‫شركة Dante Labs تكشف النقاب عن Dante Genomics، متجر الشركة الإلكتروني العالمي للتعاملات بين الشركات، الذي يقدم حلولًا جينومية للأخصائيين الطبيين والباحثين وشركات الأدوية

Press Release

|

‫

– أصبح بإمكان عملاء الجملة على مستوى العالم في الوقت الحالي الوصول بسهولة إلى خدمات الجينوم المتقدمة والمتكاملة المخصصة حسب الطلب لكي تلائم احتياجات محددة –

نيويورك، 14 مارس 2022 (GLOBE NEWSWIRE) –أعلنت اليوم Dante Labs، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الجينوم والطب الدقيق، عن تدشين Dante Genomics؛ منصة تسويقية على الإنترنت مخصصة لمقدمي الرعاية الصحية والعيادات والباحثين والحكومات، وستُقدم خدمات جينومية متقدمة للتطبيقات البحثية والسريرية.

سيكون هذا المتجر الفريد هو الأول من نوعه في القطاع، وسيقدم تجربة بديهية وديناميكية للعملاء على مستوى العالم. وسوف تُتاح للعملاء فرصة الاختيار من بين العديد من تقنيات وخيارات تحديد التسلسل الجيني والحصول على حلول مخصصة ومفصلة حسب الطلب.

وفي معرض تعليقه على هذا الحدث، قال Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Labs “نعمل في Dante بصفة مستمرة على تقديم حلول جينومية أفضل لعملائنا”. وأضاف “مع تدشين هذا المتجر الإلكتروني الجديد، سوف تسهل Dante Genomics على المتخصصين السريريين والباحثين إتمام مشاريع الجينوم بنفس سهولة شراء كتاب أو أداة من Amazon”.

وبصفته كبير مديري المنتجات في سياتل، كان Andrea Riposati ضمن فريق Amazon الأصلي الذي قام بتطوير Amazon Business، بوابة الشركات من Amazon.com ($AMZN) التي أحدثت ثورة في المستلزمات الصناعية والعلمية خلال عام 2014.

كما تقدم Dante Genomics نموذج تسعير شفاف لتمكين الشركاء من الحصول على عرض أسعار مخصص، مع الشراء في الوقت ذاته عبر الإنترنت من خلال مجموعة من أفضل العروض لملاءمة احتياجاتهم المحددة.

تستضيف البوابة مجموعة عريضة من خدمات الجينوم، من السلسلة الجينومية الكاملة إلى الأدوات التشخيصية غير الباضعة قبل الولادة. وجميع الخدمات المقدمة مناسبة للتطبيقات البحثية أو السريرية.

تُدرك Dante Labs أن تجارب الشراء بين الشركات عبر الإنترنت في قطاع الرعاية الصحية تمثل حاجة ملايين المؤسسات. وقد رُوعي في تصميم منصة Dante Genomics أن توفر تجربة مستخدم سهلة وتم تحسينها من خلال أساليب التنقل السهلة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المتنقلة. تتيح المنصة التعامل مع استفسارات الطلبات على الإنترنت وهي مدعومة بطرق دفع آمنة وتمتثل للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

يتاح لعملاء Dante Genomics من الشركات الوصول إلى خدمات متميزة من بينها:

وقت تسليم يبلغ أسبوعًا واحدًا في معظم الاختبارات

اختبارات سلسلة الأورام والسلالة الجرثومية

مشاريع مخصصة

سلسلة منصات متعددة

سوف يستفيد العملاء في المجال السريري والبحثي من الميزات المتاحة للشركات، بما في ذلك:

طلبات عروض الأسعار

التحكم في الاطلاع على طرق الدفع (بما في ذلك خيار مدفوعات طلبات الشراء)

لوحة أوامر سريعة (بما في ذلك تحميل CSV)

خصم على الكميات الكبيرة

تحرير الفواتير والدفع من خلال التحويلات البنكية

عملات متعددة

إدارة المستخدمين بشكل مرن من جانب المشتري: طبقات عديدة للأدوار والأذونات (بما في ذلك Super Admin وCompany Admin وSr. Buyer وJr. Buyer)

يمكنك الوصول إلى متجر Dante Genomics على shop.dantegenomics.com لمعرفة المزيد.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي لتحديد التسلسل الجيني.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

www.dantelabs.com