‫شركة TUMI تُدشن حملة لفيلم وثائقي بأسلوب خريف 2022 تحت عنوان “بُنيت من أجل الرحلة”

ستعرض الأفلام قصصًا فريدة من نوعها لقادة الرياضة والترفيه العالميين ومنهم سون هيونغ مين، وجرايسي أبرامز، وأنتوني رامو، ولاندو نوريس

نيويورك، 22 أغسطس 2022 / PRNewswire / — ستطلق TUMI ، العلامة التجارية العالمية للسفر وأسلوب الحياة، في هذا الخريف حملتها العالمية تحت عنوان “بُنيت من أجل الرحلة”، والتي تروي الرحلات الشخصية والمهنية لأربعة من محترفين الرياضة والترفيه المشهورين عالميًا والمعروفين باسم فريق TUMI . وأعيدت تلك الحملة للحياة على يد المخرج السينمائي المرموق جيسي مسلم، الذي سافر حول العالم ليبعث الحياة لقصصهم الفريدة، كما ستتضمن الحملة أفلامًا قصيرة تضم لاعب كرة قدم محترف سون هيونغ مين ، والمغنية وكاتبة الأغاني غراسي أبرامز الممثل وفنان التسجيلات أنتوني راموس ، ومتسابق ماكلارين فورميلا 1 لاندو نوريس . يعرض الطاقم، برعاية شغفهم متعدد الجوانب واندفاعهم للحركة، مجموعات حقيبة سفر 19 Degree Aluminum, TEGRA-LITE® ، وماكلارين تباعًا من خلال كل فصل من فصول الحملة.

وصرح فيكتور سانز، المدير الإبداعي في شركة TUMI ، قائلًا:”هدفنا في TUMI هو ضمان أن كل شخص يمكنه تقديم أفضل ما لديه عند استخدامه لمنتجاتنا — سواء أكان السفر للخارج في جولة، أو للعودة إلى الوطن، أو للإقدام على مغامرة احترافية جديدة”. “نستخدم تقنيات تصميم متخصصة ومواد مبتكرة؛ لابتكار منتجات حديثة تقدم الأفضل من حيث السفر، والقدرة على التحمل، والاستدامة، والمتانة. فمنتجاتنا تصمد أمام اختبار الزمن “

تنطلق القصة الأولى اليوم بالنجم لاعب كرة القدم من كوريا الجنوبية سون هيونغ مين، والذي تتمحور رحلته حول إتقان مهنته من خلال التكرار وإظهار ما يلزم لتحقيق النجاح بشكل احترافي. فيعتمد هيونغ مين، خلال رحلاته، على حقيبة سفر TUMI 19 Degree Aluminum المتينة؛ لحماية ممتلكاته الثمينة.

وستظهر الثلاث حملات الوثائقية المتبقية في سبتمبر وأكتوبر وسيسلط فيلم غراسي أبرامز (الذي أُصدر في 15 سبتمبر) الضوء على جولتها العالمية الأولى ويعرض رحلتها إلى باريس مع حقائبها المتينة والمستدامة TEGRA-LITE ® والمصممة لحياتها المشغولة على الطريق. فاستوحيت هذه الحملة من أغنيتها “ For Real This Time .” كما ستسلط رواية أنتوني راموس، التي ستصدر أيضًا في 15 سبتمبر، الضوء على رحلته لاكتشاف الذات إلى بورتوريكو والعلاقة الخاصة التي شعر بها تجاه الجزيرة وتراثه. “فسمحت تجربة زيارة بورتوريكو لي باستكشاف جذوري والتواصل مع المكان الذي تنتمي إليه عائلتي بطريقة أعمق. فجعلت حقيبة سفر TEGRA-LITE ® من TUMI الرحلة أكثر تميزًا منذ أن استجمعت ذكريات ذات معنى من الجزيرة بشكل آمن؛ لتذكرني دائمًا بالوطن” فقد سجل أغنية مستوحاة من رحلته مع TUMI تحت عنوان “ Maleta ” والتي تعني الحقيبة بالإسبانية.

ستسلط الدفعة الأخيرة، التي ستصدر في 13 أكتوبر، الضوء على أحدث إصدار من TUMI | مجموعة McLaren Carbon Fiber CFX مع متسابق ماكلارين F1 ، لاندو نوريس، الذي شارك رؤيته للمستقبل. فتُكمل قصته، التي صورت خارج لندن، مجموعة ماكلارين من TUMI وهي مبنية على الابتكار والتكنولوجيا والتصميم.

كما أفاد جيل كريزيلمان، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي والتجارة الإلكترونية في TUMI ، قائلًا “تحتفي هذه الحملة بقدرة الروح الإنسانية على التحمل والبدء في مغامرات جديدة والتي تعتبر جوهر جينات TUMI . حيث تلتزم TUMI بإتقان الرحلة، فهذه هي الطريقة التي بنيناها بها”.

تتوقع العلامة التجارية، على مدار الموسم، استضافة عدد لا يحصى من الأنشطة في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالإطلاق. مزيد من المعلومات قادمة إليكم.

تتوفر جميع المجموعات عالميًا في متاجر TUMI و TUMI.com وتجار التجزئة المتخصصين المختارين.

نُبذة عن TUMI

ابتكرت TUMI ، منذ عام 1975، أساسيات على مستوى عالمي للأعمال، والسفر، وتوفير أساسيات الرفاهية المصممة لترقية، وتبسيط، وتجميل جميع جوانب الحياة أثناء التنقل. نحن ملتزمون، كشريك مدى الحياة للمحركين والصناع، بتمكين الرحلات مزجًا بين الوظائف الخالية من العيوب، وروح الإبداع، سعيًا وراء شغفهم. تُباع العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة مع ما يقرب من 2000 وحدة بيع.

لمزيد من المعلومات حول TUMI ، تفضل بزيارة TUMI.com