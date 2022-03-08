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‫شركة Terran للعلوم البيولوجية وجامعة ماريلاند مدرسة الطب في بالتيمور،أعلنا عن صفقة ترخيص حصرية لمجموعة من براءات الاختراع والبيانات التي تدعم الابتكار الجديد في مجال العلاج المخدر

 |  Mar 8, 2022

نيويورك، 8 مارس 2022 /PRNewswire/ — أبرمت شركة Terran للعلوم البيولوجية (“Terran“) اتفاقية مع جامعة ماريلاند مدرسة الطب في بالتيمور (“UMB“) للحصول على ترخيص حصري عالمي لتطوير وتسويق مجموعة من براءات الاختراع وبيانات جامعة ماريلاند مدرسة الطب لدعم نهج جديد في علاج الأمراض العصبية والنفسية بالعلاجات المخدرة.

Terran Biosciences

توسع أيضًا شركة Terran سلسلة كبيرة من علاجات وتقنيات المرحلة السريرية الواعدة للجهاز العصبي المركزي. ستكمل هذه الملكية الفكرية والبيانات أيضًا مجموعة Terran الحالية التي تضم أكثر من 150 براءة اختراع تغطي المكونات والتطبيقات الجديدة في الحيز العلاجي للمخدر.

علق الدكتور سام كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة Terran قائلًا “لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا بشأن هذه الاكتشافات في جامعة ماريلاند مدرسة الطب، والتي تعد من أكثر الاكتشافات ابتكارًا التي رأيناها في الطب المخدر، وأضاف قائلًا “تمثل هذه البيانات اختراقًا كبيرًا في فهم كيفية عمل المخدر على الدماغ. ونتطلع إلى تطوير هذه الأصول لمساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية مدمرة”.

نبذة عن شركة Terran  للعلوم البيولوجية

Terran هي شركة منصات للتكنولوجيا الحيوية تقوم بتطوير مجموعة من العلاجات والتقنيات للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية ونفسية. قامت شركة Terran بدعم عدد من مستثمري علوم الحياة والتكنولوجيا، ببناء منصة تطوير عقاقير تركز على الجهاز العصبي المركزي ومدعومة بالتكنولوجيا، وتتقدم سريعًا في عدد أصول المرحلة المتأخرة، والتي تشمل علاجات جديدة تعتمد على المخدر.

للتواصل مع شركة Terran :
داستن تتزل، أستاذ في الطب
الرئيس التنفيذي للأعمال
شركة Terran للعلوم البيولوجية
info@terranbiosciences.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1758607/terran_biosciences_Logo.jpg

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