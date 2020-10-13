Press Release

صحيفة عرب نيوز تطلق وحدة البحوث والدراسات

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سيقوم القسم الجديد بتحضير أوراق بحثية وسينظم مناظرات يشارك فيها خبراء، وسيقدم موجزات سياسية معدة من قبل مسؤولين رفيعي المستوى

الرياض، المملكة العربية السعودية, 13 أكتوبر / تشرين أول 2020 /PRNewswire/ — أعلنت عرب نيوز، الصحيفة اليومية باللغة الإنكليزية الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق وحدة جديدة هي وحدة البحوث والدراسات.

وستقوم الوحدة الجديدة، ومكاتبها في المقر الرئيسي للصحيفة في الرياض، بتقديم دراسات محفزة للفكر يعدها ويكتبها فريق من الخبراء من المقيمين وغير المقيمين المشهود لخبرتهم في عدد من القضايا الإقليمية. وستقوم الوحدة أيضا بتنظيم عدد من جلسات نقاش الطاولة المستديرة عبر الدعوات الموجهة فقط، وتنظيم موجزات سياسية يقدمها مسؤولون رفيعو المستوى. كذلك ستدير وحدة البحوث والدراسات قسم الصحافة الوثائقية المتعمّقة (Deep Dive)، وهو قسم مستند على الأبحاث الطويلة في الصحيفة.

إضافة إلى ذلك، فإن الوحدة المشكّلة حديثًا ستكون مسؤولة عن الشراكة الإعلامية الإقليمية الحصرية التي أقامتها الصحيفة مع شركة “يوغوف” المشهورة عالميًا،لاستطلاعات الرأي عبر الإنترنت.

وقد ساعدت استطلاعات الرأي لعرب نيوز بمشاركة “يوغوف”، منذ إطلاقها في العام 2016، على الإضاءة على توجهات الرأي الإقليمية تجاه الأحداث العالمية وعلى إنتاج أبحاث ذات مصداقية حول الرأي العام العالمي فيما يتعلق بالشؤون العربية. وقد تضمنت آخر استطلاعات للرأي عناوين مثل “المسجد والدولة، وكيف ينظر العرب إلى المستقبل،” و “كيف تنظر الولايات المتحدة إلى الأزمة القطرية،” و “كيف ينظر البريطانيون إلى العالم العربي،” و “كيف ينظر العرب إلى اليابان.”

وقال رئيس تحرير عرب نيوز فيصل ج. عباس: “بعدما تم الاقتباس منها والاستناد عليها من قبل عدد كبير من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والدبلوماسيين الأجانب، نرى أن استطلاعات الرأي “يوغوف” الحصرية بنا قد أضحت عنصرًا أساسيًا من عناصر الجودة ومصداقية المحتوى الذي تنتجه عرب نيوز للمساعدة على شرح أوضاع الشرق الأوسط بشكل أفضل.”

وأضاف عباس: “ستدير وحدة البحوث والدراسات المشكّلة حديثًا الشراكة التي أقمناها مع “يوغوف” وستعمل على ضمان إنتاج المزيد من استطلاعات الرأي القيمة بوتيرة أعلى. إضافة إلى ذلك، فستُكَلَّف الوحدة القيام بأبحاث مستقلة حول قضايا متفرقة وستقوم باستضافة خبراء لتقديم مناقشات حول قضايا الساعة، أكان ذلك عبر مؤتمرات الفيديو أو عبر الحضور شخصيًا إلى مقرنا في الرياض عندما تتم إزالة القيود المفروضة على السفر نتيجة فيروس كورونا المستجد.”

وقال: “على الرغم من أننا نعيش في منطقة من العالم غنية بالموارد الطبيعية، فإننا نعاني من الشح فيما يتعلق بتوافر البيانات الموثوقة التي تساعد صناع القرار ورجال الأعمال على تكوين آراء مستندة إلى المعرفة. ونحن نأمل في أن تساهم جهودنا في تغطية هذه الفجوة عبر هذه الوحدة.”

ويمكن الآن زيارة موقع وحدة البحوث والدراسات على الرابط التالي:

www.arabnews.com/Research

وسيتم نشر دراستها المتعمّقة المقبلة بتاريخ 26 أكتوبر بعنوان: “انتخابات الولايات المتحدة 2020: ماذا يريد العرب؟” وستترافق مع جلسة نقاش على أعلى مستوى في 30 أكتوبر في الولايات المتحدة عبر تطبيق “زوم.”

تأسست صحيفة عرب نيوز في العام 1975، وقد تمكنت من ترسيخ مكانتها باعتبارها الصحيفة الرائدة الناطقة باللغة الإنكليزية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. وتقدم الصحيفة أخبارًا وآراءً إقليميةً عبر شبكتها المتعددة المنصات وبعدة لغات بما فيها نسختها الورقية وموقعها باللغة الإنكليزية وإصداراتها الرقمية في باكستان واليابان إضافة إلى إصدارها الرقمي الجديد باللغة الفرنسية.

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