شنغهاي إلكتريك تعلن عن تحقيق رقم قياسي جديد لوقت العودة لقطار المترو باستخدام نظام الإشارات TSTCBTC®2.0 من شركة ثيلز سيك ترانسبورت

شنغهاي, 30 تشرين الأول/أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — حققت شركة شنغهاي إلكتريك Shanghai Electric (“الشركة”) (SEHK: 02727، SSE: أنه تم تحطيم الرقم القياسي لوقت العودة لقطارات المترو بفضل استخدام نظام الإشارات TSTCBTC ®2.0 في عرض توضيحي مباشر نفذته شركة ثيلز سيك ترانسبورت، وهو مشروع مشترك بين شركتي شنغهاي إلكتريك وثيلز. وكان الرقم القياسي الجديد الذي تم التحقق منه في الاختبار هو 86 ثانية، أي أقصر بـ 26 ثانية من متوسط وقت عودة القطارات التي تعمل على خط مترو شنغهاي 5.

“على الرغم من أن الرقم 26 قد يبدو وكأنه رقم بسيط، إلا أنه يمثل ابتكارًا تقنيًا هائلاً في مجال النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية. ويسمح وقت العودة الأقصر للقطارات بتواتر خدمات القطارات بشكل أسرع، ومسار أقصر، فضلاً عن زيادة الاستقرار والسلامة، مما يجعل نظام المترو العام أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وهذا النظام لا يلبي فقط الحاجة إلى زيادة القدرة التشغيلية لأنظمة السكك الحديدية الحضرية التي تتتسبب فيها أحجام الركاب المتزايدة باستمرار، ولكنه يمثل أيضًا علامة بارزة في ابتكار شركة تي أس تي لنظام إشارات CBTC، كما قال ليو هويمينغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة تي أس تي.

وإذ هو حل مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الأسواق والمستخدمين الصينيين، فإن نظام TSTCBTC®20 الذي طورته شركة تي أس تي®20 هو نظام وقف متنقل خالٍ من التعطل، مع كفاءة تشغيلية عالية وتكلفة منخفضة. وهو نظام يمكنه أن يعزز بشكل كبير كثافة مغادرة قطارات المترو ومساعدتها على العمل بأعلى سرعة، مما يرفع من كفاءة خطوط المترو إلى أقصى مستوى.

وحيث أنه نظام الإشارات الأول الذي يتميز بهندسة CBTC (هيكل التحكم في القطارات المعتمد على الاتصالات)، مع تواتر كامل يتم نشره في الصين، فإن نظام ®2.0 يرث المزايا الرئيسية لنظام الإشارات CBTCالمعروف باسم سيلتراك، بما في ذلك الكتلة المتحركة الحقيقية ثنائية الاتجاه ATP/ATO والقدرة على توفير دعم تشغيلي مرن، في حين أن التوافر العالي والموثوقية لهيكل نظام CBTC المزدوج الفريد يقلل بشكل كبير من تكاليف دورة الحياة ويسهل الصيانة.

وعلاوة على تطبيق أعلى معايير السلامة، يلغي نظام TSTCBT®2.0 الحاجة إلى نظام النسخ الاحتياطي التقليدي، وبالتالي، يزيل مخاطر السلامة المحتملة التي يشكلها التبديل بين الأنظمة المختلفة. وإذ تمت المصادقة عليه من قبل شركتي بيرو فيريتاس وتي يو في أس يو دي، فضلا عن شركة بناء القطارات الصينية، حصل النظام أيضًا على شهادة السكك الحديدية الحضرية الصينية، مما يجعله أول منتج CBTC معتمد في الصين.

تم اختبار الاستقرار العالي والكفاءة لـ TSTCBTC®2.0 ® والتحقق منه في تشغيل الخط 5 لمترو شنغهاي. ومنذ أن تم إدخاله حيز الخدمة كنظام إشارات جديد لخط المترو في العام 2018، ساعد النظام قطارات خط مترو شنغهاي 5 على تحقيق درجة الأتمتة 3 (GoA3) بدون أي انقطاع تشغيلي.

وقال ليو هويمينغ في العرض التوضيحي إن الرقم القياسي الجديد يعني أن نظام إشارة CBTC وتقنية RET “المرتكزة على الموارد” قد أصبحتا نقطتي اختراق حاسمتين بالنسبة إلى ترقية وتحويل قدرة النقل.

بناءً على الإنجازات الرائدة في تطوير النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية، ستواصل شنغهاي إلكتريك اتخاذ خطوات جريئة لاستكشاف تطبيقات القطارات الذكية بالإضافة إلى الجيل التالي من نظام الإشارات “المتمركز حول الموارد” في محاولة لتعزيز السلامة و كفاءة النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية. تلتزم شنغهاي إلكتريك بأن تصبح رائدة في نظام الإشارات CBTC للسكك الحديدية الحضرية في الصين، حيث تقدم حلولاً رائدة على مستوى عالمي لتحسين التنقل الحضري.

حول شركة شنغهاي إلكتريك

تعمل مجموعة شركات شنغهاي إلكتريك المحدودة (SEHK: 2727، SSE: 601727) بشكل أساسي في تصميم وتصنيع وبيع معدات الطاقة والمعدات الصناعية. ينصب تركيز الشركة الأساسي على قسم معدات الطاقة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات توليد الطاقة التي تعمل بطوربينات طاقة الرياح ومكوناتها، كما ومعدات توليد الطاقة عن طريق الطاقة النووية، والأعمال الخاصة بالطاقة النظيفة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات الطاقة الحرارية ومعدات نقل وتوزيع الطاقة؛ المعدات الصناعية، بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد والمحركات الكهربائية؛ وصناعة الخدمات الحديثة، بما في ذلك التعاقد على بناء محطات توليد الطاقة، ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة، فضلاً عن الأعمال التجارية الأخرى.

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