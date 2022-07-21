‫ غلوبال تايمز: لم تعد شينجيانغ ركنًا بعيدًا، بل منطقة مركزية في مبادرة الحزام والطريق: شي:

بكين، 21 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — بعد ثماني سنوات من زيارته لمنطقة شينجيانغ الصينية في عام 2014، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ برحلة ثانية إلى المنطقة الشمالية الغربية وشدد على الجهود المبذولة للتنفيذ الكامل والصادق لسياسات الحزب الشيوعي الصيني لحكم شينجيانغ في العصر الجديد، مبرزا الاستقرار الاجتماعي والأمن الدائم كهدف أسمى ودور المنطقة المهم في بناء مبادرة الحزام والطريق.

قال المحللون إن زيارة شي إلى شينجيانغ تشير إلى أنه بعد تحقيق تغييرات جوهرية من الاضطراب إلى الاستقرار، تدخل منطقة شينجيانغ مرحلة جديدة من كونها مبنية على رأس جسر الانفتاح الغربي للصين.

أثناء إقامته في منطقة شينجيانغ من الثلاثاء إلى الجمعة، زار الرئيس شي العديد من الأماكن في أورومتشي. كما ذهب إلى شيهزي وتوربان وتفقد القرى وفيلق الإنتاج والتشييد في شينجيانغ وأجرى اتصالات مع السكان المحليين.

خلال الزيارة، دعا الرئيس شي أيضًا إلى تطوير منطقة شينجيانغ لتصبح منطقة موحدة ومتناغمة ومزدهرة ومتقدمة ثقافيًا، مع أنظمة بيئية صحية ويعيش الناس ويعملون في رضا.

تعد زيارة شي إلى منطقة شينجيانغ مؤشرًا قويًا وهامًا على أنه مع الحفاظ على الاستقرار المطول وتحقيق التنمية الاقتصادية، تخطو منطقة شينجيانغ إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية وتم بناؤها كمحور أساسي لبناء مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقال وانغ يوتينج، الأستاذ المشارك في معهد دراسات الحدود الصينية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لصحيفة جلوبال تايمز، إن الانفتاح على الغرب هو رأس جسر.

وقال وانغ إن شينجيانغ والمنطقة الغربية بأكملها من الصين قد حققا الاستقرار، مما أرسى الأساس للصين لزيادة تعزيز منطقتها الغربية وتعميق التعاون مع دول وسط وغرب آسيا، مشيرا إلى أن دور شينجيانغ كمحور أساسي للحزام الاقتصادي لطريق الحرير له قيمة استراتيجية كبيرة ومعنى.

وزار شي يوم الثلاثاء ميناء أورومتشي البري الدولي. وقال شي: “لقد أسفرت مبادرة الحزام والطريق عن نتائج مثمرة منذ بدايتها. مع استمرار تقدم البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، لم تعد شينجيانغ زاوية نائية ولكنها منطقة أساسية ومحور. إن ما فعلته له أهمية تاريخية.”

كما أشار وانغ إلى أن زيارة شي إلى شينجيانغ أظهرت أيضًا سياسة الصين الغنية لحكم شينجيانغ في العصر الجديد، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار في المنطقة من خلال الوحدة العرقية، ورعاية ثقافات شينجيانغ، وتعزيز الرخاء بين السكان المحليين، وتطوير شينجيانغ من منظور طويل الأمد.

يمكن تصدير منتجات الصين إلى الولايات المتحدة والغرب من المناطق الساحلية وأيضًا إلى مناطق أخرى عبر المحور البري لشينجيانغ، والذي لا يمكنه تلبية الطلب المتزايد المتزايد من الدول المجاورة فحسب، بل يساعد أيضًا في تسريع انفتاح المنطقة للعثور على طرقًا جديدة للخروج كما قال وانغ.