فندق فورسيزونز فيلادلفيا يعين تشارلز لازفاين مديرا للفندق

فيلادلفيا, 16 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — تشارلز لازفاين يأتي بشغف لقطاع الخدمة بفضل خلفيته الواسعة في مجال الطعام والشراب لدوره الجديد كمدير لفندق فورسيزونز فيلادلفيا في مركز كومكاست بما في ذلك قيادته لقسم الطعام والشراب للفندق حيث كان مديرا لقسم الطعام والشراب فيه. </105 وإذ تربى مشجعا لفريق الـ 76رز، ركز لازفاين ناظريه على مدينة فيلادلفيا وانضم إلى فندق فورسيزونز فيلادلفيا في العام 2017 كجزء من فريق ما قبل الافتتاح. وخلال عهده مديرا لقسم الطعام والشراب بالفندق، شكل لازفاين فريقا استثنائيا حين افتتح فيه مطاعم جين جورجز فيلادلفيا، فيرنيك فيش، جي جي سكاي هاي وفيرنيك كوفي بار، كل ذلك مع العمل على خلق ثقافة تعاونية في الفندق.

“إن الاعتراف من قبل دليل سفر فوربس بفندقنا على أنه أول فندق والفندق الوحيد من فئة الخمس نجوم في فيلادلفيا كان لحظة رئيسية في مسيرتي المهنية. هذه الجائزة لا ترفع مستوى الفندق فحسب، بل ترفع أيضًا مدينة فيلادلفيا ككل”، كما قال لازفاين. “أنا فخور بخدمة الفندق بصفتي مدير الفندق، والعمل مع المجتمع المحلي لزيادة ترسيخ مكانة المدينة على المسرح الدولي”.

تخرج لازفاين من مدرسة الضيافة في ستراسبورغ. وحيث أنه يعمل مع فنادق فورسيزونز منذ 18 عاما، سافر لازفاين حول العالم مع الشركة، كما ابتكر قصة حب مع زوجته فيرينا لازفاين فوكس، التي التقى بها حين عملا معا في فندق فور سيزونز جورج الخامس، باريس. وإلى جانب طفليهما، أكمل لازفاين مهام للفندق في باريس والمغرب وجزر سيشيل.

وإذ هو عاشق شغوف للموسيقى وعزف الغيتار، يحب لازفاين الدراجات النارية الكبيرة ويجد الهدوء في المطبخ. يمكنك متابعة إبداعاته على إنستغرام على @.charleslasvigne

الاتصال: مليسا كينونز، 267-780-3393 melissa.quinones@fourseasons.com

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