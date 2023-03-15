‫شركة Kinder Morgan تختار Xage Security لتقوية نظام الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية

Press Release

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ستتعاون Xage Security مع إحدى كبرى شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية لدعم مرونة الأمن السيبراني ومبادرات التحول الرقمي

PALO ALTO، كاليفورنيا، 14 مارس 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اليوم Xage Security، شركة الأمن السيبراني بنهج “الثقة المعدومة” في العالم الواقعي، أن شركة Kinder Morgan, Inc. (بورصة نيويورك: KMI) قد اختارت منتجات Xage لأمن البيانات وحماية الوصول بنموذج “الثقة المعدومة” من أجل تحسين مرونة البنية التحتية الحيوية. بالتعاون مع Xage، سيعمل فريق من الخبراء المتمرسين لدى KMI في مجال تقوية الأمن السيبراني والامتثال التنظيمي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية (OT).

تمثل KMI واحدة من كبرى شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية، فهي تدير أو تمتلك مصالح في 82,000 ميل تقريبًا من خطوط الأنابيب التي تنقل 40% من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، إلى جانب 140 محطة لتخزين ومناولة الوقود المتجدد والمنتجات البترولية والزيوت النباتية وغيرها من المواد.

قال Mark Huse، مدير لتكنولوجيا المعلومات في KMI “إننا نعتمد على الحلول التي تقدمها Xage Security لحماية وتأمين البنية التحتية الحيوية لدينا”. كما ذكر “تقدم لنا Xage نهجًا مبتكرًا لتقوية الأمن السيبراني للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات IT والتكنولوجيا التشغيلية OT، وتساعدنا على استيفاء المتطلبات التنظيمية”.

إن منصة Xage Fabric تحمي كل عنصر في العملية، سواءً كان جديدًا أو قديمًا، وتؤمّن كل التعاملات التي تتم عن بُعد أو المحلية، وتتيح تقوية الأمن السيبراني القائم على نموذج “الثقة المعدومة” لتكنولوجيا المعلومات IT والتكنولوجيا التشغيلية OT والأنظمة السحابية. وبفضل إمكانات Xage Fabric الرائدة في السوق، تستطيع Xage فرض سياسة حماية الوصول والتحقق من الهوية بنموذج “الثقة المعدومة” عبر كل نظام حيوي في بيئة التكنولوجيا التشغيلية OT، وكذلك تخفيف المخاطر الناتجة عن تحميل ملفات مخترقة وإنشاء سجلات تدقيق موثوقة للتحقيق في أي حادثة أمنية.

قال Duncan Greatwood، الرئيس التنفيذي لشركة Xage “تمثل شركة Kinder Morgan جزءًا بالغ الأهمية من قطاع الطاقة في البلاد، ونحييها على إعطاء الأولوية لتقوية الأمن السيبراني لبنيتها التحتية في تكنولوجيا المعلومات IT والتكنولوجيا التشغيلية OT”. وقال “لتحقيق هذا الهدف، تتشرف Xage بالعمل مع فريق KMI في رحلتها لتعزيز استراتيجية مرونة البنية التحتية الحيوية. بالتعاون مع Xage، يمكن لشركة KMI دعم أولويات التكنولوجيا التشغيلية مثل التحكم في الوصول ومدى توافر الخدمات، مع حماية أمن البنية التحتية المعقدة”.

لمعرفة المزيد عن حزمة حلول Xage بنموذج “الثقة المعدومة” للبنية التحتية الحيوية، يرجى زيارة xage.com وxage.com/case-studies/ للاطلاع على دراسة حالة شركة Kinder Morgan. ولمعرفة المزيد عن KMI، يرجى زيارة kindermorgan.com.

نبذة عن Xage Security

Xage هي الشركة الأولى والوحيدة التي تتبع نهج “الثقة المعدومة” للأنظمة الأمنية. تعمل حلول وخدمات Xage على تسريع وتبسيط طريقة المؤسسات في تأمين وإدارة ونقل العمليات الرقمية في جميع أنظمة تكنولوجيا التشغيل OT وتكنولوجيا المعلومات IT والأنظمة السحابية. تتضمن منتجات Xage إدارة الهوية وإمكانية الوصول (IAM)، والتحكم في الوصول عن بُعد، وتأمين البيانات الديناميكية؛ كل ذلك مدعومًا بمنصة Xage Fabric. تقدم Xage أيضًا خدمات الأمن السيبراني التي توفر خدمات متخصصة للتصميم والتنفيذ والدعم، من أجل تسريع اعتماد نظام الدفاع السيبراني الاستباقي وتعزيز التحول الرقمي الآمن.

التواصل الإعلامي

Veronica Polivanaya

vpolivanaya@inkhouse.com

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