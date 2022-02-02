‫شركة SIG في طريقها للاستحواذ على شركة Scholle IPN

نورثليك، إلينوي, 2 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Scholle IPN، وهي شركة عالمية كبرى متخصصة في إنتاج عبوات التغليف المرنة، عن موافقتها على إبرام صفقة للاستحواذ عليها من قبل شركة SIG، وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج العبوات الكرتونية المعقمة.

وشركة SIG هي شركة رائدة في توفير أنظمة وحلول إنتاج العبوات الكرتونية المعقمة، تأسست في عام 1853، ويقع مقرّها في مدينة نويهاوزن بسويسرا. وتتعاون الشركة مع عملائها من الشركات في تعبئة وتغليف الأغذية والمشروبات بطريقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة لتقديمها للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وبفضل تقنياتها الفريدة وقدرتها المتميّزة على الابتكار، يمكن لشركة SIG تزويد عملائها من المصانع الذكية بحلول شاملة لتعبئة وتغليف مختلف أنواع المنتجات؛ وذلك بهدف تلبية احتياجات المستهلكين المتغيّرة باستمرار. وتُعدّ الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من سياسة SIG؛ لذا تستخدم نهجًا خاصًّا بها تُطلق عليه “منتجات بجودة فائقة – Way Beyond Good” لابتكار أنظمة جديدة لتعبئة وتغليف الأغذية بهدف إحداث أثر إيجابي في البيئة والمجتمع.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستوظف الشركة الجديدة حوالي 8000 موظف في 69 موقعًا للبيع والتصنيع في جميع أنحاء العالم لخدمة عملائها من الشركات الكبرى في القارات الست. ومن خلال إمكانياتها التقنية المتقدّمة وقدراتها المتميّزة في مجال البحث والتطوير فيما يتعلق بالمواد الخام المستدامة للورق، والتشكيل الحراري، والتشكيل بالحقن، ومعدات التعبئة المتطورة والمبتكرة، تسعى الشركة إلى أن تصبح أكبر شركات التعبئة والتغليف المستدام على مستوى العالم.

وفي تعليقه على عملية الاستحواذ، قال صموئيل سيجريست، الرئيس التنفيذي لشركة SIG: “إنّ استحواذنا على شركة Scholle IPN يعزّز مكانتنا بوصفنا شركة عالمية رائدة في مجال التغليف المبتكر والمستدام للأغذية والمشروبات، كما يتوافق مع إستراتيجيتنا للتوسّع جغرافيًا والتوسّع في مجموعة منتجاتنا مع تزايد حصصنا في الأسواق الرئيسية. ومن خلال ما نحققه من منافع واضحة لعملائنا من الشركات وللمستهلكين وما نحدثه من أثر بيئي إيجابي، نحن على ثقة من أنّنا سنتمكّن من تعظيم القيمة السهمية لشركتنا”.

سيؤدي اندماج شركتي SIG وScholle IPN إلى توسيع انتشار منتجاتهما في الأسواق النهائية المتنامية. كما سيزيد من تنوع مجموعة منتجات شركة SIG وحلولها للتغليف الكرتوني المستدام للأغذية والمشروبات بعد أن تُضاف إليها منتجات شركة Scholle IPN من العبوات والأكياس المزودة بصنابير والمصمّمة لعملائها من الشركات العاملة في قطاعي التجزئة والتصنيع.

وقال لورينز لاست، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة Scholle IPN: “يُسعدني للغاية اندماجنا في شركة SIG، وأتطلع إلى بدء أعمالنا وابتكاراتنا المشتركة لمواصلة تطوير حلولنا المشتركة الرائدة للتغليف المستدام”. تجدر الإشارة إلى أنّه سيتم ترشيح السيد لاست لعضوية مجلس إدارة شركة SIG في الاجتماع السنوي العام للشركة في 7 أبريل 2022.

وسيستمر روس بوشنيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Scholle IPN، في منصبه لإدارة أعمال الشركة لحين إتمام عملية الاستحواذ، وسينضم بعدها إلى المجلس التنفيذي لمجموعة SIG. وفي تعليقه على صفقة الاستحواذ، قال السيد بوشنيل: “تتمتع شركتا SIG وScholle IPN بدرجة عالية من التكامل نظرًا لتماثل نهجيهما السوقي وإيلائهما أهمية كبيرة لاستدامة منتجاتهما. وأعتقد أنّ الجمع بين روح المبادرة وتعزيز الاستجابة الذكية للسوق وزيادة قدرات البحث والتطوير المشتركة، سيمكّنننا من تسريع تصنيع منتجاتنا المبتكرة التي نوفرها لعملائنا وتعزيز ريادتنا لحلول التعبئة والتغليف المستدامة في الأسواق؛ خاصّة من خلال منتجاتنا من العبوات الكرتونية المعقمة والعبوات المصنوعة من مادة واحدة، والتي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في حلول التغليف المستدامة الضرورية لنتمكن من تحقيق الاقتصاد الدائري”.

ومن المقرّر إتمام صفقة الاستحواذ قبل نهاية الربع الثالث من عام 2022 بعد تنفيذ كل طرف بالتزاماته.

لمزيد من المعلومات؛ يُرجى زيارة: www.scholleipn.com أو https://www.sig.biz/en

عن شركة Scholle IPN

شركة Scholle IPN هي شركة عالمية رائدة في توفير حلول شاملة للتغليف بمواد مرنة مثل رولات التغليف، والسدادات سهلة الاستخدام، وإنتاج أحدث معدّات التعبئة وختم العبوات والأكياس المزودة بصنابير. وبفضل نهجها المتكامل لحلول التغليف، يمكن لشركة Scholle IPN تصميم وتصنيع وتقديم حلول فريدة لعملائها من الشركات والمصانع التي تزود المستهلكين بمليارات من المنتجات السائلة كل عام. www.scholleipn.com

رابط الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1737962/ScholleIPN_SIG_acquisition.jpg

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