Breaking News
 |  | 

Press Release

‫”غيمتشينج سولار” تعلن عن محطة تعقب الطاقة الشمسية «ميدويست تراكر» بقدرة 6 جيجاوات، مما يزيد من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 جيجاوات

 |  Aug 5, 2022

نوروك، ولاية كونيتيكت، 5 أغسطس، 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة غيمتشينج سولار ( GameChange Solar ) أن خطًا جديدًا لأنبوب تعقب الطاقة الشمسية بقدرة 6 جيجاوات سيبدأ عملياته في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة في فبراير 2023، مما يدعم غيمتشينج في نموها السريع في سوق الولايات المتحدة. تسمح هذه المنشأة المتطورة والآلية للغاية لشركة غيمتشينج بتوسيع سعة أنبوب تعقب الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة إلى 14 جيجاوات.

GameChange Solar Announces 6 GW Midwest Tracker Factory, Increases USA Capacity to 14 GW

وفي هذا السياق، صرَّح ديريك بوتا، المدير التجاري في غيمتشينج سولار، قائلاً «بينما تنمو أعمال عملائنا، تلتزم غيمتشينج بمواصلة تنمية قاعدتنا التصنيعية الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بالتسليم السريع والمرونة في سلسلة التوريد الخاصة بنا».

يمكن توجيه الاتصالات واستفسارات وسائل الإعلام إلى ديريك بوثا، 2125-528 (302) 1+
 البريد الإلكتروني:  derick.botha@gamechangesolar.com

روابط ذات صلة:
 https://www.gamechangesolar.com /

GameChange Solar - Logo

الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1872069/GameChange_Solar_6_GW_Midwest_Tracker_Factory.jpg

الشعار –  https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

Advertisement

Calendar

August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Foreign Affairs


The iran News Gazette is mainly concerned with news and information about the Arab region and also covers international issues. Its main objective is to provide reliable and verified information on the Arab region for publishing on the digital landscape.

Legal Matters

Human Services