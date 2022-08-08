‫ شركة “sirar by stc”و”فنتك السعودية” توقعان اتفاقية لتقديم باقة مخفضة لخدمة التوقيع الرقمي

لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات التقنية المالية ورواد الأعمال

الرياض، المملكة العربية السعودية, 8 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — برعاية معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وقّعت الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني ” sirar by stc” اتفاقية مع “فنتك السعودية”، وذلك بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا الأستاذ إبراهيم الناصر، ونائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة الأستاذ رائد الفايز، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية الأستاذ زياد اليوسف،‏‏‏ ووكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية الأستاذ يزيد الدميجي.

وتجسد الاتفاقية التكامل بين هيئة الحكومة الرقمية والبنك المركزي السعودي، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات التقنية المالية ورواد الأعمال لتحقيق الابتكار والتنوع في المنتجات والخدمات عبر المنصات الرقمية، ورفع إسهامات الخدمات الحكومية الرقمية في الاقتصاد الوطني، بما يتواءم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ووقّع الاتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني “sirar by stc” المهندس فهد الجطيلي ومدير عام مبادرة فنتك السعودية المكلف الأستاذ نزار الحيدر.

وبموجب الاتفاقية ستقدم شركة “sirar by stc” باقة مخفضة بنسبة تصل إلى 60% لخدمة التوقيع الرقمي التي تستفيد منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات التقنية المالية ورواد الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة والجهات ذات العلاقة الرامية إلى تحسين البيئية التنظيمية للخدمات الرقمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم فرص النمو والتطوير للمنظومة الرقمية.

وأوضح نائب المحافظ للتنظيم والثقة الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية المهندس فارس الربدي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز استخدام خدمات الثقة الرقمية، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وضمان إجراء التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.

كما بيّن وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية الأستاذ زياد اليوسف، أن هذه الاتفاقية ستساهم في تطوير قطاع التقنية المالية في المملكة وتسهيل ممارسة الأعمال للقطاعات المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق، والعمل على مواكبة العديد من التطورات العالمية؛ لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.

وأعرب مدير عام مبادرة “فنتك السعودية” المكلف الأستاذ نزار الحيدر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها ستكون داعماً لتمكين شركات التقنية المالية عبر تقليل التكاليف التشغيلية للشركات.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “sirar by stc” أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الشركة لدعم وتمكين قطاع التقنيات المالية “الفنتك” في المملكة العربية السعودية بما يساهم في تحقيق مستهدفات وخطط التحول الرقمي في المملكة.

كما تجدر الإشارة إلى أن خدمة التوقيع الرقمي هي خدمة تمكن المستفيدين من توقيع المستندات رقمياً من أي مكان وفي أي وقت مع ضمان الموثوقية والتحقق والأمان.

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