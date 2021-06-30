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Press Release

غداً  الخميس  (01/ 07/2021م) هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب شركة التنمية الغذائية

 |  Jun 30, 2021

الرياض، المملكة العربية السعودية, 30 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية أن غداً الخميس /07/01)2021م) هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب شركة التنمية الغذائية.

Tanmiah Food Company Logo

وأشارت شركة السعودي الفرنسي كابيتال إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي مائة ألف (100,000) سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون (999,999) سهماً عادياً.

كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية  www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني لشركة التنمية الغذائية www.tanmiah.com والموقع الإلكتروني لشركة السعودي الفرنسي كابيتالwww.sfc.sa.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

بشار الرفوع

bashar.alrfooh@instinctif.com

+971 55661650

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