شنغهاي إليكتريك و سيمنز إنيرجي تشرعان في تأسيس مركز تمكين الطاقة الذكي

شنغهاي، 23 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — حققت شركة شنغهاي إليكتريك(Shanghai Electric) (ويُشار إليها فيما يلي باسم “الشركة”) (بورصة هونغ كونغ: 02727، SSE: 601727)، حققت الشركة المصنعة والموردة الرائدة في العالم لمعدات توليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية وخدمات التكامل علامة فارقة أخرى ووقعت اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز إنيرجي حول مركز تمكين الطاقة الذكية في معرض الاستيراد الدولي الصيني (CIIE) الذي عقد في شنغهاي.

ويهدف هذا التعاون إلى بناء مركز تمكين للطاقة ذكي يخدم صناعات الطاقة المحلية والعالمية. واستنادًا إلى التكنولوجيا الرقمية الصناعية للإنترنت والمبتكرة باستمرار، يقوم مركز تمكين الطاقة الذكي في شنغهاي (Shanghai Electric-Siemens Empower Center) بإنشاء ثلاثة قطاعات أعمال عالية التقنية ومركز تجربة رقمية حقيقية افتراضية ومنصة تعاون حاضنة صناعية واحدة. سوف يوفر هذا المركز خدمة رقمية صناعية عالية الجودة ومتصلة بالإنترنت لعملاء الطاقة على أساس صناعة معدات الطاقة المتطورة الأساسية للشركة الأم.

كما يمثل التعاون بين شركة شنغهاي إليكتريك (Shanghai Electric) وشركة سيمنز إنيرجي (Siemens Energy) خطوة أخرى نحو الترقية الشاملة لصناعة الطاقة في الصين. تهدف الشركتان إلى دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي وسلاسل القيمة في الصناعة، في محاولة لتوسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز النظام البيئي لأعمالها في مجال الطاقة الذكية.

بالإضافة إلى الاتفاقية مع شركة سيمنز إنيرجي، وقعت الشركة صفقات في معرض الاستيراد الدولي الصيني مع أكبر 500 شركة عالمية. وفي هذا المعرض، حصدت طلبات استيراد بقيمة إجمالية تقارب 2.4 مليار يوان صيني، بزيادة حوالي 500 مليون يوان عن العام الماضي.

كما أن شنغهاي إليكتريك احدة من أكبر الشركات المصنعة في الصين وتدير أعمالاً في مختلف القطاعات. وباعتبارها شركة رائدة في مجالات تصنيع معدات الطاقة الحرارية والمتجددة التقليدية، فقد ركزت الشركة منذ فترة طويلة في مجالات الطاقة والمعدات الصناعية، وخدمات التكامل. كما تبرز الشركة في قطاع طاقة الرياح حيث تستحوذ معدات طاقة الرياح البحرية على غالبية حصص السوق.

وتعد شركة سيمنز إنيرجي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. تغطي شركة سيمنز إنيرجي تقريبًا كامل سلسلة قيمة الطاقة، من توليد الطاقة ونقلها إلى التخزين؛ وذلك من خلال مجموعة منتجاتها وحلولها وخدماتها. وتتضمن المحفظة تقنيات الطاقة التقليدية والمتجددة، مثل توربينات الغاز والبخار، ومحطات الطاقة الهجينة التي تعمل بالهيدروجين، ومولدات ومحولات الطاقة.

الروابط ذات الصلة:

www.shanghai-electric.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1339597/PHOTO.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg