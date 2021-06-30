غداً  الخميس  (01/ 07/2021م) هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب شركة التنمية الغذائية

وأشارت شركة السعودي الفرنسي كابيتال إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي مائة ألف (100,000) سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون (999,999) سهماً عادياً.

كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني لشركة التنمية الغذائية www.tanmiah.com والموقع الإلكتروني لشركة السعودي الفرنسي كابيتالwww.sfc.sa.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

بشار الرفوع

bashar.alrfooh@instinctif.com

+971 55661650

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