‫ شين تيدجراتي، الرئيس والرئيس التنفيذي السابق للمناطق العالمية عالية النمو لشركة هانيويل، يطلق مجموعة الاستثمار العالمية Tribridge

تكرس مجموعة Tribridge جهودها لحل تحديات العالم الحقيقي التي تواجه البشرية في القرن الـ21

سان فرانسيسكو, 15 مارس 2022/PRNewswire/ — مجموعة Tribridge Group: أطلق شين تيدجراتي، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لمناطق النمو العالمية المرتفعة لشركة هانيويل (Honeywell)، مجموعة Tribridge Group (يُشار إليها هنا بـ Tribridge)، وهي منظمة استثمار عالمية مكرسة لحل تحديات العالم الحقيقي التي تواجه البشرية في القرن الـ 21. كما يوحي الاسم ستركز Tribridge على بناء الجسور بين الفرق المتنوعة في جميع أنحاء العالم وتطبيق التقنيات الرائدة لمعالجة الاتجاهات العالمية الضخمة.

صرح السيد تيدجراتي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Tribridge ، قائلًا: “تلتزم Tribridge بجسر الشرق والغرب والباقي من خلال الاتجاهات العالمية والفرق والتقنيات. من خلال تسمية الشركة الجديدة Tribridge ، أريد أن أمضي قدمًا في العقيدة التي كنت أؤيدها دائمًا؛ وهي أن ازدهار البشرية متجذر في الاعتماد المتبادل وليس العزلة، وأن رفاهية الكل تعتمد على رفاهية الأجزاء الفردية. أهدف إلى مواصلة بناء الجسور بين الأفراد في جميع أنحاء العالم من خلال الأعمال التجارية والاستثمارات في حياتي بعد هانيويل، والتي أحب أن أطلق عليها اسم حياتي 3.0. أنا فخور جدًا بأننا استقبلنا بالفعل أكثر من 10 من المستشارين والشركاء في المشاريع المشهورين عالميًا وسنسعى إلى تحقيق أهدافنا من خلال الشراكة مع المنظمات الرائدة ذات المعتقدات المشتركة”.

تقوم Tribridge ببناء الجسور في جميع أنحاء العالم من خلال ست مبادرات أساسية: استشارات الأصول العالمية ( Global Asset Advisory) ، وتقنيات Tribridge المتقدمة ( Tribridge Advanced Technologies) ، وهندسة المشاريع العالمية ( Global Venture Architecture) ، وتطورات Tribridge (Tribridge Developments) ، و Tribridge Global Mobility بالإضافة إلى Tribridge Global Capital، مع التركيز على قطاعات متعددة بما في ذلك الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والتحول الصناعي، والتنقل العالمي، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتحضر والأساسيات الإسكان والتعليم.

السيد تجاراتي هو مدير أعمال محنك ويحظى باحترام كبير ويتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من عقدين قضاهما في آسيا بشكل عام والصين على وجه الخصوص. كرئيس ورئيس تنفيذي للمناطق العالمية عالية النمو لشركة هانيويل (المعروفة في بورصة نيويورك باسم): HON)، لقد كان مهندس الدفع عالميًا الذي أرتقى بالشركة لمراتب أكبر وأكبر شركة تكنولوجيا صناعية في العالم، مما دفع نصيب الأسد من نموها من الأسواق الناشئة في العالم.

تم الاعتراف بالسيد تجاراتي من قبل مجلس الإدارة على أنه “قام بتحويل شركة هانيويل الصين من مجموعة متفرقة من الشركات الصغيرة … إلى مؤسسة صينية كاملة تمثل ثاني أكبر دولة في هانيويل من حيث الإيرادات”، وأنهم “معجبون به واحترامه إلى حد كبير الأسلوب الصريح، والحكم، والبصيرة الثاقبة، والنزاهة، والاعتراف بالعلامة التي لا تمحى التي تركها على ثقافة الشركة .. وكل ذلك ساهم في نجاح الشركة على المدى الطويل “.

لا يزال السيد تيدجراتي مستشارًا أول لشركة هانيويل العالمية وانضم إلى VS Partners LLC كرئيس مجلس إدارة في يناير 2022. VS Partners هي شركة لإدارة الأصول قائمة على القيم تستثمر عالميًا وهي المنصة الحصرية لتنفيذ مبادرة Tribridge Global Asset Advisory. كما أنه عضو في مجلس إدارة الشركات متعددة الجنسيات والإقليمية الرائدة التي تقدم باستمرار أداء أعمال قويًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

نبذة عن Tribridge Group

Tribridge Group هي منظمة استثمار عالمية معنية بحل التحديات العالمية الجديدة التي تواجه البشرية في القرن الـ21. يأتي اسم المجموعة من بناء “جسور” بين “الفرق، والتقنيات، والتوجهات” وبين “الشرق والغرب والبقية”. تستثمر المجموعة وتشارك مع لاعبين في قطاعات رئيسية، مثل الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والتحول الصناعي، والتنقل العالمي، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتحضر والإسكان الأساسي، فضلاً عن التعليم. تتعاون Tribridge مع شركات الاستثمار الرائدة في العالم لتنمية الشركات على نطاق عالمي وتحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة. يقع المقر الرئيسي لشركة Tribridge في هونغ كونغ ومكاتب تمثيلية في سان فرانسيسكو ولندن ودبي وسيدني وشنغهاي. لمزيد من المعلومات حول Tribridge ، يرجى زيارة www.tribridgegroup.com .

نبذة عن شين تيدجراتي

بصفته الرئيس والرئيس التنفيذي السابق لمناطق النمو المرتفعة لشركة هانيويل، كان شين تيدجراتي مسؤولاً عن قيادة توسع شركة هانيويل في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. قبل انضمامه لشركة هانيويل، أمضى 20 عامًا في تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية وكان رئيس شركة ديلويت (Deloitte ) في الصين الكبرى. إنه قائد معروف جيدًا نجح في بناء أعمال مستدامة على مستوى العالم وهو قائد فكري في قضايا العولمة والتحول الصناعي. وهو زميل هنري كراون في معهد أسبن ( Aspen Institute) ومؤسس مشارك لبرامجها الرائدة في الصين والشرق الأوسط.