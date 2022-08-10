‫شركة WellBoss وبيكر هيوز توقعان اتفاقية توريد واسعة النطاق لتكنولوجيا عمليات الإكمال متعددة المراحل

هيوستن، 10 أغسطس، 2022 / PRNewswire/ — وقعت شركة WellBoss (“WellBoss”) ، المزودة الرائدة لمعدات الإكمال متعددة المراحل، وشركة تكنولوجيا الطاقة بيكر هيوز، اتفاقية توريد استراتيجية لتقنية WellBoss Smart Dart لاستخدامها خارج أراضي أمريكا الشمالية والصين من خلال شركة بيكر هيوز.

تعد WellBoss Smart Dart تقنية إنجاز ثورية متعددة المراحل حيث ستصبح جزءً من ملف إكمال Baker Hughes FracPoint باسم FracPoint-SDI . يلغي نظام إكمال FracPoint-SDI متطلبات الخطوط السلكية والمتفجرات وانخفاض المضخات والطواحين وخدمات الرافعات الثقيلة لعمليات التحفيز متعددة المراحل. يوفر نظام إكمال التجويف الكبير هذا نظامً أقل تدخلًا، وعدد مراحل عالية، وكم تشقيق، ونظام السهام المنشط الذي يسمح لك بإجراء المحفزات بمعدلات ضخ أعلى مع كفاءة ضخ أكبر.

وقال جيم سيشنز، نائب الرئيس لشؤون الإنجاز والتدخل الجيد في بيكر هيوز: “بينما يتطلع عملاؤنا إلى زيادة الأداء التشغيلي، تتيح لنا هذه الشراكة تقديم كفاءات إنجاز متطورة للعملاء الدوليين”.

ستعمل WellBoss بالتعاون مع الشبكة العالمية لخبراء إكمال Baker Hughes . هذا هو العرض جنبًا إلى جنب مع محفظة رائدة من تقنيات الإنجاز وبناء الآبار، ولا سيما FracPoint-SDI لتحقيق مكاسب متزايدة في تحفيز الآبار وكفاءة الإنتاج. الطبيعة المتطابقة لجميع مكونات السلسلة تبسط إلى حد كبير إدارة المخزون وتسهل تعديلات برنامج الآبار في الوقت الفعلي.

“هذه التكنولوجيا هي تغيير تدريجي في استكمال الآبار غير التقليدية. والنتيجة هي انخفاض كبير في الاستثمار والوقت والطاقة اللازمة لتقديم بئر إنتاج”، هذا ما قاله جيف ماكنمارا، رئيس WellBoss .

تسمح مجموعة قدرات FracPoint المتنوعة بنشر التكنولوجيا في مجموعة واسعة من تطبيقات الآبار مع وظائف قابلة للتخصيص لتحقيق أهداف برنامج الإنتاج الإجمالية. يتم زيادة القدرات التقنية وكفاءات الآبار من خلال الاستفادة من عقود من الخبرة الميدانية والتكنولوجيا المتنوعة لمحفظة FracPoint – التي تقدم حلولًا عبر سلسلة الإكمالات بأكملها.

نبذة عن WellBoss

WellBoss هي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا إكمال التشقيق متعددة المراحل في جميع أنحاء العالم. وضعت عائلة Boss Hog Frac Plugs و ZoneStarter Toe Sleeves ونظام Smart Dart Completion System وقابس frac القابل للذوبان المعاد تصميمه حديثًا – SoluBoss معيارًا لإكمال الآبار الأفقية لأكثر من عقد من الزمان. تفضل بزيارتنا في thewellboss.com .