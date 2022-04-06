‫شركتا IEAD وEnvision توقّعان خطاب نوايا لبناء أكبر مزرعة رياح في رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارًا باسم آسيان

شنغهاي، 6 أبريل 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة Envision Group (Envision) أنها وقّعت خطاب نوايا مع شركة Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) لتوريد توربينات الرياح لمشروع الرياح الموسمية بقدرة 600 ميجاوات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. سيبدأ بناء مزرعة الرياح هذا العام ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لها في عام 2025. بمجرد اكتمالها، ستكون هذه المزرعة أكبر مزرعة رياح في رابطة الآسيان بالإضافة إلى كونها أول مشروع طاقة رياح عابر للحدود في المنطقة.

وستُقام مزرعة الرياح في مقاطعتي Sekong و Attapeu في جنوب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. تخطط شركة Envision لتوريد 133 وحدة من توربينات الرياح من طراز EN-171 بطاقة طاقة تبلغ 4.51 ميجاوات. وسيولّد مشروع الرياح الموسمية أكثر من 1700 جيجاوات ساعة من الطاقة الخضراء كل عام. سيتم توصيل توليد الكهرباء للمشروع من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى وسط فيتنام من خلال خط النقل المخصص للمشروع بقدرة 500 كيلو فولت.

وقد علق السيد/ نات هوتانواتر، المدير العام لشركة IEAD ، قائلاً: “بينما نُحرز تقدمًا ممتازًا في تطوير أول وأكبر مزرعة رياح عابرة للحدود في جنوب شرق آسيا مع تعريفة تنافسية للغاية، يُسعدنا أن نرحب بشركة Envision للانضمام إلى رحلتنا المثيرة لتوصيل كهرباء خالية من الكربون. إن أحدث التقنيات لدى شركة Envision لحل توربينات الرياح المقترحة وسجل تنفيذها الناجح سيكون من العوامل الرئيسية التي تمكّن المشروع من تحقيق أهدافه بشكل موثوق واقتصادي”.

اجتذب مشروع الرياح الموسمية اهتمامًا عالميًا منذ مراحله الأولى. بدأت شركة Impact Electrons Siam Company Limited (IES) التابعة لشركة IEAD في تطوير مزرعة الرياح في عام 2011 ووقّعت شركة IEAD اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع شركة الكهرباء الفيتنامية ( EVN ) في يوليو من عام 2021.

تتعاون شركة Envision أيضًا مع شركة IES في التطوير الذي تجريه شركة IES لمشروع رياح زيكونج، وهو مزرعة رياح أخرى تبلغ قدرتها 1000 ميجاوات في موقع مجاور لمشروع الرياح الموسمية. أعلنت شركة IES مؤخرًا أنها حصلت على الحقوق الحصرية من حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لإجراء دراسة جدوى وتقييم أولي للأثر البيئي لمشروع رياح زيكونج.

نبذة عن شركة Impact Energy Asia Development Limited

تقوم شركة Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) بتطوير مشروع الرياح الموسمية وهي مملوكة بنسبة 55% لشركة Impact Wind Investment Limited و45% لشركة BCPG Public Company Limited، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في تايلاند وآسيا والمحيط الهادئ.

نبذة عن شركة Impact Electrons Siam Limited

شركة Impact Electrons Siam Limited (IES) هي شركة رائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة ومقرها تايلاند ولديها أكثر من 1900 ميجاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية قيد التطوير والتشغيل في تايلاند واليابان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفيتنام. شركة IES هي شركة مملوكة للقطاع الخاص تأسست في عام 2011. تطوّر شركة IES حلول طاقة متجددة نظيفة وبأسعار معقولة وموثوقة وهي رائدة في الابتكار الخيالي في قطاع الطاقة المتجددة مع رؤية لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.

تقود شركة IES تطوير مزارع الرياح الموسمية وزيكونج في جنوب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والتي ستبلغ قدرتها الإجمالية 1600 ميجاوات. أعلنت شركة IES مؤخرًا أن مشروع طاقة الرياح الموسمية قد وقّع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة فيتنام للكهرباء، مع وضع المشروع في الموعد المحدد لتحقيق الإغلاق المالي خلال عام 2022.

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نبذة عن Envision Group

Envision Group هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء وشريك صافي صفر في مجال التكنولوجيا. مع مهمة “حل تحديات المستقبل المستدام للبشرية”. تعمل شركة Envision في مجال تصميم وبيع وتشغيل توربينات الرياح الذكية ونظام التخزين الذكي من خلال Envision Energy ؛ وبطاريات تعمل بتقنية AIoT من خلال Envision AESC ؛ وأكبر نظام تشغيل AIoT في العالم من خلال Envision Digital . كما أنها تمتلك فريق Envision Racing Formula E . تواصل شركة Envision الترويج لطاقة الرياح والطاقة الشمسية باعتبارهما “الفحم الجديد” والبطاريات ووقود الهيدروجين باعتباره “النفط الجديد”، وشبكة AIoT باعتبارها “الشبكة الجديدة”، والمجمّعات الصناعية بصافي صفر إلى “البنية التحتية الجديدة”، وتعزيز بناء وتنمية “صناعة جديدة” خضراء.

صُنفت شركة Envision Group ضمن أفضل 10 من بين أفضل 50 شركة في العالم لعام 2019 من قبل مجلة MIT Technology Review . في أكتوبر من عام 2021، احتلت شركة Envision المرتبة الثانية في العالم على قائمة مجلة Fortune “Change the World ” (تغيير العالم). انضمت شركة Envision Group إلى مبادرة “ RE100 ” العالمية وأصبحت أول شركة في البر الرئيسي للصين تلتزم بالكهرباء المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، وفي 22 أبريل من عام 2021، أعلنت شركة Envision Group أنها ستصبح محايدًا للكربون في العمليات بحلول عام 2022 وستصبح محايدًا للكربون في جميع أعمالها على طول سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول عام 2028.

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