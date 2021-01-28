عملاء جونسون كونترولز يضعون على رأس قائمة أولوياتهم التقنيات المتكاملة الجديدة للمباني الصحية ويؤكدون على أهمية دعم الحلول صحة الأشخاص والأماكن والكوكب بأسره

– صانعو القرار في مجال البناء يضعون على رأس قائمة أولوياتهم ثلاث مسائل محورية تتصل بالمباني الصحية: الأشخاص والأماكن والكوكب – وفقًا لدراسات مستقلة شملتاكثر من 800 من صانعي القرار

– لطالما كان استيفاء هذه المحاور الثلاثة جميعًا يمثل مُعضلة مُعقدة من الأولويات المُتضاربة

– حلول التقنية المتكاملة للمباني الصحية OpenBlue التي تقدمها جونسون كونترولزتكسر الصراع التقليدي بين التكلفة والاستدامة وتحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالأماكن والخدمات الصحية والذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ —

شركة جونسون كونترولز هي مؤسسة رائدة عالميًا في مجال المباني الذكية والصحية والمستدامة (مُقيدة على بورصة نيويورك تحت مسمى: JCI)، وقد أعلنت اليوم نتائج استطلاعات مستقلة أُجريت على أكثر من 800 من صانعي القرار في مجال البناء، حيث أظهرت النتائج تحولًا واضحًا نحو زيادة الاستثمار في الاتجاهات السائدة بشأن المباني الصحية وتقنياتها.

وقد صرح جورج أوليفر، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كونترولز، قائلاً: “ينبغي أن تكون المباني الصحية في بؤرة أي تصور لعالم صحي، ما يعني الجمع بين العناصر الأكثر أهمية لخدمة الأشخاص والأماكن والكوكب على اتساعه. تعمل تقنياتنا “OpenBlue” على إعادة ابتكار الواقع المكاني للبناء لإنشاء مرافق ذكية فعالة تساعد المؤسسات التجارية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالاستدامة، مع توفير أماكن صحية وخدمات تحقق الثراء مع التوفير في التكلفة. وتأخذ شركة جونسون كونترولزبزمام الريادة في هذا المجال عن طريق تسخير إمكانات تقنيات البناء الجديدة لابتكار حلول جذرية تفي باهتماماتنا بالأشخاص والأماكن وهذا الكوكب.”

وقد اتخذت جونسون كونترولزوضعها في السوق بصورة مثالية باعتبارها الشركة الرائدة في هذه الفئة من الخدمات والتي تنفرد بخبرتها الطويلة على مدار 135 عامًا وذلك باستخدام التقنيات والحلول التي تعجّل بوتيرة إعادة ابتكار المباني الصحية. كما أكدت الاستطلاعات سالفة الذكر على تنامي الحاجة إلى تلك التقنيات والحلول أكثر من ذي قبل، حيث ذكرت 90% من المؤسسات المشاركة في تلك الاستطلاعات أنها خصصت موارد من أجل مبادرات المباني الصحية.

كما صرح في هذا الصدد رولاندو فيرلونج، نائب الرئيس والمدير العام بشركة جونسون كونترولز عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “تشهد الأسواق في الوقت الحالي طلبًا كبيرًا على حلول البناء التي تضع في أولويتها صحة شاغلي المباني وتحقق وفورات في التكلفة والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنطقة.

وأردفقائلا: “نحن على ثقة أننا نستطيع، بفضل مجموعة حلولنا الشاملة، الوفاء بتلك التوقعات وتعزيز القيمة التشغيلية والإسهام في تحقيق رؤية المنطقة فيما يتعلق بالاستدامة.”

تجدر الإشارة إلى أن جائحة 2020 قد أظهرت أن عددًا قليلاً من العملاء تمكنوا من خفض تكاليف تشغيل مبانيهم رغم انخفاض معدلات الإشغال، ما يبرز الحاجة إلى تقنيات من شأنها تحقيق المرونة في هذا الصدد.

وصرح مايكل إليس، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي العملاء والتشغيل الرقمي لدى جونسون كونترولز، قائلاً: “لابد أن ينخفض استخدام الطاقة بصورة ملحوظة عندما ينخفض معدل الإشغال، ولكن من المدهش أن واحد من كل عشرة من مشغلي المباني تمكنوا من خفض استخدام الطاقة بنسبة تتجاوز 20 في المائة. تسعى الشركات بقوة لتوفير الطاقة والتكاليف وفي الوقت ذاته يُبدي العملاء احتياجهم ورغبتهم في حلول تساعدهم في تحقيق أداء أفضل مع تعزيز الوضع الصحي لتلك المباني. تحقق تقنيات OpenBlue التي تقدمها جونسون كونترولزقدرات فريدة تسهم في حل مشكلات الأماكن الصحية بصورة جذرية مع خدمة أهداف الاستدامة في الوقت نفسه.

وأسفر الاستطلاع الذي أُجري على مشغلي المنشآت عن مجموعة من أولويات الاستثمار المُحددة لتحقيق أهداف تتعلق بأشخاص أصحاء وأماكن صحية وكوكب صحي:

أشخاص أصحاء

يتنامى التزام الشركات بصحة موظفيها وعافيتهم كقوة دافعة لفرق العمل عالية الأداء. ويتبين من الدراسات ارتفاع نسبة الاستثمارات الموجهة من تلك المؤسسات لتحقيق العافية والهواء النقي وراحة البال، حيث ذكر 80٪ من المشاركين في الاستطلاعات أن حماية صحة شاغلي المباني وسلامتهم في أثناء جائحة كوفيد وبعدها هو أمر مهم جدًا أو في غاية الأهمية.

وتُضاف عوامل جديدة إلى ذلك المزيج كالتحكم في درجة الحرارة والتعقيم والتهوية وترشيح الهواء، وجميعها يتطلب استخدام أنظمة ومعدات تتمتع بمستوى جيد من الصيانة تعززها

أجهزة استشعار ذكية وبرامج تحكم إلكترونية. فمن المعلوم أن وقائع جائحة كوفيد قد ساهمت في تعزيز الاستفادة المحتملة من هذه التقنيات لتخقيق إمكانية الولوج دون تلامس ومتابعة المُخالطين. ومن شأن تلك القدرات المساعدة في رفع مستوى تأمين المبانى بشكل عام من خلال التعقب المُحسّن لدخول شاغلي تلك المباني وضيوفها وتدفقهم عليها ومواقعها، مع الحفاظ على الثقة. تقدم شركة جونسون كونترولزحلولًا لتلبية تلك الاحتياجات جميعًا ودعمًا للعافية بشكل أوسع للأشخاص في المساحات المشتركة.

أماكن صحية

تمثل وفورات التكلفة واتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة مدعومة بالبيانات جزءًا مهمًا من العمليات المرتبطة بالمنشآت. ذكر 80% من مسؤولي المنشآت التنفيذيين ممن شاركوا في الدراسات المستقلة التي أجرتها شركة جونسون كونترولز أن زيادة المرونة للتعامل السريع مع حالات الطوارئ هي المحرك الرئيس للاستثمار في تقنيات مثل المُراقبة المرنة للمنشآت واستراتيجيات الهواء الصحي.

وتتحول المساحات التي يرتادها الأشخاص للعمل والتسوق والترفيه والسُكنى إلى أماكن أكثر جاذبية وكفاءة وأقل تكلفة في التشغيل بمرور الوقت. يؤدي تحسين المساحات والتخطيط لرأس المال وزيادة مدة التشغيل وأعمار الأصول إلى دعم الأداء التشغيلي وتوفير التكاليف وزيادة فرص تحقيق الإيرادات بالنسبة لمشغلي المباني. تمثل تقنيات OpenBlue التي تقدمها جونسون كونترولز مجموعة كاملة من الحلول والخدمات المترابطة وتستفيد من التكامل الرقمي لتحسين أداء المباني والأصول إلى الحد الأمثل.

كوكب صحي

تتزايد سنويًا أهمية التحسينات في كفائة الطاقة ووسائل الطاقة المتجددة وتقنيات المباني الذكية. وقد ذكر 76% من مسؤولي المنشآت التنفيذيين المشاركين في الدراسات أن توفيرات تكلفة الطاقة يمثل واحدًا من محفزات الاستثمار الرئيسة. كما تؤثر تلك الاستثمارات على تصنيفات استدامة الشركات، وهو مقياس هام لجذب المستثمرين والموظفين والعملاء والإبقاء عليهم.

تستهلك المباني ما نسبته 40% تقريبًا من إجمالي الطاقة على كوكب الأرض وتتحمل المسؤولية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 36% جراء استخدام الطاقة. بيد أن 1% فقط من هذه المباني يخضع لعمليات التجديد الموفرة للطاقة سنويًا. لذلك يتعين اتخاذ إجراءات فعالة لأهميتها في التوافق مع تزايد سن التشريعات والحد من استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة. وفيما يتعلق بصحة الكوكب؛ كشفت الدراسات أن 57% من المؤسسات تخطط للتخلص تمامًا من انبعاثات الكربون أو الوصول إلى وضع الطاقة الإيجابية في مُنشأة واحدة على الأقل خلال السنوات العشر القادمة.

وقد نفذت شركة جونسون كونترولز أكثر من 3000 مشروع في مجال مقاولات الأداء الموفر للطاقة في أمريكا الشمالية وحدها من خلال جهودها المتواصلة لإنشاء المزيد من المباني الصحية. وكانت ثمرة تلك الجهود انخفاض انبعاثات الكربون بأكثر من 29 مليون طن متري من منشآت العملاء وتوفير 6 مليارات دولار أمريكي من تكاليف الطاقة والتشغيل باستخدام مجموعة شاملة من المنتجات

والحلول التقنية. وقد حققت شركة جونسون كونترولز ما يقرب من نصف إيراداتها خلال السنة المالية 2019 تم تحصيلها من المنتجات والخدمات التي تسهم في الحد من استهلاك الطاقة وتحسين الاستدامة. كما تساعد الشركة مالكي المباني وشاغليها على اتخاذ قرارات فعالة وذات مردود إنتاجي لدعم صحة الأشخاص والأماكن والكوكب بأسره.

لمزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني: https://www.johnsoncontrols.com/en_middleeast/campaigns/openblue/openblue-healthybuildings

لتنزيل ملخصات الدراسات، يُرجى النقر على الرابط التالي: https://www.johnsoncontrols.com/en_middleeast/insights/2021/featured-story/healthy-buildings-pulse-study

نُبذة عن شركة جونسون كونترولز:

تعمل شركة جونسون كونترولزعلى تغيير البيئة التي يحيا فيها الناس ويعملون ويتعلمون ويلهون. وتحقق الشركة النتائج الأكثر أهمية؛ بدءًا من تحسين أداء المبنى إلى الحد الأمثل ووصولاً إلى تحسين مستويات السلامة والراحة. كما تفي الشركة بوعودها في مجالات كالرعاية الصحية والتعليم ومراكز البيانات والتصنيع. وتمثل الشركة القوة الدافعة وراء تحقيق مهام عملائها بفضل فريق عالمي يضم 100 ألف خبير ينتشرون في أكثر من 150 دولة على مدار 130 من الابتكار. تشمل محفظتنا الرائدة من حلول البناء وتقنياته بعضًا من أكثر الأسماء التي تتمتع بالقة في هذا المجال منها Tyco® وYORK® وMetasys® وRuskin® وTitus® وFrick® وPenn® وSabroe® وSimplex® وAnsul® وGrinnell®. لمزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح موقعنا الإلكتروني www.johnsoncontrols.com أو متابعتنا على تويتر على حساب @johnsoncontrols .

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1426982/Johnson_Controls_OpenBlue_Healthy_Buildings_Infographic.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1318989/Johnson_Controls_Logo.jpg