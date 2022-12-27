‫صور لا مثيل لها في رأس السنة بفضل شريحة معالجة الصور فائقة الدقة MariSiliconX من أوبو

يأتيكم رينو8 مدعماً بوحدة معالجة الصور MariSilicon X التي توفر قوة حاسوبية ترتقي بقدرات الهاتف التصورية

بفضل وحدة معالجة الصور MariSilicon X المصُممة حصرياً من أوبو ، سيضمن رينو8 بلا شك تجربة تصوير تفتح لكم آفاق جديدة للإبداع

بفضل جهود البحث والتطوير المتواصلة في مجال تقنيات التصوير، تقدم أوبو للمستخدمين أحدث تقنيات صور وفيديو البورتريه للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال احتفالات رأس السنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

27 ديسمبر 2022

/PRNewswire/ — ودعوا عام 2022 واستقبلوا العام الجديد معوحدة معالجة الصور الأولى المصُممة حصرياً من أوبو MariSilicon Xوالمتوفرة ضمن سلسلة هواتف رينو8، لتتمكنوا من التقاط لحظات لا تنسى مع أحبتكم بكل سهولة وبساطة .

لقد حرصت أوبو، منذ إطلاق سلسة الهواتف لأول مرة في عام 2019، على تطوير تقنيات الكاميرا لتلبية الطلب المتزايد على خاصيات التصوير المتميزة، كخاصية التقريب البصري بقوة 10 x ونظام الفيديو العمودي FDF ومستشعر سوني IMX709 والخوارزميات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى وحدة معالجة الصور MariSilicon X المصُممة حصرياً من أوبو.

MariSilicon X هو أول معالج للصور تم تطويره على مدار ثلاث سنوات من قبل فريق عمل أوبو الذي يضمن آلاف المختصين. حيث ترتكز شريحة معالجة الصور المتطوّرة MariSilicon X على معالج متكامل مزود بعدد هائل من وحدات الترانزستور يبلغ عددها 3.6 مليار وحدة ضمن شريحة واحدة، فيما تقدم وحدة MariSilicon X 18 تريليون عملية في الثانية من قوة حوسبة خارقة ولا متناهية إلى جانب 11.6 تريليون عملية في الثانية من كفاءة استهلاك الطاقة المذهلة لكل واط، لتوفر أداءً فائقاً دون استنزاف طاقة البطارية.

وكما توفر وحدة معالجة الصور المخصصة كلاً من قوة الحوسبة الهائلة واستهلاك الطاقة المنخفض المطلوب لمعالجة الصور بأفضل شكل على الأجهزة المحمولة. علاوة على ذلك، يمكن تحديث وحدة معالجة الصور من خلال إعدادات الضبط والتحسينات المستمرة على مستوى البرنامج، بما يتيح تعزيز إمكانيات التقاط الصور والفيديو في المستقبل القريب. وتعد قوة الحوسبة هذه هي المفتاح للارتقاء بتجربة خبير البورتريه إلى مستويات جديدة، لتتيح المزيد من التحسينات لمستخدمي سلسلة رينو مستقبلاً.

يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بتجربة تصوير بورتريه لا مثيل لها، من خلال نظام كاميرا متطور ومدعوم بوحدة معالجة الصور MariSilicon X ، والذي يمكنكم من التصوير حتى في أكثر الظروف صعوبة، حيث تتوفر خاصية تصوير فيديو ليلي بجودة 4K ، التي تتيح التقاط مقاطع فيديو بورتريه فائقة الوضوح ليلاً، فيما تعزز خاصية تصوير فيديو ليلي بتقنية HDR – من جودة مقاطع الفيديو المُلتقطة في وجود إضاءة قوية في خلفية الصورة، وكما يمكن لكلتا الميزتين تحسين جودة ولون الصور بشكل ملحوظ، وتجنب الإفراط في إظهار الضوء في المناطق الساطعة مع الاحتفاظ بأقصى قدر من التفاصيل في المناطق المظلمة. خيارات كثيرة وقدرات تصوير لا مثيل لها يوفرها لكم رينو8 برو 5G لإنتا ج مقاطع فيديو واضحة ونقية بألوان ممتلئة بالحياة حتى في الليل، مما يجعله الرفيق المثالي لكم في ليلة رأس السنة الجديدة.

لقد بدأ رينو 8 برو5Gبالفعل مرحلة جديدة من سلسة هواتف رينو مع كاميرا بورتريه لا مثيل لها وأداء مميز بما يضمن للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو بورتريه لا تُنسى، سواء كانوا يشاهدون الألعاب النارية تضيء السماء أو يستمتعون بإجازة رأس السنة مع أحبتهم. فقد صُممت سلسلة رينو لتكون ‘خبير البورتريه’ بدعم وحدة معالجة الصور MariSilicon X ، وتعد السلسة تتويج لمهمة أوبو المتمثلة في تزويد المستخدمين بالكاميرا المناسبة مع أفضل ميزات التصوير الاحترافية لتصوير احتفالات رأس السنة بأسلوبهم الخاص.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في سلطنة عمان في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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