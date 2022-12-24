‫عالم فيراري أبوظبي تفتتح أفعوانية “مهمة فيراري” في  12 يناير  2023

تجربة حصرية لحاملي البطاقات السنوية إبتداءَ من 5 يناير 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 23 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — في إطار التزامها بمواصلة تقديم أفضل التجارب الترفيهية العائلية، تستعد عالم فيراري أبوظبي لافتتاح تجربة “مهمة فيراري” في 12 يناير 2023. وستعزز هذه الإضافة الجديدة من المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المستوحاة من علامة فيراري العريقة والتي تناسب جميع الضيوف من الكبار والصغار.وسيحظى حاملو البطاقات السنوية بفرصة حصرية لاختبار الأفعوانية الجديدة إبتداءً من 5 يناير2023.

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https://www.multivu.com/players/uk/9127151-ferrari-world-abu-dhabi-to-launch-mission-ferrari/

وستوفر أفعوانية “مهمة فيراري” للضيوف تجربة حماسية آسرة، إذ تنطلق بهم في مغامرة حسية فريدة تدمج بين أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيٌا الأفعوانيات مع المؤثرات السمعية والبصرية والابتكارات خماسية الأبعاد، وأقوى الحلقات المعكوسة وتجارب السقوط الجانبية الأولى من نوعها في العالم، لتمنح الضيوف تجربة حسية حافلة بالتشويق والحماس.

وبهذه المناسبة، قالت ديانا تايلور، المدير العام لدى عالم فيراري أبوظبي: نحن سعداء بإطلاق أفعوانية “مهمة فيراري” الجديدة كلياً، والتي ستوفر لضيوفنا من عشاق الحماس والسرعة تجربة ترفيهية غير مسبوقة في المنطقة. بعد 12 عاماً على افتتاحها، تؤكد عالم فيراري أبوظبي مجدداً التزامها بمواصلة العمل لتعزيز تجارب الضيوف من خلال تقديم ألعاب وجولات ترفيهية جديدة ومبتكرة على الدوام، ونتطلع للترحيب بضيوفنا لاختبار هذه الأفعوانية الجديدة والاستمتاع بذكريات لا تنسى في عالم فيراري أبوظبي”.

وتوفر عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس لضيوفها تجارب ترفيهية عائلية مميزة، وتبعد مسافة دقائق عن كل من ياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة التي توفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة حول عالم فيراري أبوظبي:

افتتحت “عالم فيراري أبوظبي”، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، أبوابها أمام محبي التشويق والحماس في عام 2010. وتحتفي المدينة الترفيهية بمعاني السرعة والتشويق التي تجسّدها العلامة الأسطورية، وتنفرد بالعديد من الألعاب المشوقة والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة الرائعة. كما تقدّم عروضاً ترفيهيةً حيةً ومهرجانات وفعاليات موسمية مدهشة تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم. وتضمّ “عالم فيراري أبوظبي” أفعوانية فورمولا روسّا الأسرع في العالم، وأفعوانية “طيران الأبطال” بأرقامها القياسية العالمية.

وفي العام 2020، أطلقت عالم فيراري أبوظبي تجربتين ترفيهيتين جديدتين كلياً هما تجربة “جولة على السطح” و”المسار الانزلاقي”. وكانت عالم فيراري أبوظبي قد أطلقت أيضا “منطقة العائلة” التي صممت لتمنح ضيوف المدينة من مختلف الأعمار المزيد من مشاعر المرح والترفيه عبر أربع نسخ مصغرة من أشهر الألعاب التي تحتضنها المدينة الترفيهية. وافتتحت المدينة الترفيهية مؤخراً تجربة “مهمة فيراري” التي تمثل مغامرة حسية فريدة تدمج بين أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الأفعوانيات مع المؤثرات السمعية والبصرية والابتكارات خماسية الأبعاد لتمنح الضيوف تجربة حافلة بالتشويق والحماس.

ومنذ افتتاحها، حصدت “عالم فيراري أبوظبي” العديد من الجوائز والألقاب الرائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم والتي بلغ عددها أكثر من 45 جائزة. وفازت عالم فيراري أبوظبي مؤخراً بلقب “المدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط 2022” من قبل جوائز السفر الدولية، بالإضافة إلى جائزة “المدينة الترفيهية الرائدة في العالم” من قبل جوائز السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي.

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للمزيد من المعلومات حول “عالم فيراري أبوظبي”، يرجى زيارة: https://www.ferrariworldabudhabi.com/ar

للتواصل الإعلامي:

عالم فيراري أبوظبي

ربيع ريمان

مدير علاقات عامة

rriman@miral.ae