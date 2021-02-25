شو زيانج رئيس شركة زي تي إي: يؤكد على بناء كفاءات أساسية أقوى وتحقيق نمو عالي الجودة معًا

ألقى كلمة رئيسية في إطار حفل افتتاح المؤتمر العالمي للجوال ( MWC ) المقام حاليًا في شنغهاي 2021

مدينة شنجن، الصين25 فبراير / شباط 2021/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة زي تي إي كوربوريشن (‎0763.HK / 000063.SZ)- المزود الدولي الرئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسات وحلول تكنولوجيا المستهلك للإنترنت المحمول- أن رئيس الشركة السيد/ شو زيانج ألقى كلمة رئيسية بعنوان “بناء كفاءات أساسية أقوى، وتحقيق نمو عالي الجودة معًا“ في إطار حفل افتتاح المؤتمر العالمي للجوال (MWC) المقام حاليًا في شنغهاي 2021، الذي انطلق اليوم في شنغهاي، الصين.

وفقًا لتصريح أدلى به السيد/ شو زيانج، وهو أنه لا تزال شبكة الجيل الخامس في مرحلتها الأولى، وقد اكتسب التحول الرقمي والذكي بالفعل توسعًا لا مثيل له. وفي هذا الصدد، تحافظ شركة زي تي إي على رؤيتها بأن التطوير في هذه المرحلة سيواجه تحديات تقنية وأوجه من عدم التيقن فيما يتعلق بالأعمال التجارية. وتشتمل تحديات التكنولوجيا على خفض التكاليف باستمرار وزيادة كفاءة البنى التحتية للجيل الخامس فضلًا عن تلبية متطلبات الأداء المتميز فيما يتعلق بتطبيقات القطاعات المختلفة.

تبني شركة زي تي إي كفاءات أساسية أقوى وتسعى إلى التميز وذلك في إطار سعيها للتغلب على التحديات التي تواجه التكنولوجيا.

تشير التحديات الناجمة عن أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بالأعمال التجارية إلى سلسلة من المشاكل غير المفهومة بوضوح، على سبيل المثال، التوسع على نطاق واسع، وتحقيق الدخل، ونماذج الأعمال المعنية بإجراءات القطاعات.

في إطار مواجهة حالات عدم التيقن المتعلقة بتوسع السوق، تعزز زي تي إي قدرات “آجايل” سعيًا منها لتعزيز التحول الرقمي والذكي للصناعات العمودية، وبالتالي خفض تكاليف بدء التشغيل، وإجراء تجارب وتكرارات سريعة، وتعزيز النماذج المميزة. وفي الوقت نفسه، ترحب زي تي إي بالتعاون المكثف والمفتوح مع شركائنا في مجال الصناعات العمودية والمنظومة لتحقيق نمو عالي الجودة سويًا.

يرد فيما يلي الخطاب الأصلي:

أهلا بالجميع قد يعرف الكثير من الأشخاص أنه يوجد نبات سريع النمو يسمى ملك العشب العملاق ( Giant King Grass ). يبلغ ارتفاع ساقه في غضون نصف عام بعد مرحلة البراعم حوالي بوصة واحدة، لكن الجذور تنمو على عمق 10 أمتار تحت الأرض وتنتشر على نطاق واسع لامتصاص العناصر الغذائية وتخزين الطاقة. وبمجرد هطول الأمطار يمكن أن ينمو نبات ملك العشب العملاق ليصل ارتفاعه إلى مترين في عدة أيام فقط. إذًا، كيف يمكن للشركة أن تنمو بسرعة؟ في ضوء ذلك، أود أن أتحدث عن “بناء كفاءات أساسية أقوى وتحقيق نمو عالي الجودة معًا – من أجل إنشاء منظومة رقمية وذكية تحقق النجاح المشترك.” إنني سأقوم في هذا الخطاب بمشاركة بعض ابتكارات وممارسات وأفكار زي تي إي، لدعوة جميع الشركاء لبذل جهود مشتركة في المرحلة الأولى لشبكة الجيل الخامس سعيًا لتحقيق مستقبل أفضل.

بالتأكيد كان عام 2020 استثنائيًا. ويبدو أن جائحة كورونا والبيئة العالمية المتغيرة باستمرار تتسبب في تعطيل انتشار شبكات الجيل الخامس، ولكن في الواقع، كانت الصين والدول الأخرى التي اتخذت إجراءات استباقية تواكب وتيرتها. ولقد نجحت التكنولوجيا في مكافحة الوباء. بالنسبة للمستهلكين، غيّر الوباء بشكل كبير الطريقة التي يعيشون ويعملون بها، مما جعل من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة ملحة، مثل الهواء والماء والكهرباء. ومن هنا تحتاج الشركات بعد ذلك كله إلى تسريع التحول الرقمي والذكي، ليس من أجل تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة فحسب، بل لتصبح أكثر مرونة وذكاءً، وبالتالي التعامل بشكل أفضل مع أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بالبيئات والأسواق والتقنيات الخارجية.

التحول الرقمي والذكي يتم على قدم وساق

بعد عامين من الممارسات التجارية لا تزال شبكة الجيل الخامس في مرحلتها الأولى، وقد اكتسب التحول الرقمي والذكي بالفعل زخمًا منقطع النظير. وبذلك فإننا نحافظ على رؤيتنا بأن التطوير في هذه المرحلة سيواجه تحديات تقنية وأوجه من عدم التيقن فيما يتعلق بالأعمال التجارية. وتشتمل تحديات التكنولوجيا على خفض التكاليف باستمرار وزيادة كفاءة البنى التحتية للجيل الخامس فضلًا عن تلبية متطلبات الأداء المتميز فيما يتعلق بتطبيقات القطاعات المختلفة. تشير التحديات الناجمة عن أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بالأعمال التجارية إلى سلسلة من المشاكل غير المفهومة بوضوح، على سبيل المثال، التوسع على نطاق واسع، وتحقيق الدخل، ونماذج الأعمال المعنية بإجراءات القطاعات.

بالنسبة لتحديات التكنولوجيا، يرجى بناء كفاءات أساسية أقوى والسعي إلى تحقيق التميز

لمواجهة تحديات التكنولوجيا، نقوم ببناء كفاءات أساسية أقوى ونسعى إلى تحقيق التميز.

بادئ ذي بدء، دعونا نلقي نظرة على تطور قدرة الشبكة السحابية بناءً على التقدم الحادث في السوق. وتشير المرحلة 1 إلى أول 3 سنوات عندما يتم نشر شبكات الجيل الخامس. ينصب تركيز هذه المرحلة على الاندماج لتحقيق كفاءة أعلى. على سبيل المثال، يتم تطبيق مواقع تكنولوجيا الوصول إلى اللاسلكي / التردد المتعدد، وعرض نطاق كبير وكفاءة عالية ونظام المشاركة الديناميكية للطيف الترددي لتحسين استخدام الموارد؛ ويتم استخدام مواد وعمليات جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل استهلاك الطاقة؛ ويتم تطوير الوصلة الصاعدة المحسّنة، ونشر التميز، والتآزر متعدد السحابة لتسهيل عمليات توسيع السوق. وتركز المرحلة الثانية على الذكاء والانفتاح. وفي ظل زيادة تشغيل شبكات الجيل الخامس، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي واسعة الانتشار، والبنية المفتوحة والمنفصلة، وسحابة التميز وتطبيقات الصناعة ستعزز تكامل الشبكة السحابية، بالإضافة إلى تقنية الموجات المليمترية والاتصال فائق الموثوقية بزمن انتقال منخفض ( URLLC ) كما سيؤدي تعميم تطبيقات قطاع شبكات الجيل الخامس في المرحلة 3 إلى زيادة متطلبات تكامل الشبكة السحابية وتحفيز التطور المستمر للتقنيات. على سبيل المثال، سوف يظهر هوائي ضخم للغاية، وأشعة تيراهيرتز ( THz) ، والاتصال متعدد الأبعاد، وشبكات الذكاء الاصطناعي الأصلية

التجربة منقطعة النظير

نقوم في إطار سعينا الدائم لمواجهة تحديات التكنولوجيا بتطوير الابتكارات والإنجازات المستمرة لتوفير تجربة نهائية متميزة بالنسبة للمستخدم. وبالنسبة لكل من الأسواق الاستهلاكية وأسواق الأعمال التجارية، فإن القاعدة الأساسية للتميز تتلخص في إيجاد تجربة جديدة استثنائية لكل من العملاء والمستخدمين.

بالنسبة للمستهلكين، قمنا بزيادة نطاق التغطية بنسبة 30% في الحالات الأكثر تعقيدًا باستخدام حل البث الضخم MIMO SSB 1 + X ، وتحسين تجربة التغطية الداخلية للجيل الخامس بالإضافة إلى توافر حلول فعالة من حيث التكلفة باستخدام مساعد المحرر ( eDAS ) الذي يتيح تحميل / تنزيل تيار إرسال متعدد التدفق من خلال تطبيق البرامج، وقد قمنا بتطبيق معادل تحول الدوبلر ( Doppler-Shift Compensation ) لضمان تجربة مستخدم جيدة في سيناريوهات النقل الجوي وقطارات السكك الحديدية فائقة السرعة، وتوفير تجربة غامرة للأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية من خلال مقاطع فيديو منزلية جديدة.

وفيما يتعلق بمجال الصناعات العمودية، فإننا نقدم تكنولوجيا أفضل يسهل الوصول إليها، مثل تعزيز اتصال شبكات الجيل الخامس واستغراق مهلة منخفضة للاتصال بشبكة الألياف الضوئية الخاملة ( PON ). في الوقت ذاته، بفضل ضمان تقنية البداية إلى النهاية وتقسيم الشبكة المحسّن، وعرض النطاق الترددي الأكبر، وزمن الوصول المنخفض، والموثوقية العالية، يمكننا تسهيل عملية توسيع تطبيقات الصناعة، خاصة تلك الموجودة في مجال التكنولوجيا التشغيلية.

الكفاءة منقطعة النظير

علاوة على ذلك، نسعى باستمرار لتحقيق الكفاءة منقطعة النظير، بما في ذلك أعلى كفاءة تشغيلية فيما يتعلق بالطيف والطاقة والشبكة. حيث إنها ضرورية للمشغلين لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة. على سبيل المثال، نوفر بروتوكول MU-MIMO (متعدد المستخدمين، ومدخلات متعددة، ومخرجات متعددة) بسعة أعلى، ولاسلكي سحابي بتداخل أقل، وتقنية تقاسم الطيف الديناميكي الفائق ( SuperDSS ) التي تتيح مشاركة الطيف الديناميكي بين 2/3/4 / من شبكات الجيل الخامس، وكفاءة طيفية أعلى 800 جيجابت في الثانية مع طول موجي واحد، وحل AIVO لتحسين الكفاءة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مراحل بناء الشبكة المختلفة، فضلًا عن توفير الطاقة بدقة PowerPilot لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% على مستوى الموقع من خلال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وعند زيادة حمل حركة مرور شبكات الجيل الخامس، يتم التنسيق المتعمق بين الترددات و RATs لتحسين كفاءة الطاقة أثناء ضمان تجربة مستخدم ممتازة، من خلال تحديد الخدمة في الوقت الفعلي وتحليل كفاءة الطاقة.

الكفاءة الأساسية منقطعة النظير

الكفاءة الأساسية هي القاعدة الأساسية في الخبرة والكفاءة منقطعة النظير. وفيما يتعلق بالشرائح، يمكن أن تساعد تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، والتغليف، وتصميم البرامج / الأجهزة المشتركة في التغلب على مشكلات قانون مور. وبفضل الخبرة المميزة في تقنية IPs ومنصة تصميم IC DevOps COT الرقمية، فإنه يمكننا حماية قدرتنا التنافسية الأساسية في تطوير الشرائح. كما تمثل الخوارزميات جوهر البرنامج وأيضًا الأساس لجودة وكفاءة أعلى للبرنامج. وبذلك فإننا سنركز على التناسق الفعال في الطبقة المادية، والأداء النهائي في طبقة الشبكة، وتحسين الميزات في طبقة الخدمة، ومواصلة تحسين مجموعة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تحسين مستمر للشرائح والخوارزميات، وإحراز تقدم هائل في مجال البنية. وفيما يتعلق بالبنية، سنواصل تعزيز تقنية الفصل، وتعزيز بنية الخدمات المصغرة، وتحقيق التطور المستند إلى البيانات في مجال البنية الأصلية للذكاء الاصطناعي

في إطار مواجهة حالات عدم التيقن المتعلقة بتوسع السوق، فإننا نعزز قدرات “آجايل” سعيًا منا لتعزيز التحول الرقمي والذكي للصناعات العمودية، وبالتالي خفض تكاليف بدء التشغيل، وإجراء تجارب وتكرارات سريعة، وتعزيز النماذج المميزة. وفي الوقت نفسه، فإننا نرحب بالتعاون المكثف والمفتوح مع شركائنا في مجال الصناعات العمودية والمنظومة لتحقيق نمو عالي الجودة سويًا.

التركيز على توفير القيمة والخدمات المستندة إلى السيناريوهات يزيد من سهولة الأعمال

عند مواجهة التحدي المتمثل في أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بالأعمال التجارية في الصناعات العمودية، فإننا ندعو إلى أن تكون مدفوعة بالقيمة وقائمة على السيناريو لتعزيز سهولة الأعمال.

يرمز الحرف الأول “ E ” إلى “ Elastic” ، مما يشير إلى مرونة التطبيقات، والترحيل الحيادي، والتوسيع / التدرج المرن الناتج عن عدم التجانس أحادي المصدر والبرمجيات السحابية الأصلية. والحرف “ A ” هو اختصار لكلمة “ Agile” ، وتعني قوة الحوسبة حسب الطلب والابتكار السريع والتكرار السريع والنسخ المتماثل المدعوم ببرمجيات خفيفة الوزن وتصميم الأجهزة. ويرمز الحرف “ S ” إلى “ Secure” ، في إشارة إلى مستوى أمان أعلى مضمون بنموذج الثقة الصفرية من خلال الأمان الجوهري. ويشير الحرف “ I ” إلى “ Intelligent” ، ويعني التطور المستند إلى البيانات وتكرار الخوارزمية المستمر الذي يتم تمكينه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي واسعة الانتشار. أما حرف “ E ” الثاني فهو اختصار لكلمة “ Easy” ، مما يعني أنه يمكن للعملاء استخدام الشبكة بسهولة من خلال عملية انتشار وصيانة بسيطة وسريعة. ويرمز الحرف “ R ” إلى “ Reliable” ، مما يشير إلى الأداء الموثوق به في زمن الانتقال والموارد المضمونة من خلال الشبكات الحساسة للوقت وتقنيات التقطيع الأكثر دقة.

التقوية والسرعة تعززان من مستويات التميز

السرعة تقود إلى مزيد من النجاح نظرًا لخفة الحركة والمرونة كأساس للسرعة، فإن السرعة هي القاعدة الأساسية لمعالجة حالات عدم التيقن. ومن خلال امتداد تطبيقات الصناعة العمودية إلى مجال التكنولوجيا التشغيلية، سيصبح التميز المجال الرئيسي لجذب الابتكارات وتطبيقها. بالنسبة لنشر التميز السريع:

فيما يتعلق بالأجهزة، يمكن للبوابات الداخلية، واللوحات المدمجة، والخزائن الشاملة، ومجموعة الموارد لخوادم جميع السلاسل تجربة بدء التشغيل السريع والتوسع عند الطلب.

وفيما يتعلق بالبرمجيات، تعمل قاعدة سحابة نظام تطبيق اتصالات المالية ( TCF ) على تحسين طبقة الخدمة التقنية وتعزز قوة الحوسبة من خلال تقنيات خفيفة الوزن، وتسريع أجهزة NEO ، وتقنيات المحرك ثنائي النواة. ويحقق التنسيق بين البرامج والأجهزة نشرًا مرنًا وابتكارات سريعة لخدمات AnyWhere ، و AnySize ، و AnyService

التكرار السريع، النمو عالي الجودة

لمعالجة أوجه عدم التيقن، نحتاج إلى تعزيز وتنسيق شاملين في جميع المجالات لتحقيق “الفصل الكامل” و”الدوران المزدوج” و”التحسين العميق”.

يشير مصطلح “الفصل الكامل” إلى بنية أخرى منفصلة تستند إلى البنية التحتية السحابية. وبذلك فإننا نستخدم مكونات حبيبية أدق أفقيًا، ونبني طبقة أرق من تقنية النظام الأساسي كخدمة ( PaaS ) لتمكين الفصل الرأسي لكل من طبقة الخدمة التقنية وطبقة الخدمة العامة.

إلى جانب ذلك، فإن مثل هذه البنية تعمل على تمكين الدوران المزدوج. ويعمل تحسين الدورة بين طبقة الخدمة الفنية وطبقة البنية التحتية على تحسين كفاءة استخدام موارد البنية التحتية وكفاءة تنسيق التطبيقات، مما يوفر الحماية لسيناريوهات التطبيقات المتطورة على الرغم من محدودية الموارد. علاوة على ذلك، فإن طبقة الخدمة العامة والتطبيقات القائمة على السيناريو تدعم بعضها البعض. وعلى وجه التحديد، يتيح الأول تطوير الخدمة على طبقة التطبيق العليا من خلال بنية ذات رمز منخفض. في الوقت نفسه، يقوم أيضًا بتجميع المنطق العام والخوارزميات من طبقة التطبيق، مما يؤدي إلى حل التعارض بين التخصيص والحجم إلى حد ما.

يقلل التحسين العميق من نفقات التكرار غير الفعالة من خلال الاندماج متعدد الأوضاع، ويضمن أفضل كفاءة للبنية التحتية في التطبيقات المختلفة من خلال تفعيل أجهزة مخصصة جاهزة للاستخدام.

المنظومة الرقمية والذكية للنجاح المشترك

الغابات المطيرة هي أكثر النظم البيئية استقرارًا وقوة على هذا الكوكب. وبالتالي تسعى زي تي إي جاهدة لتحقيق كفاءة أساسية أقوى ونمو عالي الجودة في عصر شبكات الجيل الخامس، وتتوقع زي تي إي بناء منظومة تشبه الغابات المطيرة مع جميع الشركاء في المجالات الصناعية بهدف تحقيق النجاح المشترك.

تتطلب الصناعات والنظم مزيدًا من التنسيق المهني عند مواجهة عدم التيقن فيما يتعلق بالأعمال التجارية. كما تلتزم زي تي إي ببناء منظومة رقمية وذكية تعتمد على القدرات الأساسية المفتوحة والتعاون الأكثر كفاءة سعيًا لتحقيق التميز مع جميع الشركاء. وعليه فإننا على استعداد لفتح إمكانات هذه التقنيات الأساسية مثل الشرائح وقاعدة البيانات ونظام التشغيل، وقدرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البداية إلى النهاية، بما في ذلك المجالات اللاسلكية والسلكية وقوة الحوسبة والمجالات الطرفية وقدرات مكونات الذكاء الاصطناعي والبيانات والفيديو وابتكارات شبكات الجيل الخامس بالنسبة لجميع شركاء الصناعات والمنظومات بغرض تحقيق النجاح المربح للجانبين. كما وتلتزم زي تي إي -بصفتها محركًا فعالًا للاقتصاد الرقمي- بمعالجة أصعب التحديات لتزويد العالم بإمكانيات شبكات الجيل الخامس الأساسية.

يصادف عام 2021 عام برج الثور، الذي يرمز إلى المرونة والمثابرة في الثقافة الصينية. وإنها نفس القوة التي تمضي بها زي تي إي سوف نظل متميزين وصبورين وسوف نستمر في الوفاء بمصداقية الكلمات والأفعال. وإننا ملزمون من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع القطاعات، بمعالجة جميع التحديات والصعوبات. شكرًا جزيلًا لكم!

الاتصال الإعلامي:

مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

هاتف: 26775189 755 86+