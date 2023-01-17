· الاتفاقيات تشمل مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر

· تأتي هذه الخطوة في أعقاب توقيع اتفاقيات مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير برنامج مشترك للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 جيجاواط

· المشاريع تأتي في إطار دعم تحقيق هدف أذربيجان المتمثل في توفير 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يناير 2023: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اليوم، عن توقيع اتفاقيات مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار) لتطوير مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط.

وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28 ، رئيس مجلس إدارة “ مصدر “ ، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الاذربيجاني قام بتوقيع الاتفاقيات كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، وروفشان نجف رئيس شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار)، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع التنمية المستدامة، والتي تستضيفها “مصدر” في العاصمة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية القيادة بمد جسور التعاون ودعم تحقيق التنمية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقيات المهمة لتسهم في توطيد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما أنها تعكس التزام الدولتين المشترك بتنويع مزيج الطاقة وتطوير حلول منخفضة وعديمة الانبعاثات الكربونية”.

وأضاف معاليه : “ اجتماع قادة عالميين ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام في دولة الإمارات، يعكس مدى أهمية التعاون وبناء الشراكات الفاعلة لضمان تحقيق انتقال واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، ونتطلع أن نشهد المزيد من الإعلانات عن اتفاقيات وتحالفات ومشاريع مهمة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة “.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي : “ تعد أذربيجان شريكاً استراتيجياً بالنسبة لنا في شركة “ مصدر “ ، ونحن فخورون بالمساهمة في دعم مساعيها في مجال الطاقة النظيفة . وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة على طريق تعزيز هذا التعاون المثمر فيما بيننا، والذي من شأنه دعم تحقيق أهداف أذربيجان الخاصة بالطاقة المتجددة ومسيرتها المتواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة “.

وكانت “مصدر” قد وقعت في شهر يونيو الماضي، اتفاقيات تنفيذ مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير برنامج مشترك للطاقة المتجددة بتقنيات متعددة وبقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ (10 جيجاواط)، فيما يعد البرنامج الأكبر من نوعه في تاريخ أذربيجان. وحددت اتفاقيات التطوير المشتركة مبادئ التعاون والشراكة بين الطرفين لتطوير المرحلة الأولى من البرنامج، بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط.

وتعد (سوكار) شركة وطنية متكاملة للنفط والغاز تدعم أمن الطاقة في جمهورية أذربيجان. وتستهدف أذربيجان زيادة حصة الطاقة المولّدة من مصادر متجددة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، حيث تتطلع البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتقوم “مصدر” أيضاً بتطوير محطة “كاراداغ” للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 230 ميجاواط في أذربيجان. وستساهم المحطة في توليد نصف مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل، كما ستساهم في تفادي أكثر من 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل القيمة.

وكانت “مصدر” قد أعلنت مؤخراً عن هيكليتها الجديدة التي شملت إطلاق أعمال الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر، لتصبح بذلك واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، مع توقعات بأن تصل القدرة الإجمالية لمشاريعها إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة وإنتاج مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وستسهم مصدر، بوصفها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للحيادة المناخي 2050، وتسريع جهود التحول الشامل في قطاع الطاقة العالمي.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1984898/Masdar_Partners_SOCAR.jpg