‫”غيمتشينج سولار” تعلن عن محطة تعقب الطاقة الشمسية «ميدويست تراكر» بقدرة 6 جيجاوات، مما يزيد من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 جيجاوات

نوروك، ولاية كونيتيكت، 5 أغسطس، 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة غيمتشينج سولار ( GameChange Solar ) أن خطًا جديدًا لأنبوب تعقب الطاقة الشمسية بقدرة 6 جيجاوات سيبدأ عملياته في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة في فبراير 2023، مما يدعم غيمتشينج في نموها السريع في سوق الولايات المتحدة. تسمح هذه المنشأة المتطورة والآلية للغاية لشركة غيمتشينج بتوسيع سعة أنبوب تعقب الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة إلى 14 جيجاوات.

وفي هذا السياق، صرَّح ديريك بوتا، المدير التجاري في غيمتشينج سولار، قائلاً «بينما تنمو أعمال عملائنا، تلتزم غيمتشينج بمواصلة تنمية قاعدتنا التصنيعية الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بالتسليم السريع والمرونة في سلسلة التوريد الخاصة بنا».

يمكن توجيه الاتصالات واستفسارات وسائل الإعلام إلى ديريك بوثا، 2125-528 (302) 1+

البريد الإلكتروني: derick.botha@gamechangesolar.com

روابط ذات صلة:

https://www.gamechangesolar.com /

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1872069/GameChange_Solar_6_GW_Midwest_Tracker_Factory.jpg