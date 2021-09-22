شي إن تعلن SHEIN X ROCK THE RUNWAY مميزةً مجموعة FW2021

لندن، 22 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ —

أصحاب المصالح: شركة شي إن (SHEIN) شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، مع Saweetie، و The Chainsmokers، Darren Criss، Thuy، Willie Gomez، Riley Clemmons، Blu DeTiger، والمزيد.

المقصد: العلامة التجارية الدولية في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت شي إن، تقدم SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021– فعالية مثيرة ذات طابع هجين خاص تضم فرقة موسيقية ممزوجة برقصات من ابتكار مصممي الرقصات في عرض أزياء غير تقليدي. كوجهة واحدة لعشاق الموضة، تهدف شي إن إلى إنشاء وجهة واحدة لاكتشاف الموسيقى المستقلة والنجوم العالميين ومصممي الرقصات والترفيه من خلال هذا الحدث الذي لا يُنسى. سيساعد ROCK THE RUNWAY من شي إن أيضًا في دعم وزيادة الوعي والتبرعات لصالح National Action Network هي واحدة من منظمات الحقوق المدنية الرائدة في الأمة التي لها فروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة و Youth Emerging Stronger لبناء مستقبل مشرق للشباب المحتضن والمشردين. وتتبرع شي إن بمبلغ 350,000 دولار أمريكي عبر كلتا المؤسستين الخيريتين.

ستشمل الفعالية الافتراضية 5 قطاعات فردية على حد سواء، تعرض بشكل فريد الاتجاهات الأنيقة لمجموعات شي إن لخريف وشتاء 2021، مع تقديم عروض ديناميكية لضيوف موسيقيين مشهورين. احتفالاً بـ SHEIN X Challenge (الذي انعقدت نهائياته في يوم 12 سبتمبر 2021 عبر YouTube)، سيشمل العرض أيضًا أفضل 5 تصاميم للمتسابقين النهائيين خلال فئة SHEIN X Segment.

عروض موسيقية مميزة ساويتي (Saweetie) ذا شينسموكرز (The Chainsmokers) دارين كريس (Darren Criss) أغاني Thuy ويلي جوميز (Willie Gomez) رايلي كليمونس (Riley Clemmons) بلو ديتيجر (Blu DeTiger) مصممي الرقصات المميزين إحياء التراث الكلاسيكي: ويلي جوميز ( Willie Gomez ) مصممي الرقصات المساعدين: مصمم الرقصات – كالفيت هودج (CALVIT HODGE) أنتوني كين (ANTHONY KIN) مصمم رقصات مساعد: سارة بيفينز (SARA BIVENS) ويتني بيزانت (WHITNEY BEZZANT) ايميري كين (EMERI KIN) EASY CHIC: رايلي كليمونز ( RILEY CLEMMONS ) جيسون بيترز (JASON PETERS) مصمم الرقصات – أليكس تشونغ (ALEX CHUNG) جيمس هيرون (JAMES HERRON) مصمم رقصات مساعد: ياسمين ميسون (JASMINE MASON) سام مكويليامز (SAM MCWILLIAMS) SKI PARTY: ساويتي ( Saweetie ) LA ROLLERS GIRLS مصمم الرقصات: برايا وودز (BRYA WOODS) مصمم الرقصات: كريستال أليسيا (CRYSTAL ALYSIA) مصمم رقصات مساعد: شينسموكرز أخكيله كورنيليوس (AAHKILAH CORNELIUS) مصمم الرقصات – تايلور توماس (TAYLOR THOMAS) SHEIN X: بلو ديتيجر ( BLU DE TIGER ) CITY SLEEK x 2: دارين كريس ( DARREN CRISS ) مصممي الرقصات – تابيثا آند (TABITHA AND) مصمم الرقصات – أليكس تشونغ (ALEX CHUNG) نابليون دومو “نابيبتابس” (NAPOLEON DUMO “NAPPYTABS”) مصممي الرقصات المساعدين: ياسمين ميسون، جو تولياو

الموعد: 26 سبتمبر 2021 الساعة 02:00 مساءً بتوقيت منطقة المحيط الهادي:

المكان: SHEIN’s free app بالإضافة إلى صفحات شي إن الرسمية على YouTube و Twitter و Instagram و Facebook

نبذة عن شي إن:

إذ تأسست في العام 2008، شي إن هي بائع تجزئة إلكتروني سريع للأزياء يتمتع بشبكة عالمية تمتد عبر 220 دولة ومنطقة. هنا في شي إن، نحن لا نركز على ملابسنا، ولكن على الاختيار. لهذا السبب نقوم بعرض 1000 قطعة أزياء جديدة يوميًا، لتدليل عملائنا بمجموعة مذهلة من الملابس النسائية العصرية التي يمكنهن مزجها ومطابقتها لإمتاع قلوبهن. نقوم بذلك لأننا نؤمن بأن الملابس التي نرتديها تعكس شخصياتنا ونريد تمكين نساء اليوم من استكشاف فرديتهن والتعبير عنها. مع وفرة الخيارات التي نقدمها، يمكن لعملائنا صياغة هذا المظهر المثالي الذي يعكس فرديتهن. ببساطة، نحن نساعدك على القيام بذلك. للتعرف على المزيد حول شي إن، تابعنا على shein.com ، instagram.com/sheinofficial و youtube.com/shein .

نبذة عن Youth Emerging Stronger (YES) :

منذ عام 1985، تقدم مؤسسة Youth Emerging Stronger (YES) خدمات للشباب غير المسكن، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 24 عامًا، مما يضمن امتلاكهم للمهارات والعقليات السلوكية لتحقيق شغفهم وأحلامهم في مجالات التعليم والتوظيف والسكن الآمن والمستقر؛ كل ذلك مع توفير العلاج المستمر للصحة العقلية. تعمل YES على تمكينهم من محاربة الظلم النظامي الذي فرض تحديات غير متناسبة على عائلاتهم ويوفر لهم القدرة على النمو ويصبحوا أعضاء مجتمع مكتفين ذاتيًا. للتعرف على المزيد حول YES، تفضل بزيارة www.YouthEmergingStronger.Org .

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