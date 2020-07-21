فتح التسجيل للزوار المتخصصين للمشاركة في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد

بدأت أعمال التسجيل للزوار المتخصصين للدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد منذ 24 يونيو 2020، حيث يمكن للزوار المتخصصين في داخل الصين وخارجها إكمال أعمال التسجيل من خلال الخطوات التالية: “المعارض التجارية”- “الزوار المتخصصون”- “الحجز بالتسجيل” في الموقع الرسمي لمعرض الصين الدولي للاستيراد (www.ciie.org).

رابط الموقع (باللغة الإنجليزية):

https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en

مقطع فيديو لشرح خطوات التسجيل (باللغة الإنجليزية):

https://www.ciie.org/zbh/cn/19BusEx/SerArea/ProAud/sczl/20200706/22511.html

يمكن للمشترين والأشخاص من داخل الصناعة والخبراء والباحثين، والموظفين العموميين من الشركات المعنية والمنظمات الاجتماعية، والمؤسسات المنتسبة للحكومة والأجهزة الحكومية التسجيل باعتبارهم زوارا متخصصين المشاركة في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد للزيارة ومناقشة الأعمال والشراء.

من أجل جذب المزيد من الزوار المتخصصين، تم تحسين خدمات التسجيل بما في ذلك إنشاء قناة خالية من كود الدعوة وتعزيز حماية المعلومات الشخصية.

ستقام الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد في الفترة بين الخامس إلى العاشر من نوفمبر عام 2020 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات بشانغهاي. سيتم تقسيم منطقة المعارض التجارية المخطط لها، والتي من المتوقع أن تمتد على مساحة 360 ألف متر مربع، إلى ستة أقسام تعرض المنتجات الغذائية والزراعية والسيارات والصناعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية. كما ستقام أربعة أقسام فرعية مخصصة للصحة العامة ومنتجات وخدمات مكافحة الأوبئة، والنقل الذكي، وحفظ الطاقة، والمنتجات الرياضية.

برغم تأثير كوفيد- 19، لم تتباطأ الأعمال التحضيرية للمعرض. قامت شركات كثيرة من دول مختلفة بالتسجيل للمشاركة في المعرض. وحتى الآن تم حجز أكثر من 90% من منطقة العرض التجاري المحددة. من بينها، تجاوزت مناطق العرض المحجوزة للسلع الاستهلاكية والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية بالفعل المساحة المخطط لها. نرحب بالزوار المتخصصين للمشاركة في المعرض للزيارة ومناقشة الأعمال.

لقد تحول تركيز أعمال التحضير الحالية للدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد من جذب العارضين إلى جذب المشترين وتنظيم المعارض.

مسؤولة الاتصال: نيه تشنغ شين

الهاتف: 0086-21-67008794

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