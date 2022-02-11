Press Release

‫شركة StashAway تطلق حملة تحت شعار “هي تستثمر” للمساعدة على سد الفجوة في الاستثمار بين الجنسين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 فبراير 2022 / PRNewswire / — تشير الإحصائيات إلى أنّ النساء يحققن في المتوسط عائدات استثمارية أفضل ومعدّلات ادخار أعلى ويستثمرن بشكل أكثر انتظامًا مقارنة بالرجال. ومع ذلك، فإنّ عدد النساء اللاتي يستثمرن أقل من عدد الرجال. فلماذا لا تزال “الفجوة في الاستثمار بين الجنسين” قائمة؟

ستُجيب شركة StashAway عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة المهمّة، من خلال أول سلسلة دورات تعليمية لها في إطار حملة تحمل شعار “هي تستثمر – She Invests “، والتي ستشرح للمشاركات موضوعات متعددة من بينها: التمويل الشخصي، وأساسيات الاستثمار، والاستثمار الموضوعي وفقًا للقناعات الشخصية، والأصول الرقمية، وممارسات المساواة بين الجنسين في أماكن العمل.

وفي تعليقها على حملة “هي تستثمر” قالت نانديني جوشي، مديرة العمليات في شركة StashAway : “بصفة عامة، تعيش النساء أعمارًا أطول من الرجال، ويضعن الخطط المالية لأزواجهنّ، ويأخذن إجازات من العمل لرعاية أسرهنّ؛ لذا فمن الأهمية بمكان أن تتولى النساء مسؤولية التخطيط المالي طويل الأجل لمدخراتهنّ واحتياجاتهنّ المالية بعد التقاعد. ونستهدف من خلال حملة “هي تستثمر” أن نشرح للنساء بالتفصيل مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة؛ بدءًا من الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( S&P500 ) وصولًا إلى العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs ).

وأضاف ميشيل فيراريو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StashAway : “تُظهر أحدث البيانات أنّ 94٪ من الرجال يميلون إلى اتخاذ القرارات المالية بشكل مشترك مع زوجاتهنّ. كما أنّ غالبية النساء اللاتي يفوضن أزواجهنّ في اتخاذ القرارات المالية يرغبن أيضًا في المشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات [1]. لذا، ستواصل StashAway جهودها من خلال حملة “هي تستثمر” لتزويد جميع المشاركات بالمعارف والأدوات اللازمة لتمكينهنّ من إجراء نقاشات مع أزواجهنّ بشأن التخطيط المالي، وتكوين الثروات وإداراتها على المدى الطويل”.

تُعدّ حملة “هي تستثمر” قسمًا جديدًا في أكاديمية StashAway ، وهي أكاديمية تابعة للشركة تقدّم دورات مالية مجانية للأفراد، وقد شارك في هذه الدورات أكثر من 16000 امرأة في 5 دول مختلفة، وهو ما أسهم في زيادة عدد عملاء الشركة من النساء؛ حيث تشكل النساء حاليًا نصف أعداد العملاء المسجلين في قاعدة بيانات عملاء الشركة، بعد أن كانت نسبتهنّ 10% عند انطلاق الشركة قبل 5 سنوات.

[1] امتلك ثروتك الخاصة – 2021 ، موقع شركة UBS ، نُشر في أبريل 2021

عن شركة StashAway

StashAway هي شركة تعمل في مجال إدارة الثروات الرقمية، وتقدم حلولًا للمحافظ الاستثمارية ولإدارة الثروات للمستثمرين من الأفراد والشركات، وتزاول الشركة أنشطتها في سنغافورة وماليزيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهونغ كونغ وتايلاند.

وقد تجاوزت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الشركة في يناير 2021 مليار دولار أمريكي؛ وحققت الشركة هذا الإنجاز في مدّة أقل من المدّة التي استغرقتها شركة Betterment وشركة Wealthfront (أكبر شركتين في العالم لإدارة الثروات الرقمية) لتحقيق الهدف نفسه. وقد صُنّفت StashAway في عام 2020 كشركة تكنولوجيا رائدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صُنّفت من أفضل 10 شركات ناشئة على موقع لينكد إن.

وقد جمعت الشركة استثمارات رأسمالية بقيمة 61.4 مليون دولار أمريكي من شركات استثمار كبرى في 6 دورات تمويلية؛ ومن بينها شركة Asia Capital & Advisors وشركة Eight Roads Ventures وشركة Square Peg وشركة Sequoia Capital .