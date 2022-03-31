‫ شركة YOFC تعلن عن النتائج السنوية لعام 2021

تتجاوز نسبة الأعمال التجارية الخارجية 30% لأول مرة

يصل صافي الربح إلى 710 مليون يوان، بزيادة 30% على أساس سنوي

ووهان، الصين، 31 مارس 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Yangtze للألياف الضوئية والكابلات (المشار إليها فيما بعد باسم “ YOFC ” أو “الشركة”) مؤخرًا عن نتائجها الموحدة لعام 2021 (“الفترة المشمولة بالتقرير”). بلغت الإيرادات التشغيلية 9,536 مليون يوان، بزيادة تبلغ 16.0% عن عام 2020 خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 710 مليون يوان، بزيادة 30.3% على أساس سنوي.

واصلت شركة YOFC تحسين كفاءة الإنتاج وهيكل التكلفة، ووسعت سيناريوهات تطبيق المنتجات الجديدة، وعززت ريادتها في الأسواق العالمية للألياف الضوئية والكابلات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. عززت الشركة البحث والتطوير للألياف الضوئية الجديدة، مما أدى إلى كونها أول شركة في جميع أنحاء العالم تبدأ تنفيذ انتشار الألياف الضوئية المسطحة وتحويلها إلى فئة الجيل الخامس، ويُعد هذا نقطة نجاح يتعلق بالابتكار التكنولوجي المحدد من خلال تحقيق الاستقلالية الكاملة عبر سلسلة القيمة الكاملة للألياف الضوئية. تُعد ألياف الشركة الفعالة والمنتشرة بشكل كبير والتي تتميز بالتوهين المنخفض للغاية بالإضافة إلى ألياف الوضع المنخفض ومتعددة النواة هي الرائدة على مستوى العالم. علاوة على ذلك، تُستخدم ألياف الشركة الضوئية عالية الجودة ومتعددة الأوضاع على نطاق واسع في إنشاء مراكز بيانات واسعة النطاق محليًا وخارجيًا.

استمرت شركة YOFC في تسريع وتيرة التنويع وتحقيق تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات مع ضمان المزايا الأساسية للأعمال التجارية الرئيسية. وعززت الشركة حافظاتها من الوحدات أو الأجهزة البصرية، وهندسة شبكات الاتصالات، وأسلاك مركز البيانات، بالإضافة إلى الكابلات الضوئية النشطة لتطبيقات الإلكترونيات الاستهلاكية، مع تحقيق نمو جديد في الوحدات الضوئية، ومواد المرو شبه الموصلة، وكابلات الاتصالات البحرية. واستفادت الشركة من مزاياها في الوحدات والأجهزة البصرية، كما استفادت من فرص مشاريعها في مراكز البيانات وأسواق الاتصالات، حيث أظهر هذا القطاع قفزة جديدة في الإيرادات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

أطلقت شركة YOFC عام 2021 خارطة طريق تركز على مزيد من التمييز بين المنتجات والخدمات لتعزيز القدرة التنافسية الدولية وإنشاء وجود أوسع عبر الأسواق الحالية والجديدة. وأصبح فحص الطلب على المنتجات والربحية المحتملة في العديد من الأسواق المستهدفة، وعلى الأخص في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أساسًا لخطة توسيع الطاقة الإنتاجية، وبناءً على ذلك، أدى إلى النمو السريع لإيرادات الأعمال الخارجية. حققت الشركة خلال هذا العام المرحلة الأولى الأساسية في خارطة الطريق الجديدة، عندما وصلت إيرادات الأعمال خارج الصين إلى 310 مليون يوان، بزيادة 46.8% على أساس سنوي وبلغت الإيرادات السنوية أكثر من 30% لأول مرة. وقد ساهم مشروعان كبيران في الوصول إلى هذه المرحلة وهما مرافق شبكة الاتصالات في الفلبين وبيرو، حيث أثبتت الفرق المسؤولة، في كلتا الحالتين، قدرتهم على التغلب على التحديات التي تمثلها جائحة كوفيد-19 وأكملت أهدافها الإنشائية في الموعد المحدد. واُعترف بهذين النجاحين من قبل المشغلين المحليين، مما أدى إلى الحصول على أوامر لمتابعة المشروع. أكملت الشركة الاستحواذ على Poliron Indústria e Comércio de Cabos Especiais Ltda التابعة لشركة YOFC في يونيو 2021. أسست شركة ( Poliron ) التي يقع مقرها البرازيل، أول مرفق إنتاج في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوسيع قدرتها الإنتاجية من الألياف الضوئية والكابلات في إندونيسيا بالإضافة إلى قدرتها على إنتاج الألياف الضوئية في بولندا نظرًا للطلب الفعلي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تتوقع شركة YOFC ترسيخ مكانة الريادة العالمية لأعمالها الرئيسية من خلال الاستفادة من حاجة إعادة التوازن بين العرض والطلب في جميع أنحاء الصناعة ومواصلة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الرئيسية بالتطلع إلى عام 2022، وهو عام يتميز بالفرص والتحديات. وتخطط الشركة أيضًا للمرحلة التالية من عولمة العمليات من خلال زيادة تعزيز حافظة القدرة الإنتاجية في الخارج، بالإضافة إلى تعزيز الفرق الخارجية من خلال توظيف المواهب المحلية، حتى يمكن تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل من خلال التحدث معهم بلغاتهم الأصلية.

https://en.yofc.com/