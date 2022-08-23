غسالة هايسنس الذكية والساوند بار يحصلان على جائزة أفضل منتجات للعام في جنوب أفريقيا‫

منتج العام هو أكبر استطلاع مستقل في جنوب أفريقيا يصوت عليه المستهلكون ويركز على ابتكار المنتجات. أجرت كانتار، أكبر منظمة للبيانات والتحليلات التسويقية في العالم، دراسة استقصائية مستقلة لأكثر من 2000 أسرة في جميع أنحاء البلاد لتحديد الفائزين.

“نحن نتشرف وفخورون بالتكنولوجيا التي ننشئها، وكذلك الفريق بأكمله الذي يساهم في نجاح هذه المنتجات. إن ابتكار المنتجات مهم لأعمالنا، وسنواصل الاستثمار فيه لتقديم المزيد من منتجات “إعادة تصور حياتك” للمستهلكين في جنوب أفريقيا”.

غسالة هايسنس WFQR1214VAJMWT ذات التحميل الأمامي هي قوة 12 كجم مع تقنية الجرعات التلقائية من هايسنس التي تبسط الغسيل مع الوزن التلقائي والاستشعار الذكي والجرعة الدقيقة. تتيح ميزة Smart WiFi للمستخدمين التحكم في الغسالة من هواتفهم الذكية باستخدام تطبيق ConnectLife . كما يتم تضمين تقنية الغسيل بالبخار من هايسنس في المنتج، الذي يستخدم البخار الخفيف لإزالة الروائح وجعل الملابس المغسولة نظيفة وناعمة مثل الملابس الجديدة، حتى بدون كي إضافي.

يتميز ساوند بار U5120G المبتكر، الحائز أيضًا على جائزة EISA (جمعية الخبراء في التصوير والصوت)، بـ 11 مكبر صوت مدمج متعدد الاتجاهات ومضخم صوت لاسلكي بقوة 180 وات لإجمالي 510 واط من الموسيقى عالية الجودة. يمكن لمضخم الصوت مقاس الـ 8 بوصات معالجة الأصوات التي تصل إلى 40 هرتز، مما يمنح الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب والموسيقى تأثيرات باس عميقة وقوية.

يتميز ساوند بار U5120G بإمكانية اتصال بسيطة ومتوافق مع تقنية Bluetooth ، مما يجعل الإعداد سريعًا وسهلًا وغير متعب. بالنسبة لتجربة الصوت، يوفر وضع السماعات داخل الجهاز نظامًا محيطيًا بصوت حقيقي 5.1.2 قناة. يمكن للفائز في فئة نظام الترفيه معالجة الصوت عالي الدقة، مما ينتج عنه جودة صوت تضاهي جودة استوديوهات التسجيل وقاعات الحفلات الموسيقية. علاوة على ذلك، تعمل تقنية Hi-Remaster على تحسين جودة الصوت للعديد من مصادر الإدخال مثل الأقراص المضغوطة وملفات MP3 .

وإلى جانب المنتجين اللذين تم منحهما حديثا، قامت هايسنس الآن بتوزيع منتجاتها في جنوب أفريقيا على أكثر من 3000 سلسلة متاجر و500 متجر امتياز للأجهزة المنزلية، تشمل الترفيه والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة وتكييف الهواء.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1882469/Hisense.jpg