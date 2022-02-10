‫شركة IST تعقد شراكة مع معهد CDI لتطوير مساعدات ذكية توفر تجربة أفضل للعملاء

أعلنت شركة IST عن عقد شراكة مع معهد CDI (Conversation Design Institute) بهدف تحسين تصميم المحادثات المستخدمة في المساعدات الرقمية مثل روبوتات الدردشة والمساعدات الصوتية.

يعمل معهد CDI -منذ عام 2018- على تصميم برامج دردشة آلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ليوفر للمستخدمين في جميع أنحاء العالم تجربة استخدام عملية تلبّي احتياجاتهم على نحوٍ أفضل. ويرى المعهد أنّ تفاعل العملاء مع الشركات في المستقبل سيتم عبر المساعدات الذكية.

ويوفر معهد CDI لعملائه من الشركات عمليات مدروسة بعناية لتصميم المحادثات؛ حيث تبدأ عملية إعداد التصميم بعد فهم احتياجات كل شركة منها، وتحديد الطريقة التي ترغب في اتباعها لاستخدام روبوت الدردشة لخدمة عملائها النهائيين؛ وهو ما يضمن إجراء محادثات عالية الجودة مع المستخدمين تتسق مع هوية وسمات العلامة التجارية للشركة وأسلوب تواصلها مع الجمهور.

ونظرًا لتزايد عدد المستخدمين الذين يتواصلون مع الروبوتات صوتيًا وكتابيًا؛ فمن المتوقع أن تحقق روبوتات الدردشة للشركات وفورات في التكاليف والوقت قدرها 8 مليارات دولار بحلول عام 2022، و2.5 مليار ساعة بحلول عام 2023 (المصدر: Juniper Research).

وتنظر الشركات إلى روبوتات الدردشة بوصفها أداة يمكن أن توفر لها الكثير من الوقت والمال؛ وذلك لأنّ 90% من الخدمات المقدّمة للعملاء ستكون آلية. وستعمل هذه الروبوتات على تمكين الشركات من تحسين جودة الخدمات المقدّمة للعملاء، وتوفير تجربة استخدام تناسب احتياجات كل عميل على حدة، وجذب العملاء المحتملين، وتزويد الشركات بالعديد من “حالات الاستخدام” المفيدة والملائمة لمجالات عملها.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال شريف فهمي، مدير التسويق في شركة IST Networks: “نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع معهد CDI. ونظرًا للزيادة المتسارعة في استخدام الشركات لروبوتات الدردشة في عالمنا المعاصر الذي أصبحت فيه وسائل الاتصال جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية؛ فنحن على ثقة من أنّنا سنتمكّن من خلال هذه الشراكة من تصميم تجربة استخدام استثنائية للعملاء، وإيجاد حلول للجزء الأكثر أهمية في تجربتهم؛ وهو المحادثات الفعلية التي تجريها الشركات معهم. كما نؤمن بأنّ هذه الشراكة ستوفر لعملائنا من الشركات قيمة مضافة حقيقية وستمكّنهم من تحرير نصوص محادثات سلسة ومفيدة لتلبية احتياجات عملائهم على نحوٍ أفضل”.

ومن جانبه، قال هانز فان دام، الرئيس التنفيذي لمعهد CDI: “نحن فخورون للغاية بأن تكون IST Networks شريكًا رئيسيًا لنا في منطقة الشرق الأوسط. فهذه الشركة قد أثبتت جدارتها كشريك قوي لنا في مجال تصميم المحادثات الآلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ونحن على ثقة من أنّ تعاوننا سيكون مثمرًا وسيزوّد الشركات بحلول متميّزة لتصميم محادثات لروبوتات الدردشة والمساعدات الصوتية تلبّي احتياجات العملاء”.

لمزيد من المعلومات عن معهد CDI؛ يُرجى زيارة: www.conversationdesigninstitute.com.

عن شركة IST Networks

شركة IST هي شركة متخصصة في مجال تكامل أنظمة تجربة العملاء (CX) تركّز على تقديم حلول تجربة عملاء تُصمّم حسب احتياجات كل قطاع من قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وتركيا؛ وقد حازت الشركة على عدّة جوائز، ويعمل بها 250 موظفًا في ست دول، ممّا يجعلها أكبر مُزوّد لحلول تجربة العملاء في المنطقة.

وتعمل شركة IST على إنتاج مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات من بينها: مراكز الاتصال (السحابية أو الهجينة أو التقليدية)، وأنظمة التواصل والتفاعل مع العملاء (السحابية أو التقليدية)، وبرامج وكلاء مراكز الاتصال، وحلول تحويل النصوص إلى كلام منطوق (باللغتين العربية والإنجليزية)، وبرامج أمن المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة، وبرامج اللافتات الرقمية، وبرامج إدارة العاملين، ونماذج توزيع مهام العمل، وتحليلات رحلة العميل، والتشغيل الروبوتي للعمليات، وتطبيقات الأجهزة المحمولة للشركات، وبرامج إدارة تعليقات العملاء عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير.

وقد حصلت IST على العديد من الجوائز من هيئات بارزة في العديد من مجالات عملها الرئيسية مثل الابتكار والبحث والتطوير، وحلول تقديم الخدمات؛ كما حصلت على جوائز لأدائها المتميّز في تنفيذ المشروعات ودعم العملاء.