‫‫شركة Dante Genomics تشارك في عرض حلقات نقاشية بمؤتمر النمو السنوي الثاني والأربعين الذي تنظمه Canaccord Genuity

Press Release

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نيويورك، 28 يوليو 2022 (– (GLOBE NEWSWIRE أعلنت اليوم شركة Dante Genomics الرائدة عالميًا في مجال الجينوم والطب الدقيق عن مشاركة أعضاء فريقها الإداري في مؤتمر النمو السنوي الثاني والأربعين الذي تنظمه Canaccord Genuity، وسوف يشارك Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics، في حلقات نقاشية حول الاستفادة من البيانات والتحليلات القائمة على الجينوم للارتقاء بمفاهيم الصحة الدقيقة إلى المستوى التالي، وذلك يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

سوف يتاح عرض الحلقة النقاشية مرة أخرى بعد فترة وجيزة من انتهاء المناقشة على بوابة المؤتمر لمدة 14 يومًا عقب الفعالية.

نبذة عن شركة Dante Genomics

إنَّ Dante Genomics هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها لتحقيق نتائج أفضل للمرضى من مراحل التشخيص وحتى العلاج من خلال أصول تتضمن واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي لتحديد السلسلة الجينومية.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

www.dantegenomics.com