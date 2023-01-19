‫شركة Corre Energy توسِّع عمليات المشاريع لتشمل أمريكا الشمالية

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نيويورك، 17 يناير 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – توفر الحوافز لمشاريع تخزين الطاقة في الولايات المتحدة وكندا فرصة فريدة لتسريع إزالة الكربون من عمليات توليد الطاقة في أمريكا الشمالية.

ولقد قامت شركة Corre Energy B.V. بتوسيع عمليات تطوير مشاريع تخزين الطاقة في الولايات المتحدة وكندا. تم تدشين Corre Energy US Development Company LLC، وهي شركة تابعة لشركة Corre Energy B.V.، رسميًا للحصول على مشاريع تخزين طاقة الهواء المضغوط المخصصة للمرافق في شمال أفريقيا وتطوير تلك المشاريع.

CAES هي تقنية مجربة تجاريًا يمكنها استخدام الطاقة المتجددة لضغط الهواء في الكهوف الملحية تحت الأرض أثناء انخفاض الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار. يتم إطلاق هذه الطاقة لاحقًا إلى الشبكة لزيادة العرض عندما يكون الطلب والأسعار أعلى ، مما يعزز استقرار الشبكة وموثوقيتها وأمانها. عندما يتم تضمين احتراق الهيدروجين الأخضر كجزء من التصميم الفني لمحطة CAES، فإن الكهرباء التي توفرها لها بصمة ذات معدلات كربون صفرية.

تُصنِّف وزارة الطاقة الأمريكية CAES1 باعتبارها تقنية تخزين الطاقة طويل الأجل الأقل تكلفة. إن الطبيعة غير المكلفة نسبيًا للتحوط الفعلي الذي يوفره عملاء Corre Energy يسمح لهم “بإحداث نقلة زمنية” في الطاقة المتغيرة التي ينتجونها مع تعزيز ربحية أصولهم المتجددة. وبهذه الطريقة يمكن لمرافق CAES أن تدعم النشر الأكثر سرعة لأصول التوليد المتجددة عبر أمريكا الشمالية، مما يعمل على تعزيز نزع الكربون من أسطول التوليد.

وفي مقابل السماح لمولدي الطاقة المتجددة بتخزين الطاقة في محطات CAES والتصرف في تلك الطاقة عندما تكون قيمتها في ذروتها، سوف تقوم Corre Energy عادة بفرض رسوم محددة والمشاركة في الإيرادات المرتفعة التي يكسبها عملاؤها، بموجب ما يعرف بمصطلح “اتفاقية شراء الإنتاج”.

وفي معرض هذه المناسبة، قال Keith McGrane، الرئيس التنفيذي لشركة Corre Energy: “وقعنا الشهر الماضي شروطًا تجارية مُلزمة لاتفاقية مدتها 15 سنة لشراء الإنتاج مع Eneco، وهي مورد رائد للطاقة المتجددة في هولندا، لكامل الطاقة التخزينية الكاملة متعددة الأيام ZW1، وهو مشروعنا البالغة قدرته 320 ميجاوات. تؤكد هذه الاتفاقية جاذبية نموذج أعمالنا وستدعم تطوير محفظة مشاريع في أمريكا الشمالية”. وأضاف McGrane: “بصفتنا رائد السوق لمشاريع تخزين الطاقة طويلة الأجل في أوروبا، نتطلع إلى نقل معارفنا إلى الولايات المتحدة وكندا. سوف توفر عملياتنا في أمريكا الشمالية كذلك فرصًا للمستثمرين الذين يركزون بصفة أساسية على سوق أمريكا الشمالية للمشاركة في تمويل الدين ومتطلبات حقوق الملكية لفرع شركتنا في أمريكا الشمالية ومشاريع CAES الخاصة بها”.

وقد تم تسمية Chet Lyons، وهو رائد في قطاع تخزين الطاقة، رئيسًا لشركة Corre Energy US Development Company LLC. لعب Lyons دورًا هامًا في تطوير مشاريع تخزين الطاقة المعتمدة على التجار وإضفاء الطابع التجاري عليها من أجل تنفيذ الخدمات المساندة لتنظيم الترددات في الولايات المتحدة وكندا، وعلى المستوى العالمي.

وقد علّق Lyons قائلاً: “إن نجاح Corre Energy B.V. في أوروبا والحوافز الحكومية الجديدة التي لا تتكرر في كل جيل لمشاريع تخزين الطاقة طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة وكندا تجعل هذا هو الوقت الأمثل لبناء محفظة مشاريعنا في أمريكا الشمالية”. وأضاف Lyons “إن نقاط ضريبة الاستثمار بواقع 30 إلى 40 بالمائة من إجمالي تكلفة المشاريع ونقاط ضريبة الإنتاج لاستخدام الهيدروجين سيكون لها تأثير مفيد على اقتصاديات المشاريع ويمكن أن تجعل مشاريعنا خالية من الكربون، بما يعمل على تمكيننا من لعب دور رئيسي في نزع الكربون في أعمال توليد الطاقة بأمريكا الشمالية”.

1 آر باكستر وآخرون “تكلفة تقنية تخزين الطاقة الشبكية لعام 2022 وتقييم الأداء”، وزارة الطاقة الأمريكية، منشور التقرير الفني رقم PNNL 33283، أغسطس 2022.

نبذة عن Corre Energy

يقع مقر شركة Corre Energy B.V. في هولندا وهي مدرجة في بورصة النمو يورونكست في دبلن (CORRE). تقوم شركة Corre Energy بتصميم مشاريع تخزين الطاقة طويلة الأجل على مستوى المرافق (LDES) وتطويرها وإنشائها وتشغيلها في أوروبا وتعمل على تطوير مجموعة مشاريع في أمريكا الشمالية. ومن خلال أنشطة تطوير المشاريع، تعمل Corre Energy على التعجيل من الانتقال العالمي إلى مستوى انبعاثات صفري، مع تعزيز أمن أنظمة الطاقة الكبيرة ومرونتها.

وفي أمريكا الشمالية، يتم تنفيذ تطوير المشاريع من خلال شركة Corre Energy US Development Company LLC، الكائن مقرها في بوسطن بولاية ماساشوستس.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

العمليات الأوروبية:

IR@corre.energy

العمليات في أمريكا الشمالية:

Chet Lyons, رئيس شركة

Corre Energy US Development Company LLC

البريد الإلكتروني: chet.lyons@corre.energy

هاتف: 978-930-0760