك قوي في جميع الجوانب المتعلقة بمجال الاتصال الخلوي. ويمكننا، بوجود منتجات وخدمات شركة Valid بجانبنا، تقديم الجودة المطلوبة في حلول إنترنت الأشياء للشركات”. – صرح بذلك ألان ديكو، مدير التكنولوجيا التنفيذي في شركة Cobira APS.

وصرح بيير لاسوس المدير العالمي للبرمجيات والخدمات في Valid، قائلًا: “تساعد شركة Valid شركة Cobira في مهمتها من أجل تقديم حلول إنترنت الأشياء الموثوقة والمحسنة للسوق. وأصبحت شركة Cobira APS، بدعم من شركة Valid، الآن قادرة على تقديم خدمات اتصال إنترنت الأشياء المرنة مع حل آمن ومريح وقابل للتكيف مع عملائهم”.

* IMSI هي الهوية الدولية لمشترك الجوال. وهو رقم يحدد بشكل فريد كل مستخدم لشبكة خلوية.

نُبذة عن Cobira ApS

تسعى كوبيرا جاهدة لتكون الشريك المثالي عندما يتعلق الأمر بتمكين الشركات كمقدمين لخدمات الاتصال. ونساعد عملائنا، من خلال كفاءاتنا ومعرفتنا في مجال الاتصالات، في بناء حلول آمنة وموثوقة وقابلة للتطوير تجعل أعمالهم التي تدعم إنترنت الأشياء ناجحة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة:www.cobira.co.

نبذة عن شركة Valid

Valid (B³: VLID3 – ON) تقدم حلولاً مخصصة تدمج التقنيات الناشئة من أجل تمكين تجارب آمنة وموثوقة. وتوفر شركة Valid مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي تسرع التحول الرقمي لأعمال عملائنا؛ بدءًا من البيانات والمدفوعات والهوية والجوال وصولًا إلى إنترنت الأشياء، والتعقب والتتبع، والشهادات الرقمية، والتكنولوجيا الزراعية. تعد Valid، بأكثر من 60 عاماً من الخبرة وأكثر من 6,000 في 16 دولة، أكبر جهة إصدار لوثائق الهوية في البرازيل، ومن بين أكبر 5 منتجين لوحدات هوية المشترك وأكبر الشركات المصنعة للبطاقات المصرفية في العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.valid.com.