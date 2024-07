‫شركة PTT للنفط وتجارة التجزئة العامة المحدودة تحافظ على تصنيف AA+  من TRIS تمهيدًا لتوسعها عالميًا وتعزيزًا لريادتها السوقية من خلال العلامة التجاريةLubricants  PPT

بانكوك، تايلاند – 12 يوليو 2024 – Media OutReach Newswire – شركة PTT للنفط وتجارة التجزئة العامة المحدودة (OR)، وهي من أهم شركات مجموعة PTT ورائدة في قطاع بيع النفط بالتجزئة في تايلاند، تعلن بفخر إعادة تأكيد تصنيفها الائتماني “AA+” من قبل شركة TRIS Rating المحدودة، وهي وكالة التصنيف الائتماني الرائدة في تايلاند. يُعتبر هذا العام الثاني على التوالي الذي تحقق فيه شركة OR هذا التصنيف المرتفع مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. ويؤكد هذا التصنيف تميز أداء الشركة التشغيلي وقوة مركزها المالي، وكلاهما بالغ الأهمية مع استمرارها في توسيع نطاق وجودها في السوق على مستوى العالم.

استمرار التميز في سوق بيع النفط بالتجزئة في تايلاند

أعرب السيد ديساتات بانياراشون، الرئيس التنفيذي لشركة OR، عن اعتزازه باستمرار ريادة الشركة في مجال توزيع منتجات النفط بالتجزئة والمنتجات البترولية التجارية في جميع أنحاء تايلاند. قال السيد ديساتات: “إن استمرار هذا التصنيف المرتفع من TRIS لا يبرز سياساتنا المالية القوية فحسب، بل يعزز أيضًا دورنا المحوري داخل مجموعة PTT في توزيع المنتجات البترولية بكفاءة”.

تعزيز الريادة السوقية من خلال Lubricants PTT

حصلت شركة OR على الحصة السوقية الرائدة في تايلاند لأنها الشركة المصنعة والموزعة لزيوت التشحيم Lubricants PTT منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتكرس الشركة جهودها للابتكار تبعًا للمبدأ التوجيهي “الابتكار المتحرك” مع التركيز على صناعة تركيبات منتجات متقدمة تناسب الأغراض المتعلقة بالسيارات والأغراض الصناعية، وتكوين شراكات صانعي معدات أصلية مع العديد من شركات تصنيع السيارات.

أضاف السيد بانياراشون: “إن التزامنا بتحسين جودة المنتجات والابتكار باستمرار موجه لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا”. مركز توزيع مواد التشحيم الآلي المتطور التابع لشركة OR، والذي تبلغ طاقته السنوية 260 مليون لتر، يدعم التوسع السوقي الفعال في تايلاند وعلى المستوى الدولي، وتعمل الشركة أيضًا على تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تقديم تدريب مكثف على المعرفة بالمنتجات وخدمات ما بعد البيع لكل من المستهلكين والموزعين.

التوسع والرواج على مستوى العالم

نجحت Lubricants PTTفي توسيع نطاق رواجها متجاوزةً حدود الأسواق المحلية، حيث إنها تصدِر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولةً في مختلف دول رابطة الآسيان وآسيا وأفريقيا وأوروبا، وهذا الانتشار الدولي يثبت جودة العلامة التجارية وموثوقيتها، ويؤكد مكانتها كعلامة تجارية عالمية جديرة بالثقة. صرح السيد بانياراشون قائلاً: “إن نجاحنا الدولي شاهد على قدرة PTT Lubricants على المنافسة العالمية. نحن نواصل التركيزعلى توسيع نطاق تواجدنا في السوق وتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم”. تتضمن استراتيجية التوسع الاستفادة من علامات تجارية مثل Café Amazon وPTT Station إلى جانب Lubricants PTT لتعزيز وجودها في السوق عالميًا.

Lubricants PTT تُسرِع وتيرة نفوذها السوقي بمختلف أنحاء جنوب شرق آسيا وتايوان

تتميز إندونيسيا بكونها من أهم أسواق Lubricants PTT بفضل سرعة نمو قطاع صناعة السيارات فيها وتقدمها الاقتصادي وتوسعها الديموغرافي. أبرمت PTT Lubricants شراكة مع PT Sumber Suwarna Unisindo، وهي شركة توزيع راسخة السمعة تشتهر بخبرتها الكبيرة في مجال صناعة زيوت التشحيم للأغراض المتعلقة بالسيارات والأغراض الصناعية، وتضمن هذه الشراكة تقديم منتجات عالية الجودة تكملها خدمات ما بعد البيع المميزة للمستهلكين الإندونيسيين. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على pttlubricants.co.id.

في الفلبين يؤدي التزايد المستمر في الطلب على زيوت التشحيم للأغراض المتعلقة بالسيارات والأغراض الصناعية إلى ترسيخ أهمية هذا البلد بالنسبة إلى Lubricants PTT. يتم التوزيع ببراعة من قبل شركة PTT Philippines Corporation (PTTPC)، وهي شركة فرعية تابعة مباشرةً لشركة OR، والتي تعمل أيضًا على تنويع حافظة استثماراتها بالاعتماد على مشاريع مشتركة كمشروع إدارة محطات الوقود PTT Station ومقاهي Café Amazon. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على pttphilippines.com.

إن موقع ماليزيا الاستراتيجي بصفتها مركزًا للتجارة والاستثمار في رابطة الآسيان، إلى جانب ازدهار قطاعي صناعة السيارات والنقل، يجعلها سوقًا رئيسيًا لـ Lubricants PTT. قنوات التوزيع قوية وتعتمد على أربعة وكلاء رئيسيين بما في ذلك TS Oil Pro Plt. و Big Essential Sdn. Bhd. في غرب ماليزيا، و Efuel Service Sdn. و Golden Automotive Trading Sdn. Bhd. في شرق ماليزيا، مما يضمن تغطية شاملة للسوق. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على صفحة المعجبين على موقع فيسبوك: PTT Lubricants Malaysia.

تأسست أعمال PTT Lubricants في تايوان منذ أكثر من 14 عامًا، حيث عززت مكانتها في السوق من خلال موزعها Dynamax Petrochemical Ltd. أدى التركيز على منتجات وقود الدراجات النارية والبنزين عالية الجودة، إلى جانب جهود التسويق الإستراتيجية، إلى اكتساب سمعة طيبة بين العملاء المتميزين بما فيهم مالكي السيارات الأوروبية الفاخرة وعشاق سباقات السيارات. تعرف على مزيد من المعلومات على pttortw.com.

يؤدي كل من هذه الأسواق دورًا حاسمًا في استراتيجية PTT Lubricants لزيادة شهرتها الدولية مع التأكيد على التزام العلامة التجارية بالجودة والابتكار ورضا العملاء.

نبذة عن شركة PTT للنفط وتجارة التجزئة العامة المحدودة (OR)

شركةPTT للنفط وتجارة التجزئة العامة المحدودة (OR)، وهي من أهم شركات مجموعة PTT، تدعم اندماجًا حيويًا بين الطاقة وتجارة التجزئة لدفع النمو الشامل. كما أن شركة OR تلتزم بشدة بتطبيق إطارها الثوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار – الترشيد والتنوع والحفاظ على البيئة، وإيمانًا بهذا الشعار، تعمل شركة OR على الارتقاء بالمجتمعات، وتنمية فرص تجارية موسعة، وقيادة الجهود المبذولة من أجل الاستدامة من خلال تبني أهداف طموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 وبلوغ مستوى صافي الصفر للانبعاثات بحلول عام 2050، ومن خلال هذا الإطار الحيوي، تضع OR معايير جديدة للاستدامة والشمولية في المجال.