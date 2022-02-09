‫شركة Getac تُطلق تطبيق “OEMConfig” لدعم أجهزتها اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد

الخبر في نقاط موجزة:

بهذا الإعلان، تؤكّد Getac التزامها المتواصل بدعم منصّة أندرويد

التزامها المتواصل بدعم منصّة أندرويد يعزز تطبيق Getac OEMConfig الإمكانيات الوظيفية لأنظمة إدارة التنقل المؤسسي ( EMM ) الموصى بإستخدامها مع أندرويد للمؤسسات ( AER ) والتي تُستخدم لإدارة أجهزة Getac التي تعمل بنظام أندرويد على نحوٍ فوري

الإمكانيات الوظيفية لأنظمة إدارة التنقل المؤسسي ( ) الموصى بإستخدامها مع أندرويد للمؤسسات ( ) والتي تُستخدم لإدارة أجهزة التي تعمل بنظام أندرويد على نحوٍ فوري تطبيق Getac OEMConfig متاح حاليًا على متجر Managed Google Play

تايبيه، 9 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Getac اليوم عن إطلاقها لتطبيقها الجديد OEMConfig، والذي يُتيح لعملاء الشركة ضبط إعدادات جميع أجهزة Getac التي تعمل بنظام أندرويد وتحديثها على نحو فوري، بما في ذلك جهاز ZX10 اللوحي الجديد، وجهاز ZX70* الحالي، داخل أنظمتهم الحالية لإدارة التنقل المؤسسي (EMM).

صمّمت شركة Getac تطبيق OEMConfig خصيصًا لعملائها الذين يستخدمون أنظمة إدارة التنقل المؤسسي (EMM) التي تعمل بنظام أندرويد للمؤسسات (AER) بهدف إدارة عدد كبير من أجهزة Getac؛ حيث يمكن إستخدام هذا التطبيق الجديد بالإقتران مع هذه الأنظمة، وهو ما يعمل على زيادة إمكانياتها ويُتيح للمستخدمين إستخدام أدوات مسجلة الملكية لضبط إعدادات جميع أجهزة Getac التي تعمل بنظام أندرويد من موقع مركزي واحد. وتشمل الإعدادات التي يمكن تخصيصها بإستخدام تطبيق OEMConfig إعدادات الشاشات والأزرار والشاشات التي تعمل باللمس، وإعدادات الأنظمة. كما يُتيح هذا التطبيق للمستخدمين تحديث أجهزتهم بطريقة سريعة بإستخدام برامج جديدة مصمّمة لتصحيح الأخطاء ومعالجة الثغرات الأمنية في أنظمة تشغيل هذه الأجهزة بإستخدام تقنية FOTA الخلوية.

تطبيق جديد يعمل على إدارة أجهزة ZX10 اللوحية الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد بطريقة سريعة ومريحة

يُناسب تطبيق OEMConfig تمامًا العملاء الذين يستخدمون أجهزة Getac ZX10 اللوحية الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد، والتي تتميّز بتصميمها شديد الصلابة. وهذه الأجهزة اللوحية متعدّدة الإستخدامات ومزوّدة بشاشة مقاسها 10 بوصات مصمّمة خصيصًا للمهنيين الميدانيين الذي يعملون في مجموعة متنوعة من القطاعات، والتي تشمل قطاعات: السلامة العامة، والمرافق، والطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وصناعة السيارات، والدفاع.

ويجمع جهاز ZX10 الجديد بين التصميم شديد الصلابة والإمكانات القوية والحجم الصغير، ويوفر لمستخدميه تجربة مستخدم سلسة ورائعة؛ حتى عند استخدامه في بيئات قاسية وظروف جوية سيئة. وهذا الجهاز الجديد مزوّد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسل، ومنفذين لتركيب بطاقتي SIM بتقنية LTE، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وبطاريتين يمكن التبديل بينهما دون إيقاف تشغيل الجهاز؛ وهو ما يُتيح لمستخدمه جمع البيانات ومشاركتها، والتواصل مع زملائه، وإنجاز مهامه بكفاءة في موقع العمل. كما يحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4 تصل إلى 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت؛ وهو ما يساعد على إستمرار عمل الجهاز بفعالية في المستقبل. والجهاز حاصل على شهادة MIL-STD-810H/IP66، ويتحمّل صدمات السقوط من مسافة تصل إلى 6 أقدام، ويمكن تشغيله في درجات حرارة تتراوح بين -29 و63 درجة مئوية (من -20 إلى 145 درجة فهرنهايت تقريبًا)؛ وهو ما يُتيح إستخدامه بطمأنينة تامّة في جميع الظروف.

تُقدّم شركة Getac ضمانًا مدّته 3 سنوات على أجهزة ZX10 الجديدة، وأجهزة ZX70 الحالية (المزوّدة بشاشات 7 بوصات) ضد الصدمات، والتي تشمل الأضرار العرضية؛ وهذا يعني أنّه في حالة حدوث ضرر عرضي للجهاز، ستتولى الشركة إصلاحه بالكامل أو إستبداله في غضون أيام، وهو ما سيساعدك على تجنب حدوث إنقطاع غير مخطط له لأعمالك*.

وفي تعليقه على التطبيق الجديد، قال ريك هوانج، رئيس شركة Getac للتكنولوجيا: «نظرًا لتزايد رغبة العملاء في استكشاف مزايا حلول الشركة القوية القائمة على نظام أندرويد، فإنّ شركتنا تعمل على زيادة إمكانيات هذا النظام لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم بأقصى كفاءة ممكنة. ويوفر جهاز ZX10 اللوحي الجديد الذي يعمل بنظام أندرويد والذي أطلقته الشركة مؤخرًا للعملاء خيارات متعدّدة تلبّي احتياجاتهم على نحو تام. والآن، يوفر تطبيق OEMConfig مزيدًا من القوة لهذه الأجهزة، من خلال توفيره طريقة سريعة ومريحة لإدارة جميع أجهزة Getac التي تعمل بنظام أندرويد عبر الأنظمة الحالية لإدارة التنقل المؤسسي.

* الجيل التالي من أجهزة ZX70 متاح حاليًا

* للاطّلاع على الشروط والأحكام التفصيلية للضمان، يرجى الرجوع إلى الصفحة المخصّصة للتحقق من حالة ضمان الأجهزة على الرابط: https://protect-eu.mimecast.com/s/oaKfCwENYCGp8WI8C5pl?domain=support.getac.com

عن شركة Getac

شركة Getac للتكنولوجيا (رمز التداول في بورصة تايوان: 3005) هي إحدى الشركات الرئيسية التابعة لشركة Getac القابضة ومجموعة MiTAC-Synnex للأعمال. في عام 2020، بلغت الإيرادات السنوية للشركة 41,3 مليار دولار أمريكي. وقد تأسّست الشركة في عام 1989 بوصفها مشروعًا مشتركًا مع شركة “جنرال إلكتريك إيروسبيس – GE Aerospace” لتوفير أجهزة إلكترونية دفاعية. تشمل منتجات الشركة حاليًا أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة لوحية شديدة الصلابة، وبرامج وحلول فيديو للأجهزة المحمولة يمكن استخدامها في قطاعات متعدّدة، مثل قطاعات الدفاع والشرطة والإطفاء والمرافق والسيارات والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات عن شركة Getac، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://protect-eu.mimecast.com/s/sSQ9CxV0Zu1OM3u2P2Ru?domain=getac.com، أو الاشتراك في مدونتها Getac Industry blog، أو متابعة حساباتها على لينكد إن، ويوتيوب، وفيسبوك، وتويتر.

اسم Getac وشعارها علامتان تجاريتان لشركة Getac القابضة أو الشركات التابعة لها، وتُعدّ أيّ أسماء أو علامات تجارية أخرى مملوكة لأصحابها. جميع حقوق النشر © محفوظة لشركة Getac للتكنولوجيا.

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