‫شركة Spiro تعين لوك دارسي نائبًا تنفيذيًا جديدًا للرئيس لتطوير الأعمال

لندن، 13 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة Spiro ، وكالة تجربة العلامة التجارية ضمن شركة GES الجماعية، اليوم عن تعيين لوك دارسي في منصب نائب الرئيس التنفيذي العالمي لتطوير الأعمال. سيقوم دارسي في منصبه الجديد، بتوجيه والإشراف على جهود فريق وكالة التسويق التجريبي المتنامي في جميع أنحاء العالم والعمل جنبًا إلى جنب مع أفضل العلامات التجارية اليوم لتقديم تجارب ديناميكية ومؤثرة للجماهير.

يجلب دارسي أكثر من 20 عامًا من الخبرة في العلامة التجارية إلى طاولة Spiro ، وشغل مؤخرًا العديد من الأدوار التنفيذية في Momentum Worldwide ، حيث ساعد في تطوير مبادرات التسويق التجريبية ودفعها لأمثال American Express و كوكا كولا Coca-Cola ونايك Nike وسامسونغ Samsung ، من بين الأسماء الرئيسية الأخرى. صقل دارسي، خريج كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، أيضًا مهاراته في وكالات الإعلان العالمية المشهورة Havas Creative و Iris وعمل كمدير شراكة أثناء إطلاق فريق السير لريتشارد برانسون لسباق الفورمولا 1 في المملكة المتحدة.

ساعدت جهود دارسي أيضًا في الحصول على أكثر من 15 جائزة من أفضل الإعلانات، وحصلت على تقدير من Adweek و Cannes Lion و Clio و Diversity والعديد من هيئات الصناعة الموثوقة الأخرى.

قال جيف ستيلماتش، رئيس شركة Spiro Global : “في Spiro ، يبدأ نجاحنا بتوظيف القادة الذين لديهم تاريخ حافل في تحقيق نتائج عالية التأثير”. “سجل لوك دارسي يتحدث عن نفسه، ويشرفنا أن نرحب بمثل هذا القائد المخضرم والمزين في عائلة Spiro مع انطلاقنا عام 2023.”

تولى دارسي منصبه الجديد في Spiro على الفور. لمزيد من المعلومات عن Spiro ، قم بزيارة ThisIsSpiro.com .

عن شركة Spiro

Spiro ، جزء من شركة GES الجماعية، هي وكالة تجربة العلامات التجارية العالمية لـ NEW NOW. نحن نخلق أحداثًا وتجارب عالمية تعيد تعريف كيفية تواصل البشر، ونجعلها تنبض بالحياة عبر وسائط مادية ورقمية ومتنقلة وهجينة متكاملة. من خلال العمل مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، فإن استراتيجيي Spiro والمبدعين والمبتكرين والبنائين والمسوقين والمتخصصين يتمتعون بمهارات في إدارة الأحداث التحليلية والاستراتيجية والتصميم الإبداعي والإنتاج. من خلال العمل معًا، نقدم المعارض التجريبية والمؤتمرات والأحداث عالية التأثير، وإطلاق المنتجات وتنشيط الرعاية والنوافذ المنبثقة للمستهلكين التي توحد الجماهير – أينما كانوا.

للتواصل الإعلامي :

آشلي سيرافين

aserafin@thisisspiro.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1982567/Darcy.jpg