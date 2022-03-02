‫شركة Ornare تفتتح معرضًا جديدًا لمنتجاتها في دبي

ساو باولو، 2 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — في إطار إستراتيجيها الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالها، افتتحت شركة Ornare، وهي شركة عالمية رائدة في تصميم أثاث فاخر مصمّم حسب الطلب، معرضًا جديدًا لمنتجاتها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وستتولى إدارة هذا المعرض الجديد ثلاث سيدات أعمال، وهن: كارينا فونتس، ومريم خليفة جمعة النابوده السويدي، وشاليز يغليسياس باسو. ويقع هذا المعرض في برج “ذا أوبس” التجاري الذي صممته المهندسة المعمارية “زها حديد”.

وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت كارينا فونتس: «بفضل وجود عملاء ذوي دخل مرتفع بإمارة دبي، شهد سوق تجارة التجزئة في الإمارة معدلّات نمو تزيد على عشرة بالمئة خلال العقد الماضي. وتتميّز الإمارات بازدهارها الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب في سوقها على السلع الفاخرة لوجود العديد من العملاء الراغبين في الحصول على منتجات فاخرة عالية الجودة بغض النظر عن أثمانها. لذا، يُعدّ السوق الإماراتي سوقًا مهمًا للغاية لشركة Ornare؛ ونحن نتوقع أن يُحقق معرضنا الجديد نتائج رائعة».

ومن جانبها، قالت إستر شاتين، الشريكة المؤسسة لشركةOrnare:«يساعد وصول شركتنا إلى أسواق خارجية جديدة على ترسيخ مكانة منتجاتنا المصنوعة بالكامل (100%) في مصانع مدينة ساو باولو بالبرازيل. وتعمل شركتنا على ترسيخ مكانتها في الأسواق الدولية بوصفها شركة برازيلية تقدّم لعملائها منتجات فاخرة وعالية الجودة، كما تُحقق نموًا متزايدًا منذ بداية تأسيسها؛ ويرجع ذلك إلى تزايد رغبة العملاء في البرازيل وجميع أنحاء العالم في تزويد منازلهم بأثاث فاخر يُتيح لهم الاستمتاع بإقامة مريحة ووقت ممتع».

وبالإضافة إلى معرضها الجديد في مدينة دبي، تمتلك شركة Ornare ثمانية معارض أخرى في مواقع مهمّة في الولايات المتحدة. وتهدف الشركة إلى أن تصل نسبة مبيعات معارضها الدولية إلى 40% من مبيعاتها الإجمالية بحلول عام 2024.

توفر شركة Ornare لعملائها منتجات عالية الجودة مصمّمة خصيصًا حسب احتياجاتهم؛ وهو ما يُتيح لهم إمكانية الحصول على منتجات بالغة التعقيد والجودة، ويوفر لهم تجربة متميّزة. كما توفر الشركة لعملائها وشركاء أعمالها تصميمات جديدة ثلاثية الأبعاد (3D) يمكنهم رؤيتها عبر مقاطع فيديو باستخدام نظارات واقع افتراضي، وهو ما يمكّنهم من معرفة تفاصيل هذه التصميمات قبل تنفيذها.

يمكن مشاهدة صور المعرض الجديد من خلال الرابط:https://we.tl/t-jbQDM26BMe

عن شركة Ornare

تُعدّ شركة Ornare واحدة من الشركات الأكثر تطوّرًا في مجال تصميم منتجات الأثاث الفاخر المصمّم حسب الطلب. وتستحوذ منتجات الشركة دائمًا على اهتمام عشاق الأثاث الفاخر من خلال منتجاتها المتنوعة، والتي تشمل خزانات الملابس بأنواعها المختلفة، والمطابخ، والألواح الجدارية، والمسارح المنزلية، والأثاث المنزلي، والحمامات. تمارس الشركة أعمالها في البرازيل ودول أخرى، كما تمتلك ثمانية معارض في الولايات المتحدة. وفي يوليو 2021، أطلقت الشركة مجموعة جديدة من المنتجات تحمل اسم”Square Round Collection” من تصميم المصمّم الإيطالي ريكاردو بيلو دياس والمصمّمان فيفيان كوسر وباتريا مارتينيز؛ وذلك تحت إشراف موريللو شاتان الرئيس التنفيذي للشركة.