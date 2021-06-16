غورنجي وبيتر لايف توقعان اتفاقية توزيع في الشرق الأوسط

العلامة الأوروبية الرائدة للأجهزة المنزلية تعلن أيضًا مشاركتها كجهة راعية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

/PRNewswire/ — الإمارات العربية المتحدة، دبي – 16يونيو 2021: أعلنت غورنجي، الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع بيتر لايف – سلسلة متاجر التجزئة الراقية والمتخصصة بالأجهزة المنزلية، وذلك لتعزيز تواجد العلامة في دولة الإمارات.

وانطلاقًا من التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة، أعلنت العلامة كذلك أنها ستكون الشريك الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بالإضافة إلى رعايتها الرسمية لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 المقامة حاليًا.

ومن خلال الشراك مع بيتر لايف، تسعى غورنجي إلى تعزيز شبكة التوزيع والخدمات لمنتجاتها، إلى جانب تحقيق قيمة مميزة للمستهلكين.

يذكر أن غورنجي تشتهر بكونها واحدة من أرقى العلامات التجارية في أوروبا وأكثرها التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية، حيث حققت العديد من الابتكارات وحازت عددًا من جوائز الجودة. وستباع منتجات غورنجي عبر موقع التسوق الإلكتروني وفروع التجزئة التابعة لشركة بيتر لايف في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وديرة آوتلت بدبي وأبوظبي مول ودلما مول بأبوظبي وغيرها.

وبفضل الإعلان عن رعايتها الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تتوقع غورنجي أثرًا ملموسًا على علامتها التجارية يساهم في تعزيز نموها ومبيعاتها بالمنطقة.

في هذا السياق قال جايسون أو، المدير التنفيذي لدى غورنجي الخليج – إحدى شركات هايسنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نهدف في غورنجي إلى تحديد الشراكات التي تمكننا من البقاء في صدارة القطاع والحفاظ على تفوقنا في تلبية احتياجات المستهلكين في القطاع. يسعدنا اليوم الإعلان عن شراكتنا مع بيتر لايف، والتي تقدم نخبة العلامات التجارية العالمية ومنتجاتها من الأجهزة المنزلية، مما يوسع نطاق تواجدنا في دولة الإمارات التي تعدّ من أهم الأسواق لعلامتنا. فالشراكة مع بيتر لايف تتيح لنا شبكة لا مثيل لها لتسويق منتجاتنا وتعزيز وجودنا في جميع أنحاء الدولة، كما أن شراكتنا مع بطولة كأس أمم أوروبا تمكننا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ورفع مستوى الوعي بعلامتنا في المنطقة”

من جانبه قال حمد القرق، الرئيس التنفيذي لدى بيتر لايف الإمارات: “يسعدنا انضمام غورنجي إلى العلامات التجارية الراقية ضمن مجموعة منتجاتنا، ونتطلع إلى هذه الشراكة التي ستمنح عملاءنا إمكانية الحصول على أفضل المنتجات المنزلية الموثوقة بأعلى معايير الجودة.”

وأضاف: “سيساهم ارتباط اسم غورنجي بكأس أمم أوروبا 2020 وبطولة العالم القادمة لكرة القدم 2022 في تعزيز تواصلنا مع العملاء بفضل استعراض قوة العلامة وجودتها وأدائها على الصعيد العالمي. وستعمل بيتر لايف على استعراض مجموعة متنوعة من منتجات غورنجي من الأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة لتناسب مختلف احتياجات العملاء والمساحات والتصاميم لديهم.”

وستعرض بيتر لايف مجموعة منتجات غورنجي من الأجهزة المنزلية ذات التصميم المتميز، والتي تشمل الأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة التي تلبي متطلبات العملاء وتناسب المساحات والمواصفات التي يبحثون عنها. ولا تقتصر مزايا المجموعة على التصميم الديناميكي الغني، فهي تمنحهم إمكانات فورية للتوفير، بالإضافة إلى التقنيات المتطورة التي تمنح المستهلك ما يحتاجه تمامًا وبالتالي تحقق له مزيدًا من التوفير على المدى الطويل.

تجدر الإشارة إلى أن غورنجي تدعم الفعاليات الرياضية المرموقة باستمرار، حيث كانت من بين رعاة كأس أمم أوروبا 2016 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

عن غورنجي

شركة غورنجي الخليج مملوكة بالكامل لشركة غورنجي في سلوفينيا، تأسست عام 2006 في جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتضم مرافق المستودعات والمكاتب لتمثل أنشطة المبيعات وما بعد البيع والتسويق وغيرها من أنشطة مجموعة غورنجي في منطقة الشرق الأوسط بالكامل. ومنذ عام 2018، أصبحت غورنجي جزءًا من مجموعة هايسنس التي تعد أبرز المجموعات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية ومقرها الصين.

وفي ظل العولمة المتسارعة وازدهار الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، تظهر فرص واعدة في مجال أعمال مجموعة غورنجي، ومنها فرص في شرائح المنتجات التي تشهد طلبًا مرتفعًا على المنتجات ذات الجودة العالية والتصميم المميز بأسعار معقولة. وقد أدت خبرة غورنجي الواسعة في التصنيع، والتي تمتد 71 عامًا في أوروبا، للتوصل إلى أفضل العمليات المتطورة وأعلى معايير الجودة الصارمة، كما حصلت العلامة على العديد من جوائز الجودة وحققت الريادة في مختلف الابتكارات لترسخ مكانتها كواحدة من أرقى العلامات التجارية ذات المسؤولية الاجتماعية في أوروبا.

تمكنت غورنجي، من خلال الجمع بين خبرات فريقها الفني وملاحظات مكتبها في الخليج، من ابتكار منتجات تناسب منطقة الشرق الأوسط وتلبي الاحتياجات المحلية الدقيقة، حيث حققت نتائج ملموسة تمثلت في نمو المبيعات بشكل كبير خلال عامين من بدء العمليات في عام 2006.

ومع النمو الهائل في قطاعات الضيافة والعقارات، تعمل غورنجي الخليج على ترسيخ مكانتها كموزع متكامل لكافة المشاريع على اختلاف أحجامها، حيث يهتم مدراء المشاريع بالتنسيق المستمر مع الموردين لضمان التسليم في الوقت المناسب. لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على الرابط: https://www.gorenjegulf.ae/en/

عن “بيتر لايف”

تعدّ بيتر لايف إحدى شركات مجموعة عيسى صالح القرق، وتضم نخبة من أفضل الأجهزة المنزلية في العالم. تقدم “بيتر لايف” أكثر من 50 علامة تجارية دولية في موقعها للتجارة الإلكترونية وعبر متاجرها التي تعمل في مختلف فئات السلع من الأجهزة المنزلية إلى الأجهزة الصغيرة وإكسسوارات المطابخ، وذلك بهدف تلبية جميع متطلبات العملاء. تتمتع بيتر لايف بمكانة رائدة في قطاع المشاريع بمنطقة دول الخليج العربية، وتتواجد محلاتها في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وديرة بدبي بالإضافة إلى دلما مول وأبوظبي مول. وتبلغ نقاط البيع أكثر من 500 نقطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات لدعم شبكة التوزيع. لمزيد من المعلومات حول بيتر لايف:https://www.betterlifeuae.com

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