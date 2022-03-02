‫فانتاج تطلق حملتها الترويجية لكأس العالم للشركات التابعة 2022

سنغافورة، 2 مارس 2022 /PRNewswire/ — أطلقت شركة فانتاج، الوسيط الدولي متعدد الأصول، كأس العالم للشركات التابعة لعام 2022 (AWC 2022)مع تقديم جائزة نقدية كبرى تبلغ قيمتها 100,000 دولارًا أمريكيًا.

وتُعد هذه أول مسابقة على نطاق عالمي لشركة فانتاج للشركات التابعة لها، وهي مستوحاة من الرياضة المُفضلة في العالم- كرة القدم.

تنطلق مسابقة كأس العالم للشركات التابعة لعام 2022 في الفترة من الثاني مارس إلى الثامن عشر من ديسمبر 2022، حيث تقام جولتان من التصفيات في خمس مناطق مؤهلة، ثم النهائي الأخير.

ستقام تصفيات الجولة الأولى بداية من الثاني من مارس وحتى الحادي والثلاثون من مايو، في حين ستقام تصفيات الجولة الثانية بداية من الأول من يونيو وحتى الحادي والثلاثون من أغسطس. ستصل الشركات التابعة العشرة الأولى من كل منطقة إلى الجولة النهائية الأخيرة، وقد يحصل أولئك الذين احتلوا المراكز الثلاثة الأولى في مناطقهم أيضًا على مبلغ تصل قيمته 8,000 دولارًا أمريكيًا.

مع نهاية جولة النهائي الأخير- الذي يمتد من الأول من سبتمبر وحتى الثامن عشر من ديسمبر- ستحصل أفضل شركة تابعة على جائزة كبرى تبلغ قيمتها 100,000 دولارًا أمريكيًا. سيحصل الفائزان بالجائزتين الثانية والثالثة على جائزة بقيمة 20,000 دولارًا أمريكي وأخرى بقيمة 10,000 دولارًا أمريكيًا على الترتيب.

وتختتم المسابقة في الثامن عشر من ديسمبر 2022، وهو اليوم ذاته المُحدد لنهائي كأس العالم لكرة القدم 2022.

يُعد كأس العالم للشركات التابعة لعام 2022 مفتوحًا لكل من الشركات التابعة الجديدة والحالية الموجودة في المناطق المؤهلة. حيث بإمكان الشركات التابعة، التي لديها الرغبة في المشاركة، الاشتراك في المسابقة من هنا. تطبق الأحكام والشروط.

صرح مارك ديسباليريس، كبير مسؤولي الإستراتيجيات في فانتاج، قائلاً “نشعر بالفخر في فانتاج بسبب إرساء نظام بيئي للتداول يتسم بالكفاءة والابتكار، بل يتجاوز احتياجات المتداولين الحاذقين لدينا. يكمن جزء كبير من نجاحنا في علاقاتنا الوثيقة مع الشركات التابعة لنا وكذلك الوسطاء المعرفين.”

كمّا أضاف أيضًا “كما هو الحال، نشتهر بتمتعنا بوجود بعضٍ من أكثر اللجان السخية والأكثر مرونة وهياكل الخصم في الصناعة، وعلى رأس ذلك تقديم مكافآت كأس العالم للشركات التابعة لعام 2022. ومن دواعي سرورنا أن نكون أول من يدير مسابقة من هذا النوع في الصناعة من أجل تقديم مكافأة للشركات التابعة لنا على ما بذلوه من أعمال شاقة”.

نبذة عن فانتاج

فانتاج هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

إلى جانب التمتع بخبرة في السوق تربو على 10 سنوات. يعمل لدى فانتاج حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

فانتاج هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا ومنصة تداول أسرع وأبسط تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول.

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