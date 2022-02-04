‫شركة CRMNEXT تطلق منصة اتصالات مفتوحة جديدة لدعم قنوات التواصل الحديث

مومباي، الهند، 4 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أطلقت شركة CRMNEXT، وهي شركة رائدة عالميًا في تقديم حلول تكنولوجيا رقمية للمصارف وشركات التأمين، منصة اتصالات رقمية مفتوحة (OCP) لدعم قنوات التواصل المستخدمة في إدارة الأعمال؛ وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها ومساعدتهم على ابتكار منتجات مخصّصة وتقديم خدمات استثنائية تُعزز ثقة عملائهم.

ونظرًا لتبني المؤسسات المالية والمصرفية لسياسة “تقديم الخدمات وبيع المنتجات في كل وقت وفي أيّ مكان”، فقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية بالغة الأهمية لهذه المؤسسات في الوقت الحالي. وتساعد منصة الاتصالات المفتوحة (OCP) التي توفرها شركة CRMNEXT هذه المؤسسات على التحوّل إلى استخدام حلول رقمية تعمل بطريقة آلية تمامًا وتُتيح لهم انجاز أعمالهم باستخدام نموذج تسويقي قائم على تقنيات ذكاء اصطناعي تساعدهم على تقسيم العملاء المستهدفين إلى فئات محدّدة واختيار الأماكن المناسبة لتسويق منتجاتهم. وتدعم هذه المنصة الجديدة قنوات التواصل الحديثة المستخدمة في إدارة الأعمال ، وتمكّن المصارف وشركات الخدمات المالية وشركات التأمين من استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعدهم على إدارة أعمالهم بشكل فوري وفعال.

تدعم منصة الاتصالات المفتوحة ( OCP ) قنوات التواصل التالية:

قنوات التواصل النصي: تُتيح المنصة الجديدة لعملاء شركة CRMNEXT إمكانية ربط برامج وتطبيقات تواصل جديدة بأجهزتهم بسلاسة متناهية، مثل تطبيق واتساب، وتويتر، وتطبيق المحادثات Google Business Messenger ، وفيسبوك، وبرامج روبوتات الدردشة، وبرامج روبوتات المحادثات الصوتية، وغير ذلك من البرامج والتطبيقات.

تُتيح المنصة الجديدة لعملاء شركة إمكانية ربط برامج وتطبيقات تواصل جديدة بأجهزتهم بسلاسة متناهية، مثل تطبيق واتساب، وتويتر، وتطبيق المحادثات ، وفيسبوك، وبرامج روبوتات الدردشة، وبرامج روبوتات المحادثات الصوتية، وغير ذلك من البرامج والتطبيقات. قنوات التواصل الصوتي: تُتيح المنصة الجديدة لعملاء شركة CRMNEXT إمكانية دمج العديد من قنوات التواصل الهاتفية بأجهزتهم، مثل مركز الاتصال السحابي الخاصّ بشركة أمازون ( AWS) ، وتقنية ربط أجهزة الحاسوب بالهواتف ( CTI) ، ونظام الاستجابة الصوتية التفاعلية ( IVR) ، وتطبيق WebEX ، ونظام Avaya ، وغير ذلك من الأنظمة والتطبيقات؛ وهو ما يساعدهم بدرجة كبيرة على تعزيز إمكانيات وكفاءة مراكز الاتصالات الخاصّة بهم.

تُوفر منصة الاتصالات المفتوحة ( OCP ) مجموعة متنوعة من الإمكانيات الفعالة، من بينها:

إنجاز المحادثات في وقت فوري: تُتيح المنصة تقديم خدمات للعملاء في وقت فوري والانتقال بسلاسة عبر قنوات التواصل المخصّصة لذلك، مع الحفاظ على سياق المحادثات معهم في الوقت نفسه.

تُتيح المنصة تقديم خدمات للعملاء في وقت فوري والانتقال بسلاسة عبر قنوات التواصل المخصّصة لذلك، مع الحفاظ على سياق المحادثات معهم في الوقت نفسه. دمج تطبيق Softphone : تُتيح المنصة إمكانية تمكين متصل آخر من الدخول على لوحة التحكّم الخاصّة بالعميل.

تُتيح المنصة إمكانية تمكين متصل آخر من الدخول على لوحة التحكّم الخاصّة بالعميل. إنشاء قواعد معلومات باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي: توفر المنصة حلول ديناميكية للإجابة على استفسارات العملاء.

توفر المنصة حلول ديناميكية للإجابة على استفسارات العملاء. تحليل بيانات المشتريات السابقة للعملاء باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي: تُتيح المنصة تقديم عروض منتجات للعملاء -باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي- اعتمادًا على مشترياتهم السابقة.

تُتيح المنصة تقديم عروض منتجات للعملاء -باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي- اعتمادًا على مشترياتهم السابقة. تحليل آراء وملاحظات العملاء: تُتيح المنصة إمكانية تحليل آراء وملاحظات العملاء على نحو استباقي باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي.

تُتيح المنصة إمكانية تحليل آراء وملاحظات العملاء على نحو استباقي باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي. إجراء مكالمات هاتفية جماعية مع المشرفين: تُتيح المنصة للموظفين التواصل مع مشرفيهم بشكل فوري من خلال مكالمات جماعية.

تُتيح المنصة للموظفين التواصل مع مشرفيهم بشكل فوري من خلال مكالمات جماعية. تعزيز التواصل مع العملاء في أماكن العمل: تُتيح المنصة التواصل مع العملاء في أماكن العمل على نحو أكثر فعالية؛ حيث توفر المنصة إمكانية إضافة أداة الدردشة الخاصة بفيسبوك ( Facebook Chat Plugin) ، وأدوات إجراء المحادثات عبر لوحة التحكم، والامتدادات التي تحوّل الأصوات إلى نصوص، وغير ذلك من الإمكانيات الأخرى المتكاملة.

ومن جانبه قال السيد/ سوشيل تياجي، المدير التنفيذي لشركة CRMNEXT : “يحرص عملاء شركتنا في مختلف القطاعات دائمًا على ابتكار وسائل جديدة لتسويق منتجاتهم والتواصل مع عملائهم وموظفيهم وشركائهم بفعالية. ومن خلال منصة الاتصالات المفتوحة (OCP)، سيتمكّن عملاء الشركة من التعامل بسرعة ومرونة وكفاءة مع عملائهم؛ حيث توفر لهم هذه المنصة حلول رقمية وتقنيات ذكاء اصطناعي تساعدهم على تنفيذ ذلك على نحو سهل وفعال”.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.businessnext.com/ocp

يمكن مشاهدة فيديو توضيحي من خلال الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=eHxo1n83tmw

للتواصل الإعلامي:

ريشابه جوشي

البريد الإلكتروني: rishabh.joshi@crmnext.com

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