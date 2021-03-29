فعالية هواوي آب جاليري كونكت أكاديمي – لايف تقدم رؤى عملية وتمكن مطوري التطبيقات من تنمية أعمالهم إلى مستويات جديدة

شنجن، الصين, 29 مارس/ آذار 2021 /PRNewswire/ — فعالية هواوي آب جاليري كونكت أكاديمي · لايف (HUAWEI AppGallery Connect Academy – Live) المزمع إقامتها من الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي المنسق +02:00 بتاريخ 31 مارس/ آذار 2021، والتي ستتيح للمشاركين فيها الفرصة للتعرف على كيفية استغلال القدرات التوزيعية العالمية في آب جاليري لتحقيق التميز بين المنافسين، وتنمية قاعدة مستخدميهم وتحقيق الربح من تطبيقاتهم.

لا يعتمد نجاح أي تطبيق على مجرد القيمة التي يقدمها للمستخدم، بل يعتمد كذلك على مدى الكفاءة في وصوله إلى المستخدمين. إذن كيف يمكن الحصول على أكبر قدر من المستخدمين؟ وكيف يمكن الوصول إلى المستخدم المستهدف بأدق السبل الممكنة؟ وكيف يمكن تحسين القدرة على الربح من التطبيق مع الاستمرار في الحصول على المزيد من المستخدمين؟

صُممت منصة خدمات التطبيقات هواوي آب جاليري كونكت لمساعدة مطوري التطبيقات على تحسين كفاءة التطوير والعمليات، علاوة على جذب مجموعة أوسع من المستخدمين، وتحقيق إيرادات أكبر من خلال تقديم خدمات شاملة في كل خطوة بداية من ابتكار التطبيق وتطويره، وحتى التوزيع والعمليات والتحليل.

دخول شراكة مع آب جاليري كونكت لتنمية الأعمال من خلال استغلال التوزيع العالمي للتطبيق والقاعدة العريضة لدعم الأجهزة.

نظرًا لمكانته الرائدة بين أكبر 3 متاجر للتطبيقات في العالم، فقد اجتذب هواوي آب جاليري ما يزيد على 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة بحلول نهاية عام 2020. كما يتعاون معه 2.3 مليون مطور من كل مكان في العالم، ليحققوا عليه توزيع التطبيقات بواقع 384 مليار عملية خلال عام 2020 فقط.

وعلى جانب آخر من توزيع التطبيقات، فإن آب جاليري كونكت يوفر عمليات غنية وخدمات نمو لدفع عجلة نجاح الأعمال.

اختبار أ/ب: إجراء اختبارات جماعية لتحديد أفضل متغير للتطبيقات.

من ضمن الأمثلة البارزة كان تقسيم فريق تطوير التطبيق المستخدمين إلى مجموعتين لتحديد ما إذا كان من شأن وظيفة جديدة ما أن تسهل تفاعل المستخدم. وبمساعدة اختبارات أ/ب، اكتشف الفريق أن الوظيفة الجديدة لاقت قبول المستخدمين، ومن ثم أطلقوها في النهاية، وأثبتت صحة اكتشافهم، حيث ارتفع النشاط اليومي للمستخدمين بنسبة 15%.

التهيئة عن بُعد: تغيير مظهر التطبيق وعمله دون الحاجة أن يُحدِّث المستخدم التطبيق.

سليب ساوندز (Sleep Sounds) هو تطبيق يُشغل أغاني المهد والضوضاء البيضاء من أصوات الطبيعة لمساعدة المستخدم على النوم بسهولة أكبر. ولقد استخدم فريق تطوير التطبيق خدمات التهيئة عن بعد لإجراء تغييرات في التطبيق دون الاضطرار إلى إطلاق نسخة جديدة منه. وبعد أسبوعين فقط من استخدام الخدمة، شهد تطبيق سليب ساوندز زيادة بنسبة 8% في عدد المستخدمين وزيادة بنسبة 10% في تفاعلهم.

ربط التطبيق: توفير وصول ارتباط دائم عبر المنصات والإصدارات، للحصول على معدلات تحويل أعلى.

على سبيل المثال، إذا كانت بعض الشركات تخطط لعرض ترويجي في تطبيقاتها، فيمكن أن يساعدهم ربط التطبيق في وضع الرابط الترويجي على مجموعة متنوعة من المنصات الإعلانية. وبلمس الرابط، يمكن للمستخدم الوصول مباشرة إلى المحتوى داخل التطبيق. وسيُعاد توجيه المستخدمين الذين لم يقوموا بتثبيت التطبيق إلى هواوي آب جاليري للتنزيل والتثبيت.

رسائل التطبيق: إرسال الرسائل السياقية لتعزيز تفاعل المستخدمين.

باستخدام تطبيق كول سكرين (Call Screen)، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة مخصصة من أشكال السطح للمكالمات الواردة. إلا أن مطور البرنامج اكتشف أن بعض الأسطح الجديدة التي أطلقها لم يتم تنزيلها من قبل العديد من المستخدمين، لذا للتعامل مع هذا الأمر، استخدموا خدمة رسائل التطبيق لإعلام المستخدمين بأشكال الأسطح المتوفرة حديثًا، بعد الحصول على موافقتهم. ولقد ساعدت الخدمة في زيادة عدد مستخدمي التطبيق بنسبة 11% في خلال ثلاثة أسابيع فقط.

آب جاليري كونكت أكاديمي · لايف: نحن نوصلك، إلى طريق نموك

لمعرفة المزيد عن العمليات وخدمات النمو في آب جاليري كونكت، فنرجو منكم حضور فعالية “آب جاليري كونكت أكاديمي ∙ لايف”، والتي ستُعقد من الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي المنسق +02:00 في 31 مارس/ آذار 2021.

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