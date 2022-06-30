‫فازت MYLE VAPE بجائزة “أفضل علامة تجارية” في جوائز VAPE لعام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ريدجفيلد، نيوجيرسي، 29 يونيو 2022 / PRNewswire / — فازت MYLE Vap ، وهي علامة تجارية عالمية للمستهلكين، بجائزة “أفضل علامة تجارية” في جوائز Vap للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA ) في دبي الأسبوع الماضي. يأتي هذا الفوز في أعقاب جائزة “رائد الصناعة” في جوائز فابوروند لعام 2022 في وقت سابق من هذا الشهر في المملكة المتحدة.

“أن أقول إنني مندهش من كيفية احتضان الصناعة لنجاحنا كعلامة تجارية عالمية ورائدة في صناعة الفايب ليس فقط التواضع ولكن وضع المعايير العالية بالنسبة لنا كشركة. نحن نفخر باستثمارنا في البحث والتطوير وضمان قيام MYLE بتطوير منتجات VAPE آمنة وفعالة يمكن الاستمتاع بها عالميًا “.

ابتكر أرييل غوريليك MYLE في سن مبكرة تبلغ من العمر 30 عامًا مع رؤية لبناء علامة تجارية VAPE آمنة وفعالة وعلى مدى السنوات السبع الماضية قام ببناء MYLE لتصبح رائدة معترف بها عالميًا في صناعة VAPE . حقيقة أن أرييل تبلغ من العمر 37 عامًا فقط حاليًا وتحقق هذا النوع من الاعتراف بالقيادة في صناعة عالمية سريعة الخطى ومتغيرة باستمرار بقيمة 18 مليار دولار، أمر رائع.

ويضيف آرييل غوريليك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: “إن البقاء في طليعة صناعة مبتكرة ومتغيرة باستمرار بسبب التشريعات الخاصة بكل بلد ليس أمرًا صعبًا فحسب، بل يبقينا على أصابع أقدامنا في كل منظور تجاري”.

بدأت MYLE في الأسبوع الماضي نظام Meta Bar و Meta Pod الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض Vap العالمي في دبي لتجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة. كانت الإثارة واضحة في هذه المنتجات “القادمة” ونشطت شبكة B 2 B المتفانية بالفعل من المشترين.

تم إنشاء MYLE Vape ، وهي شركة عالمية لأدوات التدخين الإلكترونية تم إطلاقها في عام 2015، لتوفير بديل آمن ومرغوب فيه للسجائر القابلة للاحتراق، وهو أمر ممتع للمستهلك من حيث سهولة الاستخدام والتخصيص والمتانة.

سمحت عقود من الخبرة الصناعية التي يجلبها الفريق التنفيذي إلى MYLE Vape جنبًا إلى جنب مع فريق تصنيع على مستوى عالمي وميزانية للبحث والتطوير التي نمت باستمرار منذ بداية MYLE Vape ، بالتصميم المشهور عالميًا والابتكار التكنولوجي. تقوم MYLE Vape بتصنيع المستهلكات، وأنظمة البودات الإضافية، والأجهزة القابلة لإعادة الشحن وملحقات التدخين الإلكتروني التي يتم توزيعها عالميًا خارج الولايات المتحدة.

بيانات التواصل:

Myle Vape

Robert Dietsche

General Manager

هاتف رقم: ‎844-777-6953

rob@mylevape.com