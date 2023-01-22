‫شركة GameChange Solar تفوز بتنفيذ مجموعة من المشروعات بقدرة 2.3 جيجا وات لتوفير نظام Genius Trackers™ في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية

نورووك، ولاية كونيتيكت, 21 يناير 2023/PRNewswire/ — أعلنت شركة GameChange Solar اليوم عن فوزها بتنفيذ مجموعة من المشروعات يبلغ إجمالي قدرتها 2.3 جيجا وات في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتضم هذه الأنظمة مواقع مصممة هندسيًا لرياح تبلغ سرعتها 150 ميل في الساعة.

وقد صرح ديريك بوتا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة GameChange Solar ، قائلًا: “إن قدرة نظامنا المتين Genius Tracker (جينيس تراكر) على تحمل سرعات رياح تتجاوز 150 ميلًا في الساعة قد أدت دورًا حاسمًا في قدرتنا على الفوز بهذه المجموعة العملاقة من المشروعات”.

تُوجه الاتصالات واستفسارات وسائل الإعلام إلى ديريك بوتا عبر الرقم 2125-528 (302) 1+

البريد الإلكتروني: derick.botha@gamechangesolar.com

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1987483/GameChange_solar.jpg