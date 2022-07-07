‫ فرصة كبيرة للفوز بجوائز مالية قيّمة… انطلاق مسابقة هواوي العالمية للذكاء الاصطناعي

شنجن، الصين، 7 يوليو 2022 / PRNewswire / — أطلقت شركة هواوي مؤخرًا بشكل رسمي مسابقة هواوي العالمية للذكاء الاصطناعي ( Huawei GLOBAL AI CHALLENGE ) لعام 2022، وفتحت باب التسجيل فيها إلكترونيًا لجميع الطلاب المنتظمين المُسجلين رسميًا في أيّ كلية جامعية للتنافس على الفوز بإحدى الجوائز المالية للمسابقة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 210000 دولار أمريكي. ويشارك في تنظيم المسابقة جمعية جيانغسو للذكاء الاصطناعي ( JSAI) ، وإدارة الخدمات السحابية للعملاء في شركة هواوي ( Huawei Consumer Cloud Service Department) ، ومركز بحوث هواوي في نانجينغ ( Huawei Nanjing Research Center) ؛ وتهدف المسابقة إلى دعم المطورّين الطموحين من الشباب الشغوفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والوفاء بالتزام الجهات المنظمة لها بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المزيد من المجالات وسيناريوهات الاستخدام المختلفة لإيجاد عالم ذكي مترابط بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أنّ مسابقة هواوي العالمية للذكاء الاصطناعي ( Huawei GLOBAL AI CHALLENGE ) تُعقد للعام الرابع على التوالي منذ انطلاقها في عام 2019. وخلال دوراتها الثلاث الأولى، شهدت المسابقة تقديم أكثر من 2500 مشروع بحثي في مجال الخوارزميات من حوالي 8000 فريق من 45 دولة ومنطقة في العالم، وقد كُرّم فيها أكثر من 150 من الفرق المتنافسة. وكانت شركة هواوي قد سجّلت في المسابقة عددًا من المتسابقين المتميّزين من أبرز الجامعات والكليات في الصين. وتمزج هذه المسابقة بين الجانبين النظري والعملي، وهو ما يسهم في تعريف المواهب الشابة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتدريبهم عليها نظريًا وعمليًا.

وفي تعليقه على الأهداف الطموحة للمسابقة، قال وانغ يو، رئيس وحدة أعمال منظومة تطبيقات الخدمات السحابية للعملاء في شركة هواوي: “إنّ تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي كان تمهيدًا لبدء حقبة جديدة تُستخدم فيها التقنيات الذكية في جميع المجالات. ونحن نهدف إلى دعم الطلاب الجامعيين الموهوبين في جميع أنحاء العالم لاستكشاف الآفاق والاستخدامات الجديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في إيجاد حلول للمشكلات العالمية”.

توجيهات وإرشادات من خبراء ذوي شهرة عالمية واختصاصيين في شركة هواوي

ومنذ إطلاق المسابقة، يعمل خبراء دوليون بارزون في مجال الذكاء الاصطناعي على إثرائها من خلال تقديم إرشادات وتوجيهات للمتسابقين فيها. وتشهد نسخة هذا العام من المسابقة مشاركة مجموعة من أبرز الخبراء العالميين، من بينهم: جي هوا جو، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا وعلوم الحاسب في جامعة نانجينغ وعضو أجنبي في أكاديمية أوروبا؛ وباسكال فان هنتنريك، زميل جمعية النهوض بالذكاء الاصطناعي ( AAAI) ، وأستاذ بدرجة A. Russell Chandler III ، وأستاذ في كلية إتش ميلتون ستيورات للهندسة الصناعية والنظم؛ وجيوسيب دي غياكومو، زميل جمعية النهوض بالذكاء الاصطناعي ( AAAI) ، وزميل جمعية آلات الحوسبة ( ACM) ، وأستاذ دكتور في جامعة روما سابينزا. وستسهم الخبرات الواسعة لهؤلاء الخبراء في إثراء المسابقة، وتعزيز تحقيق إنجازات عملية وأكاديمية وبحثية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ثلاث فئات للمشروعات المقترحة للمسابقة تعالج تحديات واقعية

وقد حدّد الخبراء فئات المشروعات المقترحة للمسابقة باستخدام المعايير الخمسة التالية: الابتكار التقني، والقيمة العملية، وتقييم المخاطر، وإمكانية الانتشار، ودرجة صعوبة التنفيذ، واستقرّت آراؤهم في النهاية على ثلاث فئات تشمل التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي في المقترحات الآلية للإعلانات، ورسم الخرائط، وخدمات الوسائط التفاعلية. الفئة الأولى من هذه الفئات الثلاث هي “أنظمة اللغة المنطوقة القائمة على المعرفة”، والفئة الثانية هي “تقييم جودة الذكاء لمسارات إرسال البيانات”، أمّا الفئة الأخيرة فهي “التنبؤ بمعدّل النقر إلى الظهور ( CTR ) باستخدام البيانات المتبادلة بين النطاقات والمستخلصة من الإعلانات والتحديثات المعروضة”.

فرصة كبيرة للفوز بجوائز مالية قيّمة

فُتح باب التسجيل في المسابقة في 24 يونيو، وستتضمّن المسابقة مرحلتين للتصفيات وهما المرحلة التمهيدية (من 24 يونيو إلى 24 أغسطس) ومرحلة “النخبة” النهائية (من 3 سبتمبر إلى منتصف سبتمبر). وعقب انتهاء المرحلة التمهيدية من المسابقة عبر الإنترنت، سيجري اختيار سبع فرق في كل فئة من الفئات الثلاث للوصول إلى المرحلة النهائية (ستضم 21 فريقًا في الفئات الثلاث)؛ حيث ستتنافس هذه الفرق للفوز بجوائز مالية في منافسات وعروض تُقام عبر الإنترنت.

وقد خصّص برنامج النجم اللامع “ Shining Star ” التابع لشركة هواوي جوائز مالية للمسابقة تبلغ قيمتها الإجمالية 210000 دولار أمريكي لتوزيعها على الفرق السبع الأولى الفائزة في كل فئة من فئات المسابقة؛ حيث سيُمنح الفريق الفائز بالمركز الأول (بطل المسابقة) جائزة قدرها 35000 دولار أمريكي، والفريق الفائز بالمركز الثاني (الوصيف الأول) جائزة قدرها 15000 دولار أمريكي، أمّا الفريق الفائز بالمركز الثالث (الوصيف الثاني) فسيُمنح جائزة قدرها 10000 دولار أمريكي. كما سيُمنح كل فريق من الفرق الأربعة التالية في كل فئة جائزة تقديرية قدرها 2500 دولار أمريكي.

وتدعو شركة هواوي جميع المطوّرين من الطلاب الراغبين في التنافس إلى المشاركة في المسابقة لعرض أفضل أعمالهم على جمهور عالمي أكبر.

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