‫طلقت INFINOX منصة التداول المتكاملة الرائدة IX One

تطلق INFINOX “وجهة بوقفة واحدة” موحدة للمتداولين

تشمل الميزات منطقة العميل المتكاملة ولوحات المعلومات المخصصة والتحليل الذاتي وغير ذلك الكثير

متاحة لكل من الويب والجوال

لندن, 25 يناير/كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أطلقت منصة التداول العالمية INFINOX منصة التداول المتكاملة متعددة الأصول IX One . إن المنصة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل مليئة بالأدوات والتحليلات الأساسية للمتداولين من أي تجربة.

تعمل IX One على توحيد وتبسيط تجربة التداول بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على وجهة واحدة لجميع احتياجات التداول الخاصة بهم.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

منطقة عميل متكاملة لعمليات الإيداع والسحب بشكل أسرع

خيارات الرسوم البيانية المتعددة مع أكثر من 120 مؤشرًا فنيًا

رؤى فيديو مباشرة وما قبل السوق من محللين متعددي اللغات

التحليل الذاتي لتاريخ التداول والأداء

دعم العملاء بأكثر من 15 لغة

كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى أدوات مثل تداول EA والتداول بنقرة واحدة والتداول على الرسم البياني.

علاوة على ذلك، لتعزيز تجربة المستخدم، تأتي المنصة القابلة للتخصيص بالكامل مع أكثر من 40 أداة يمكن للمتداولين استخدامها لإنشاء لوحة معلومات خاصة بهم. تشمل الأدوات ما يلي:

التقويم الاقتصادي

حاسبة النقاط

خريطة الحرارة للعملات

معنويات السوق

ماسح الأحداث المستقبلية

تتوفر هذه الميزات للمتداولين على كل من منصات الويب والهواتف المحمولة، حيث يمكنهم تداول العملات الأجنبية والمؤشرات والعملات المشفرة والأسهم والمزيد. يعد الوصول إلى المنصة أمرًا سهلاً أيضًا – يضمن تسجيل الدخول بخطوة واحدة أن المتداولين يمكنهم الوصول السريع إلى النظام الأساسي.

علاوة على ذلك، تم أيضًا دمج منتجات INFINOX الشهيرة الأخرى مثل تداول النسخ IX Social في منصة IX One .

قال آدم ساورد، المدير التنفيذي والقوة الدافعة وراء IX One :

“يبحث العملاء دائمًا عن المزيد من وسيطهم، ونحن فخورون للغاية بقدرة INFINOX على التعرف على هذا الطلب وتلبية ذلك من وجهة نظر التكنولوجيا والخدمة.”

“مع IX One ، حققنا وجهة شاملة لتجربة تداول كاملة. إن النظام الأساسي يحزم في تنفيذ التداول بأحدث الأدوات والوظائف، بحيث لا يضطر التجار إلى مغادرة المنصة أبدًا – كل ما يحتاجونه موجود في IX One ،” كما أضاف ساورد. “نحن على ثقة من أنه من خلال الجمع بين منصة IX One واثنين من عروضنا الحائزة على جوائز – تنفيذ التداول وخدمة العملاء – سنتمكن من تزويد العملاء بتجربة تداول مقنعة. إنها خطوة تالية مثيرة لـ INFINOX ، ونحن نتطلع إلى البناء على هذا التقدم على مدار العام”.

ملاحظات للمحرر

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الويب www.infinox.com